https://ria.ru/20201230/kinostudiya-1591411335.html

Юлиана Слащева: киностудия Горького сумела встать на новый путь развития

Юлиана Слащева: киностудия Горького сумела встать на новый путь развития

Юлиана Слащева возглавила киностудию имени Горького в октябре прошлого года. За это время ей пришлось столкнуться с решением не только оперативных задач по... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T11:00

2020-12-30T11:00

2020-12-30T11:17

культура

россия

юлиана слащева

киностудия имени м. горького

интервью

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Юлиана Слащева возглавила киностудию имени Горького в октябре прошлого года. За это время ей пришлось столкнуться с решением не только оперативных задач по оценке возможностей развития киностудии, но и управлять организацией в период пандемии. В интервью РИА Новости Слащева рассказала об итогах проведенной работы, анонсировала крупные проекты на будущий год и поделилась, какие фильмы интересны киностудии для производства. Беседовала Екатерина Сошникова. – Юлиана Юрьевна, для киностудии имени М. Горького это был первый полный год при вашем руководстве. Что изменилось за этот срок?– Когда я возглавила киностудию, первым делом стояла задача оценить состояние дел, провести анализ активов, инвентаризацию, изучить рынки – и в кратчайшие сроки оценить возможности для развития киностудии. Нам удалось достаточно оперативно провести эту огромную работу. И к концу июля киностудия имени М. Горького смогла публично представить ребрендинг, новый сайт и комплексную стратегию развития до 2026 года. За это время киностудия Горького должна избавиться от непрофильных активов, обновить техническую базу и стать лидером в стране по производству научно-популярного и документального кино, игрового кино для молодежной и семейной аудитории, а также творческим кластером для молодых талантливых режиссеров, сценаристов и продюсеров, открыть свой образовательный центр, организовать на базе киностудии технопарк. Мы планируем увеличить производство почти в десять раз за ближайшие шесть лет и войти в десятку крупнейших кинопроизводителей страны. Ориентироваться будем на молодых авторов и молодую аудиторию, в том числе современные диджитальные форматы, но не только на них. Мы будем работать с широким кругом жанров в игровом кино, например, сейчас уже развиваем проекты с элементами хоррора и трилера. Киностудия будет заниматься продюсированием проектов, производством и дистрибуцией, а также оказывать профильные услуги рынку: аренда павильонов и оборудования, костюмов и реквизита.– В первый же год киностудии вместе с индустрией пришлось столкнуться с трудной непредвиденной ситуацией из-за пандемии. Как вы справлялись?– То, что было запланировано, мы стремимся осуществить. Например, пандемия приостановила возможность проводить съемки текущих проектов с выездом за рубеж. Но также позволила больше времени и сил посвятить разработке и предподготовке новых проектов, переговорам с потенциальными партнерами. По итогам года полностью сформирована команда продюсерского центра. Открытый в начале мая официальный YouTube-канал получил серебряную кнопку, сейчас на него подписаны уже 170 тысяч человек, видео получили 40 миллионов просмотров. Мы адаптировали к существующим условиям и провели все запланированные мероприятия, они проходили в гибридном или онлайн формате при поддержке министерства культуры России.– Сколько всего фильмов в итоге вы выпустили за этот год? – В конце октября мы успешно провели первую после ребрендинга кинотеатральную премьеру романтической комедии "Любовь без размера" со Светланой Ходченковой в главной роли, это был совместный релиз с кинокомпанией "Новые люди". Мы стартовали успешно, фильм был в первой пятерке. Сейчас всероссийский прокат уже завершился, теперь картину могут смотреть подписчики онлайн-кинотеатра Premier. Легкая музыкальная комедия сейчас очень кстати. Молодежная драма "Я свободен" в этом году участвует в фестивалях, фильм хорошо себя показал, завоевал несколько наград. Три документальных фильма были завершены в этом году и начали свой фестивальный путь. Это фильм "Горянки" о жизни современных кавказских женщин, "На дистанции" – документальный фильм в формате sreenlife об адаптации к самоизоляции русскоговорящих жителей европейских городов в марте 2020 года, "Верните мои руки" о работе выдающегося микрохирурга-реплантолога из Красноярска и видеоблогера Вадима Кеосьяна. Фильмы уже получают призы, в том числе совсем недавно на кинофестивале "Окно в Европу" в Выборге фильм "Верните мои руки" был удостоен главного приза в конкурсной программе неигрового кино. После того, как эти фильмы завершат фестивальный год, мы будем рассматривать возможности их проката и дистрибуции.– Могли бы рассказать о судьбе других проектов, например, фильмов "Зоя" и "Светлячок"?– Релиз историко-биографического фильма "Зоя" о судьбе Зои Космодемьянской, который был заявлен на осень, с учетом сложившейся ситуации перенесен, теперь он выйдет в кинотеатральный прокат 28 января. На этом проекте киностудия имени М. Горького выступила в качестве сопродюсера, фильм создан по инициативе и при участии Российского военно-исторического общества. Из-за текущих ограничений мы также решили отложить ранее анонсированный на осень 2020 года прокат фильма "Светлячок". Это трогательная подростковая драма от режиссера Марии Кравченко, которая также работала на сериале "Родком" и ранее сняла фильм "Завтрак у папы". Действовать будем исходя из ситуации, но релиз обязательно состоится в 2021 году.– А какие игровые фильмы от киностудии можно ждать в ближайшее время?– Два совершенно новых игровых фильма получили в этом году поддержку министерства культуры и с декабря уже вступили в подготовительный период. Это подростковая драма с элементами хоррора "Кукольник" и семейная новогодняя комедия "Дядя из Чикаго". Съемки "Кукольника" мы планируем начать уже в 2021 году, а съемки фильма "Дядя из Чикаго" пройдут позднее, в 2022 году. Вообще мы активно разрабатываем новые проекты оригинальных игровых фильмов различных жанров. На киностудию поступает большое количество заявок, в течение года мы рассматриваем сотни синопсисов и готовых сценариев. Чтобы направить этот поток в организованное русло, второй год подряд зимой мы объявляем Open Call на полный метр. Сбор заявок еще открыт, он продлится до 27 января. Лонг-лист появится на сайте 18 февраля, шорт-лист будет оглашен 5 марта 2021 года. Авторы работ, попавшие в шорт-лист, смогут встретиться с представителями нашего продюсерского центра, обсудить дальнейшее сотрудничество и возможность заключения договора на производство фильма. Киностудии интересны семейные и романтические комедии, комедии для подростковой аудитории, музыкальные фильмы, приключения, фэнтези, и даже триллеры и хорорры с рейтингом 16+. Такой формат работы с авторами достаточно эффективен, как показывает практика. Аналогичная инициатива в прошлом году принесла в наш портфель шесть новых разработок. – Вы также объявили о том, что готовите новый фильм по повести "Вам и не снилось". Когда ждать премьеру?– Это своего рода проект мечты – совершенно новая экранизация повести "Вам и не снилось" о светских Ромео и Джульетте, которая до публикации в журнале "Юность" называлась "Роман и Юлька". Это не ремейк. Хотя действие будет так же происходить в конце 1970-х годов, фильм будет современным, с актуальным саундтреком. Линии взрослых станут основными, а у истории подростковой любви будет новый финал. Сейчас мы только начали создавать сценарий, его напишет известная молодая сценаристка и драматург Ярослава Пулинович. Подготовка и производство займут около двух лет. Также мы продолжаем работать проектом, рабочее название которого "Дюшес". Он несколько поменял концепцию, теперь мы готовим историю на фоне череды допинговых скандалов в спорте. Мы начали собирать информацию для написания сценария, над ним работают Нана Гринштейн и Анна Рубцова, они же были сценаристками нашумевшего сериала Константина Богомолова "Содержанки". Актерский состав пока не определили, съемки начнутся не ранее 2022 года.– Кроме того, киностудия анонсировала работу над несколькими документальными проектами.– Мы завершили фильмы "Киногоризонты" и "Арктика. Очищение". Первый рассказывает очень интересные факты об истории техники для съемок и показа кино, а также об эффектных киноформатах и их восприятии. Вскоре зрители смогут его посмотреть, мы сообщим отдельно о премьере. Еще один ожидаемый документальный фильм – "Арктика. Очищение" об экологической экспедиции волонтеров по очистке острова Вилькицкого от металлолома. Этот фильм тоже увидит свет в ближайшее время. Кроме того, мы предложим его некоторым фестивалям. Также почти завершен интересный проект – авторский документальный фильм от режиссера Надежды Захаровой "Набережная", им уже активно интересуются фестивали. Это зарисовка с оригинальным киноязыком о буднях провинциальной набережной, на которой стоит созданный по рисунку ребенка памятник "Музыка Камы". Кроме того, поддержку министерства культуры получили наши проекты "Слова вместо бомб" и "Советская кибернетика". Документальный фильм "Слова вместо бомб" расскажет о синхронном переводе и его значении в международных отношениях, а фильм "Советская кибернетика" – об интереснейшей области науки и техники в истории нашей страны, ее достижениях. К съемкам планируем приступить уже в 2021 году. Кроме того, шесть документальных проектов уже прошли конкурс Минкультуры РФ и скоро получат субсидии на производство. Это фильм "9 жизней" о людях, которым пришлось адаптироваться к новой жизни с ограниченными физическими возможностями, хроники затопления одного из древнейших поселений в Турции "Я туда не смотрю", "Лида" – портрет Лиды Мониавы, создавшей первую службу паллиативной помощи детям в России, "Сахаров" – биография академика Андрея Сахарова, а также фильм о жизни послушниц современного женского монастыря "За любовью в монастырь" и фильм о врачах "Гинекологи". Мы также поддерживаем авторов, стремимся создать в России новое профессиональное сообщество молодых документалистов. И в этом году впервые провели собственный питчинг документальных проектов Gorky.Doc. По его результатам киностудия окажет поддержку трем проектам, а сам питчинг станет ежегодным.– Киностудия заявляла о возрождении журнала "Хочу все знать", планировалось, что первые эпизоды могут появиться в 2021 году.– Все верно, первые эпизоды обновленного познавательного журнала могут появиться уже в 2021 году. Такие проекты очень важны для нас. Ведь киностудия намерена занять лидирующие позиции на рынке научно-популярного контента. Мы ориентируемся прежде всего на подростковую и семейную аудиторию и современные диджитальные форматы. Мы будем продюсировать, производить такие проекты, развивать копродакшн и собственную дистрибуцию научно-популярных и познавательных фильмов и циклов. Уже сейчас в разработке десять таких циклов. Киностудия ведет переговоры с крупными партнерами, в этом году уже достигнуты стратегические договоренности с ведущими медиахолдингами на продюсирование и агрегацию современного контента. При этом наш первый научно-популярный мини-сериал "Комнатные растения" отснят почти полностью, остались только съемки в тропическом лесу, что подразумевает поездку съемочной группы за рубеж.– Вы организовали выставку сказочного костюма, но также было намерение создать музей костюмов и реквизита, возможно, на онлайн-платформе.– Все планы остаются в силе. Активно идет модернизация комплекса костюма и реквизита: мы создаем современную систему каталогизации, демонстрации, отбора. Сейчас еще продолжается инвентаризация, а также идет ремонт помещений для размещения костюмов и для того, чтобы организовать музей. Мы рассчитываем закончить ремонт до конца следующего года. В итоге будет работать автоматизированная система со сканерами для аренды костюмов и реквизита. В музее будет несколько выставочных пространств и экспозиций, он будет расположен рядом с детским центром и киношколой. Надеемся открыть часть помещений к осени. Однако капитальный ремонт всего пространства может занять несколько лет. Сейчас идут подготовительные работы, разработка и согласование проектов и смет, ремонтные работы должны начаться уже весной. А первую выставку раритетных костюмов "Образ сказочного персонажа в кино" мы уже организовали в главном здании при поддержке Минкультуры РФ. Пока выставку нельзя посетить лично, можно осмотреть все экспонаты с помощью виртуального тура на сайте, а также посмотреть на официальных ресурсах киностудии Горького в интернете документальный фильм о костюмах в кино "Поверь в сказку", для которого авторскую экскурсию по выставке провел историк моды Александр Васильев.– Юлиана Юрьевна, запустить образовательный киноцентр с долгосрочными и краткосрочными курсами для разных возрастных групп еще собираетесь?– Так и будет. На студии будут открыты технопарк и творческий кластер для молодых кинематографистов, детей и подростков, которые интересуются кино. Мы организуем на киностудии детский центр, киношколу, музей и широкоформатный кинотеатр. Дети смогут погружаться в историю кино и получать первые навыки в профессии. Развивать креативный кластер киностудии Горького будет помогать правительство Москвы, соответствующее соглашение уже подписано. Но сначала должны пройти ремонт помещений и подготовка. Мы рассчитываем открыть первые программы уже осенью 2021 года. Это будут досуговые и познавательные программы для детей и семейных групп, краткосрочные и долгосрочные курсы по истории кино и основам кинопроизводства, образовательные программы совместно с ведущими вузами и киношколами. Обязательно будем приглашать известных мастеров индустрии проводить мастер-классы.– Удалось продать непрофильные активы киностудии?– Заявленное ранее решение о продаже непрофильных активов, средства от которой должны наравне с государственными субсидиями частично покрыть расходы на ремонт и модернизацию киностудии, остается в силе. Из-за пандемии процесс затянулся. Сейчас идет предпродажная подготовка объектов, мы планируем выставить первые лоты на продажу, начиная с 2021 года. Также государство освободило нас от выплаты дивидендов за 2019 год. В этом году поддержка нужна также из-за сложившейся ситуации в отрасли. Мы вошли в список системообразующих предприятий, что подразумевает меры поддержки, в том числе по выплате налогов. Кроме того, запросили субсидию государства для покрытия потерь эффекта пандемии, после заседания совета Фонда кино стало известно, что киностудия получит эту помощь.– На какой стадии ремонт аварийного исторического здания на улице Эйзенштейна, есть ли понимание, когда он завершится?– Мы полностью ремонтируем фасад главного здания. Позади значительная часть работ. В данный момент ремонт близится к концу, начинается самый трудный этап "шлифовки". Строители проводят современный ремонт, но очень стараются сохранить исторический облик здания. В начале года фасад уже будет открыт. В главном здании весь этот год шел срочный ремонт технических узлов, ремонт части помещений, а также расчистка и облагораживание территории. Эти работы продолжаются. Капитальный ремонт всего имущественного комплекса оценивается до трех миллиардов рублей и может продлиться до трех лет. Сроки будут зависеть от финансирования, расходы могут быть покрыты за счет государственной субсидии, средств от реализации непрофильных активов и инвестиций со стороны бизнес-партнеров. Также в рамках масштабной модернизации киностудии мы все еще рассматриваем строительство новых площадок для кинопроизводства. Но конкретные проекты пока не прорабатывали. Пандемия вносит свои коррективы в планирование. Однако по итогам этого года, несмотря ни на что, могу с уверенностью сказать, что киностудия сумела встать на новый путь развития и роста, по всем направлениям мы движемся вперед. Мы верим, что совместными усилиями вся российская киноотрасль сможет преодолеть трудности и показать количественный и качественный рост в ближайшие годы. Тогда понадобится больше производственных площадок и оборудования, и мы будем работать, чтобы обеспечить потребности рынка.

https://radiosputnik.ria.ru/20201229/kino-1591331292.html

https://ria.ru/20201229/filmy-1590561232.html

https://ria.ru/20201229/kultura-1591277973.html

https://ria.ru/20201218/kostyum-1589849444.html

https://ria.ru/20201209/remeyk-1588367915.html

https://ria.ru/20201225/itogi-1590801230.html

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