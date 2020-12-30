Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201230/kipr-1591514483.html
Путин подписал закон о ратификации налогового соглашения с Кипром
Путин подписал закон о ратификации налогового соглашения с Кипром
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации налогового соглашения с Кипром, увеличивающего до 15% налог на дивиденды и проценты, документ... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T10:06
2020-12-30T10:07
владимир путин
кипр
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582663765_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_e6afdbd8cef8af44ecd12057364d40fb.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации налогового соглашения с Кипром, увеличивающего до 15% налог на дивиденды и проценты, документ опубликован на официальном портале правовой информации.Россия и Кипр в сентябре подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения. Согласно документу, базовая ставка налога при выплате российскими компаниями дивидендов и процентов на Кипр повышается до 15%, однако будет и льготная в 5%. Как отмечал Минфин РФ, она предусмотрена в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний (не менее 15% акций в свободном обращении), если они не менее года владели не менее 15% капитала компании, выплачивающей доходы.В пояснительной записке отмечалось, что изменения направлены на борьбу с уклонением от налогообложения через схемы, при которых доходы российского происхождения выплачиваются российским же бенефициарам транзитом через кипрскую юрисдикцию.Кроме того, подчеркивалось, что данный документ будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Кипром, привлечению взаимных инвестиций.Президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.Дивиденды при выплате физлицам, являющимся налоговыми резидентами РФ, облагаются по ставке 13%, а нерезидентам - 15%. Однако популярные у многих состоятельных россиян офшорные схемы позволяли существенно снизить налог. Соглашение с Кипром, например, давало возможность уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
https://ria.ru/20201222/soglashenie-1590351194.html
кипр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582663765_44:0:2773:2047_1920x0_80_0_0_64f6473e5f534abade599b4b69938e7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, кипр, политика

Путин подписал закон о ратификации налогового соглашения с Кипром

10:06 30.12.2020 (обновлено: 10:07 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса "Большая перемена"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса Большая перемена - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации налогового соглашения с Кипром, увеличивающего до 15% налог на дивиденды и проценты, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Россия и Кипр в сентябре подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения. Согласно документу, базовая ставка налога при выплате российскими компаниями дивидендов и процентов на Кипр повышается до 15%, однако будет и льготная в 5%. Как отмечал Минфин РФ, она предусмотрена в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний (не менее 15% акций в свободном обращении), если они не менее года владели не менее 15% капитала компании, выплачивающей доходы.
В пояснительной записке отмечалось, что изменения направлены на борьбу с уклонением от налогообложения через схемы, при которых доходы российского происхождения выплачиваются российским же бенефициарам транзитом через кипрскую юрисдикцию.
Кроме того, подчеркивалось, что данный документ будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Кипром, привлечению взаимных инвестиций.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря, 11:36
Володин призвал быстрее денонсировать налоговое соглашение с Нидерландами
Президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.
Дивиденды при выплате физлицам, являющимся налоговыми резидентами РФ, облагаются по ставке 13%, а нерезидентам - 15%. Однако популярные у многих состоятельных россиян офшорные схемы позволяли существенно снизить налог. Соглашение с Кипром, например, давало возможность уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
 
Владимир ПутинКипрПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:02Беглов оценил действующие ограничения по COVID-19 в Петербурге
15:59От коронавируса умер автор песен Френка Синатры и Элвиса Пресли
15:58Жириновский пояснил свой "список" вероятных преемников Путина
15:55Додон возглавил Партию социалистов в Молдавии
15:53Создатели "Спутник V" приветствуют регистрацию Лондоном вакцины от COVID
15:52Конституционный суд Украины обвинил Зеленского в превышении полномочий
15:50Мишустин подарил девочке синтезатор и сыграл мелодии из "Чебурашки"
15:42Роскомнадзор оштрафует девять СМИ-иноагентов за отсутствие маркировки
15:41В Самарской области бывшего судью будут судить за взятку
15:37В Шереметьево экстренно сел самолет из Симферополя
15:36В Астрахани судья в отставке получил срок за взятку
15:34Российские миротворцы не выявили нарушений прекращения огня в Карабахе
15:32Путин и Назарбаев обсудили стратегическое партнерство
15:31Официальный курс евро на четверг вырос на 48 копеек
15:29Блейк верил в идеалы справедливости, заявил ветеран СВР
15:26Власти Москвы объяснили рост расходов на новогоднее оформление парков
15:25Белорусская оппозиция рассказала, что может усилить протесты
15:15Эксперт оценил преимущества закона о соцсетях
15:13Медики рассказали о состоянии госпитализированной Алисы Фрейндлих
15:10В США выявили более 201 тысячи случаев COVID-19 за сутки
Лента новостейМолния