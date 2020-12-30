https://ria.ru/20201230/kompensatsii-1591612651.html

Киев отреагировал на решение Ирана по компенсациям из-за сбитого самолета

Киев отреагировал на решение Ирана по компенсациям из-за сбитого самолета

Размер компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе с украинским самолетом Boeing 737-800 возле Тегерана должен быть определен путем переговоров сторон, заявил... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T16:42

2020-12-30T16:42

2020-12-30T16:42

крушение украинского самолета в иране

boeing 737-800

международные авиалинии украины

мид украины

украина

в мире

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КИЕВ, 30 дек – РИА Новости. Размер компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе с украинским самолетом Boeing 737-800 возле Тегерана должен быть определен путем переговоров сторон, заявил в среду пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.Ранее в среду иранское агентство YJC сообщило, что Иран определился с размером компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе с украинским самолетом, им будет выплачено по 150 тысяч долларов.Он также добавил, что украинская сторона ждет от Ирана проект технического отчета об обстоятельствах сбивания самолета. "Констатируем, что дальше заявлений, которые иранская сторона делает в СМИ в последние дни, взаимодействие не продвигается. Договоренности, достигнутые во время второго раунда консультаций в Тегеране в конце октября 2020 года, Иран до сих пор не выполнил. Такая ситуация особенно неприемлема, поскольку речь идет о судьбах невинных людей", - добавил он.Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.Позднее в январе власти Ирана сообщили, что согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1". Согласно отчету, две ракеты "Тор-М1" класса "земля-воздух" были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.

https://ria.ru/20200112/1563336145.html

https://ria.ru/20200111/1563281296.html

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крушение украинского самолета в иране, boeing 737-800, международные авиалинии украины, мид украины, украина, в мире