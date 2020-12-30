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Путин подписал закон об усилении ответственности за клевету в интернете
Путин подписал закон об усилении ответственности за клевету в интернете
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете, за подобное нарушение будет грозить... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T13:39
2020-12-30T13:40
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете, за подобное нарушение будет грозить штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до двух лет.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно закону, клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, наказывается штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо обязательными работами на срок до 160 часов.Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации либо совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, а равно в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных, наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до 240 часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.Также за клевету, совершенную с использованием служебного положения, будет грозить штраф до 2 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо обязательными работами на срок до 320 часов, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.За клевету о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, будет грозить штраф до 3 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо обязательными работами на срок до 400 часов, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы до четырех лет.Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления, наказывается штрафом в размере до 5 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок от четырех месяцев до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20201215/kleveta-1589333750.html
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россия, владимир путин, общество

Путин подписал закон об усилении ответственности за клевету в интернете

13:39 30.12.2020 (обновлено: 13:40 30.12.2020)
 
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Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание попечительского совета МГУ - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете, за подобное нарушение будет грозить штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до двух лет.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно закону, клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, наказывается штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо обязательными работами на срок до 160 часов.
Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации либо совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, а равно в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных, наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до 240 часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
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Также за клевету, совершенную с использованием служебного положения, будет грозить штраф до 2 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо обязательными работами на срок до 320 часов, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.
За клевету о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, будет грозить штраф до 3 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо обязательными работами на срок до 400 часов, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы до четырех лет.
Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления, наказывается штрафом в размере до 5 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок от четырех месяцев до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
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