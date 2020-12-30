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Иран выплатит компенсацию семьям жертв крушения украинского самолета
Иран выплатит компенсацию семьям жертв крушения украинского самолета
Иран определился с размером компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе с украинским самолетом, им будет выплачено по 150 тысяч долларов, сообщило иранское... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T13:48
2020-12-30T13:56
крушение украинского самолета в иране
иран
в мире
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ТЕГЕРАН, 30 дек - РИА Новости. Иран определился с размером компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе с украинским самолетом, им будет выплачено по 150 тысяч долларов, сообщило иранское агентство YJC.Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.Позднее в январе власти Ирана сообщили, что согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1". Согласно отчету, две ракеты "Тор-М1" класса "земля-воздух" были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.
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крушение украинского самолета в иране, иран, в мире

Иран выплатит компенсацию семьям жертв крушения украинского самолета

13:48 30.12.2020 (обновлено: 13:56 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран / Перейти в фотобанкНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
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ТЕГЕРАН, 30 дек - РИА Новости. Иран определился с размером компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе с украинским самолетом, им будет выплачено по 150 тысяч долларов, сообщило иранское агентство YJC.
"Правительство в ходе заседания сегодня приняло постановление о подготовке к выплате суммы в 150 тысяч долларов или эквивалентную в евро сумму за каждого погибшего семьям и родственникам жертв авиакатастрофы", - говорится в сообщении агентства.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
Позднее в январе власти Ирана сообщили, что согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1". Согласно отчету, две ракеты "Тор-М1" класса "земля-воздух" были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.
Президент Ирана Хасан Рухани - РИА Новости, 1920, 11.01.2020
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Крушение украинского самолета в ИранеИранВ мире
 
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