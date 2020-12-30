https://ria.ru/20201230/kipr-1591514483.html

Путин подписал закон о ратификации налогового соглашения с Кипром

Путин подписал закон о ратификации налогового соглашения с Кипром

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации налогового соглашения с Кипром, увеличивающего до 15% налог на дивиденды и проценты, документ... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T10:06

2020-12-30T10:06

2020-12-30T10:07

владимир путин

кипр

политика

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации налогового соглашения с Кипром, увеличивающего до 15% налог на дивиденды и проценты, документ опубликован на официальном портале правовой информации.Россия и Кипр в сентябре подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения. Согласно документу, базовая ставка налога при выплате российскими компаниями дивидендов и процентов на Кипр повышается до 15%, однако будет и льготная в 5%. Как отмечал Минфин РФ, она предусмотрена в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний (не менее 15% акций в свободном обращении), если они не менее года владели не менее 15% капитала компании, выплачивающей доходы.В пояснительной записке отмечалось, что изменения направлены на борьбу с уклонением от налогообложения через схемы, при которых доходы российского происхождения выплачиваются российским же бенефициарам транзитом через кипрскую юрисдикцию.Кроме того, подчеркивалось, что данный документ будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Кипром, привлечению взаимных инвестиций.Президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.Дивиденды при выплате физлицам, являющимся налоговыми резидентами РФ, облагаются по ставке 13%, а нерезидентам - 15%. Однако популярные у многих состоятельных россиян офшорные схемы позволяли существенно снизить налог. Соглашение с Кипром, например, давало возможность уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.

https://ria.ru/20201222/soglashenie-1590351194.html

кипр

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владимир путин, кипр, политика