https://ria.ru/20201230/kazanova-1591534552.html

Сати Казанова рассказала, как довела до истерики коллегу из "Фабрики"

Сати Казанова рассказала, как довела до истерики коллегу из "Фабрики"

Певица Сати Казанова в беседе с ведущей YouTube-канала "Стрелец-молодец" рассказала, как довела коллегу по группе "Фабрика" Ирину Тоневу до истерики. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T18:48

2020-12-30T18:48

2020-12-30T18:54

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Певица Сати Казанова в беседе с ведущей YouTube-канала "Стрелец-молодец" рассказала, как довела коллегу по группе "Фабрика" Ирину Тоневу до истерики.Казанова, которая всегда была самой яркой участницей коллектива, призналась, что причиной конфликтов с остальными участницами "Фабрики" стал ее тяжелый характер. По словам певицы, тогда она попросту не умела считаться с чужим мнением. Казанова призналась, что на характере также отразилось детство: все-таки она была в семье самой старшей из четырех сестер.Однако экс-участница "Фабрики" даже не предполагала, насколько "чудовищно" ведет себя с другими людьми. Поэтому когда Ирина Тонева высказала ей все в лицо, Сати Казанова смотрела на нее и "не верила своим глазам". Певица, покинувшая группу в 2010 году, добавила, что последней каплей стала ее выходка, когда они вместе с Ириной Тоневой и Александрой Савельевой составляли программу для очередного концерта.Обе участницы хотели исполнить песню, которая им нравилась, на что Казанова заявила: "Нет, мы ее не будем петь! Вы хотите, вы и пойте. Я не буду". Тогда Тонева серьезно поговорила с Казановой, сказав, что она просто "уничтожает группу", а им с Савельевой "делает больно".Мудрые слова подруги подействовали на певицу. Она осознала, какие ужасные вещи себе позволяла, но из "Фабрики" все же ушла.

https://ria.ru/20201228/fabrika-1590959600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, знаменитости, звезды, сати казанова