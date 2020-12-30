Белорусская оппозиция подготовила черновой вариант новой конституции
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста пенсионеров "Марш мудрости" в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 30 дек - РИА Новости. Белорусская оппозиция уже подготовила свой проект избирательного кодекса и черновой вариант конституции республики, заявил в среду представитель экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской по вопросам конституционной реформы Анатолий Лебедько.
"На сегодняшний день мы имеем следующее:… подготовлен проект избирательного кодекса. Он согласован с основными политическими структурами - с тем, кого называют сегодня журналисты "старая оппозиция" или "оппозиция с кредитной историей", и новыми структурами. И на сегодняшний день в публичном пространстве уже есть три раздела проекта конституции новой Белоруссии. Работа над ними организована в открытом режиме, каждый гражданин… мог и может присоединиться к этой работе… На сегодняшний день, так скажем, черновой вариант конституции новой Белоруссии есть, и со временем будут появляться новые разделы", - заявил Лебедько в ходе пресс-конференции в Zoom.
"Мы ставим, конечно же, амбициозную задачу, чтобы привлечь к обсуждению и избирательного кодекса, и конституции новой Белоруссии как можно большее число граждан. И если у нас будет возможность проводить свободные и честные выборы и референдум – чтобы конституционное большинство проголосовало за проект конституции новой Белоруссии", - заявил представитель Тихановской.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, по ее инициативе в стране был создан координационный совет по транзиту власти. Тихановская и члены президиума координационного совета являются в республике фигурантами уголовных дел, в том числе по факту создания экстремистского формирования и руководства им с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Ряд оппозиционных политиков и сама Тихановская уехали за границу, откуда продолжают свою деятельность. Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.
Ранее Лукашенко заявлял, что в республике готовится уже третий вариант проекта конституции, поскольку два предыдущих его не устроили. Глава государства отмечал, что подготовка нового основного закона должна сопровождаться выработкой единого видения, какой Белоруссия должна стать в перспективе. При этом, по словам Лукашенко, при новой конституции работать президентом он уже не будет.
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