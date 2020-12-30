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Шоубиз
https://ria.ru/20201230/kazanova-1591534552.html
Сати Казанова рассказала, как довела до истерики коллегу из "Фабрики"
Сати Казанова рассказала, как довела до истерики коллегу из "Фабрики"
Певица Сати Казанова в беседе с ведущей YouTube-канала "Стрелец-молодец" рассказала, как довела коллегу по группе "Фабрика" Ирину Тоневу до истерики. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T18:48
2020-12-30T18:54
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Певица Сати Казанова в беседе с ведущей YouTube-канала "Стрелец-молодец" рассказала, как довела коллегу по группе "Фабрика" Ирину Тоневу до истерики.Казанова, которая всегда была самой яркой участницей коллектива, призналась, что причиной конфликтов с остальными участницами "Фабрики" стал ее тяжелый характер. По словам певицы, тогда она попросту не умела считаться с чужим мнением. Казанова призналась, что на характере также отразилось детство: все-таки она была в семье самой старшей из четырех сестер.Однако экс-участница "Фабрики" даже не предполагала, насколько "чудовищно" ведет себя с другими людьми. Поэтому когда Ирина Тонева высказала ей все в лицо, Сати Казанова смотрела на нее и "не верила своим глазам". Певица, покинувшая группу в 2010 году, добавила, что последней каплей стала ее выходка, когда они вместе с Ириной Тоневой и Александрой Савельевой составляли программу для очередного концерта.Обе участницы хотели исполнить песню, которая им нравилась, на что Казанова заявила: "Нет, мы ее не будем петь! Вы хотите, вы и пойте. Я не буду". Тогда Тонева серьезно поговорила с Казановой, сказав, что она просто "уничтожает группу", а им с Савельевой "делает больно".Мудрые слова подруги подействовали на певицу. Она осознала, какие ужасные вещи себе позволяла, но из "Фабрики" все же ушла.
https://ria.ru/20201228/fabrika-1590959600.html
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музыка, знаменитости, звезды, сати казанова

Сати Казанова рассказала, как довела до истерики коллегу из "Фабрики"

18:48 30.12.2020 (обновлено: 18:54 30.12.2020)
 
© Надежда СтрелецСтоп-кадр программы на Ютьюб-канале Надежды Стрелец
Стоп-кадр программы на Ютьюб-канале Надежды Стрелец - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© Надежда Стрелец
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Певица Сати Казанова в беседе с ведущей YouTube-канала "Стрелец-молодец" рассказала, как довела коллегу по группе "Фабрика" Ирину Тоневу до истерики.
Казанова, которая всегда была самой яркой участницей коллектива, призналась, что причиной конфликтов с остальными участницами "Фабрики" стал ее тяжелый характер. По словам певицы, тогда она попросту не умела считаться с чужим мнением.
"Наверное, те первые несколько лет, пока мы выживали и находились в постоянном напряжении, проявили во мне жесткость", — сказала Сати.
Казанова призналась, что на характере также отразилось детство: все-таки она была в семье самой старшей из четырех сестер.
Однако экс-участница "Фабрики" даже не предполагала, насколько "чудовищно" ведет себя с другими людьми. Поэтому когда Ирина Тонева высказала ей все в лицо, Сати Казанова смотрела на нее и "не верила своим глазам".
"Ее просто било в истерике! Она рыдала и говорила: "Ты понимаешь, что ты уже достала, что это уже невозможно?" — вспоминает Казанова.
Певица, покинувшая группу в 2010 году, добавила, что последней каплей стала ее выходка, когда они вместе с Ириной Тоневой и Александрой Савельевой составляли программу для очередного концерта.
Обе участницы хотели исполнить песню, которая им нравилась, на что Казанова заявила: "Нет, мы ее не будем петь! Вы хотите, вы и пойте. Я не буду".
Тогда Тонева серьезно поговорила с Казановой, сказав, что она просто "уничтожает группу", а им с Савельевой "делает больно".
Мудрые слова подруги подействовали на певицу. Она осознала, какие ужасные вещи себе позволяла, но из "Фабрики" все же ушла.
Мария Алалыкина. Кадр из эфира Фабрики звезд на Первом канале - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
28 декабря, 00:33Шоубиз
Сбежала из Москвы: что стало с забытой звездой группы "Фабрика"
 
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