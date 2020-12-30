https://ria.ru/20201230/knigi-1591493941.html

Киев отказался публиковать книги писателей из РФ, Белоруссии и Армении

Киев отказался публиковать книги писателей из РФ, Белоруссии и Армении

Национальный союз писателей Украины (НСПУ) в своих изданиях решил прекратить публикацию произведений авторов из тех стран, которые голосованием в ООН и в других РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T02:02

2020-12-30T02:02

2020-12-30T10:43

россия

белоруссия

армения

украина

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КИЕВ, 30 дек – РИА Новости. Национальный союз писателей Украины (НСПУ) в своих изданиях решил прекратить публикацию произведений авторов из тех стран, которые голосованием в ООН и в других международных организациях "выступают против территориальной целостности Украины", в их числе Россия, Белоруссия, Сербия и Китай, соответствующее решение союза опубликовала "Украинская литературная газета".Подчеркивается, что исключение могут составлять публикации произведений "умерших классиков, а также тех современных писателей этих стран, которые публично поддерживают территориальную целостность Украины и осуждают агрессию Российской Федерации".Кроме того, решено ознакомить с этим постановлением министерство культуры и информационной политики Украины, Госкомтелерадио, Украинский институт книги, Украинский институт при МИД Украины, Украинскую ассоциацию книгоиздателей и книгораспространителей.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20201203/ukraina-1587581620.html

https://ria.ru/20201203/ukraina-1587438990.html

россия

белоруссия

армения

украина

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россия, белоруссия, армения, украина, в мире