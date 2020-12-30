Киев отказался публиковать книги писателей из РФ, Белоруссии и Армении
02:02 30.12.2020 (обновлено: 10:43 30.12.2020)
© AP Photo / Mykola TysПосетитель читает книгу на книжной ярмарке во Львове
© AP Photo / Mykola Tys
Посетитель читает книгу на книжной ярмарке во Львове. Архивное фото
КИЕВ, 30 дек – РИА Новости. Национальный союз писателей Украины (НСПУ) в своих изданиях решил прекратить публикацию произведений авторов из тех стран, которые голосованием в ООН и в других международных организациях "выступают против территориальной целостности Украины", в их числе Россия, Белоруссия, Сербия и Китай, соответствующее решение союза опубликовала "Украинская литературная газета".
"На заседании секретариата Национального союза писателей Украины принято решение прекратить публикации в изданиях НСПУ произведений писателей тех стран, которые голосованием в ООН и в других международных организациях выступают против территориальной целостности Украины. Приводится перечень этих стран: Российская Федерация, Белоруссия, Венесуэла, Армения, Зимбабве, Иран, Камбоджа, Кыргызстан, Китай, КНДР, Куба, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Сербия, Сирия, Судан", - говорится в тексте.
Подчеркивается, что исключение могут составлять публикации произведений "умерших классиков, а также тех современных писателей этих стран, которые публично поддерживают территориальную целостность Украины и осуждают агрессию Российской Федерации".
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Кроме того, решено ознакомить с этим постановлением министерство культуры и информационной политики Украины, Госкомтелерадио, Украинский институт книги, Украинский институт при МИД Украины, Украинскую ассоциацию книгоиздателей и книгораспространителей.
"Также решено прекратить практику проведения совместных акций (творческие вечера, круглые столы, конференции и т. д.) с дипломатическими представительствами стран, указанных в приложении, и не допускать участия членов НСПУ в любых литературно-художественных мероприятиях, инициированных представителями стран, которые поддерживают российскую агрессию против Украины", - говорится в заявлении.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.