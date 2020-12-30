Киев отреагировал на решение Ирана по компенсациям из-за сбитого самолета
КИЕВ, 30 дек – РИА Новости. Размер компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе с украинским самолетом Boeing 737-800 возле Тегерана должен быть определен путем переговоров сторон, заявил в среду пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Ранее в среду иранское агентство YJC сообщило, что Иран определился с размером компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе с украинским самолетом, им будет выплачено по 150 тысяч долларов.
"Размер компенсаций для родственников граждан, погибших в результате сбивания Ираном самолета рейса PS752, должен быть определен путем переговоров сторон. Важной предпосылкой должно стать установление причин трагедии и привлечения виновных к ответственности. При определении размера компенсаций также будет учитываться международная практика в подобных катастрофах", - цитирует Николенко агентство УНН.
Он также добавил, что украинская сторона ждет от Ирана проект технического отчета об обстоятельствах сбивания самолета. "Констатируем, что дальше заявлений, которые иранская сторона делает в СМИ в последние дни, взаимодействие не продвигается. Договоренности, достигнутые во время второго раунда консультаций в Тегеране в конце октября 2020 года, Иран до сих пор не выполнил. Такая ситуация особенно неприемлема, поскольку речь идет о судьбах невинных людей", - добавил он.
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Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
Позднее в январе власти Ирана сообщили, что согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1". Согласно отчету, две ракеты "Тор-М1" класса "земля-воздух" были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.