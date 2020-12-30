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Распространение нового коронавируса
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Байден заявил, что вакцинация в США отстает от необходимых темпов
Байден заявил, что вакцинация в США отстает от необходимых темпов
Избранный президент США Джо Байден заявил, что вакцинация от COVID-19 в США отстает от необходимых темпов, улучшения с коронавирусом может не быть до марта. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T00:52
2020-12-30T00:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден заявил, что вакцинация от COVID-19 в США отстает от необходимых темпов, улучшения с коронавирусом может не быть до марта.По его словам, усилия администрации Дональда Трампа "далеко отстали" от необходимых, и нынешними темпами потребуются "годы, а не месяцы", чтобы вакцинировать большинство населения США.Даже при резком ускорении производства и вакцинации на то, чтобы привить большинство населения, уйдут месяцы, предупредил Байден."Мы привили всего лишь несколько миллионов, и такими темпами, которыми идет программа вакцинации, на то, чтобы вакцинировать американцев, уйдут годы, а не месяцы", - сказал он. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, джо байден, сша, в мире

Байден заявил, что вакцинация в США отстает от необходимых темпов

00:52 30.12.2020
 
© REUTERS / Mike SegarИзбранный президент США Джо Байден
Избранный президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© REUTERS / Mike Segar
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ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден заявил, что вакцинация от COVID-19 в США отстает от необходимых темпов, улучшения с коронавирусом может не быть до марта.
"Дела станут хуже, прежде чем стать лучше. Критики говорили, что я алармистски настроен, но я всегда обещал говорить вам, как дела обстоят на самом деле… Мы можем не увидишь улучшения до марта", - сказал Байден, выступая в Делавэре.
По его словам, усилия администрации Дональда Трампа "далеко отстали" от необходимых, и нынешними темпами потребуются "годы, а не месяцы", чтобы вакцинировать большинство населения США.
Даже при резком ускорении производства и вакцинации на то, чтобы привить большинство населения, уйдут месяцы, предупредил Байден.
"Мы привили всего лишь несколько миллионов, и такими темпами, которыми идет программа вакцинации, на то, чтобы вакцинировать американцев, уйдут годы, а не месяцы", - сказал он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Джо БайденСШАВ мире
 
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