https://ria.ru/20201230/konstitutsiya-1591581997.html

Белорусская оппозиция подготовила черновой вариант новой конституции

Белорусская оппозиция подготовила черновой вариант новой конституции

Белорусская оппозиция уже подготовила свой проект избирательного кодекса и черновой вариант конституции республики, заявил в среду представитель экс-кандидата в РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T14:37

2020-12-30T14:37

2020-12-30T14:37

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

анатолий лебедько

минск

могилев

белоруссия

в мире

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МИНСК, 30 дек - РИА Новости. Белорусская оппозиция уже подготовила свой проект избирательного кодекса и черновой вариант конституции республики, заявил в среду представитель экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской по вопросам конституционной реформы Анатолий Лебедько.Как сообщил Лебедько, к настоящему времени публичные презентации и дискуссии по поводу конституции "новой Белоруссии" уже состоялись в Минске, Гомеле, Могилеве, Орше, Бобруйске, Сморгони и Столбцах.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, по ее инициативе в стране был создан координационный совет по транзиту власти. Тихановская и члены президиума координационного совета являются в республике фигурантами уголовных дел, в том числе по факту создания экстремистского формирования и руководства им с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Ряд оппозиционных политиков и сама Тихановская уехали за границу, откуда продолжают свою деятельность. Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.Ранее Лукашенко заявлял, что в республике готовится уже третий вариант проекта конституции, поскольку два предыдущих его не устроили. Глава государства отмечал, что подготовка нового основного закона должна сопровождаться выработкой единого видения, какой Белоруссия должна стать в перспективе. При этом, по словам Лукашенко, при новой конституции работать президентом он уже не будет.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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минск

могилев

белоруссия

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светлана тихановская, александр лукашенко, анатолий лебедько, минск, могилев, белоруссия, в мире