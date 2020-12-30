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Планшетная выставка по истории казачества завершила свою работу
Планшетная выставка по истории казачества завершила свою работу
В рамках первого этапа создания Центрального музея российского казачества Советом при президенте Российской Федерации по делам казачества завершилась... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T16:05
2020-12-30T16:05
2020-12-30T16:05
российское казачество
севастополь
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В рамках первого этапа создания Центрального музея российского казачества Советом при президенте Российской Федерации по делам казачества завершилась передвижная планшетная выставка из собраний Государственного исторического музея "Казачество на государевой службе". Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.Старт экспозиции был дан в Государственной Думе РФ в марте прошлого года. К концу 2020 года она прошла уже в 38 регионах России. В ноябре – декабре при поддержке Минкультуры России выставка работала на территории деятельности 11 войсковых казачьих обществ в 18 субъектах РФ. В ее рамках также проведено 55 мастер-классов по казачьей культуре. За весь период выставку посетили более 110 тысяч человек.Визуальный планшетный ряд посвящен истории создания российского казачества на южных границах России, Сибири, Урала и возникновения Черноморского казачьего войска в период XV–XVI веков. Раздел "Казачество в эпоху 1812 года" отражает выдающиеся победы казачества в период Отечественной войны с Францией. Выставка демонстрирует роль казачества на протяжении всей истории Российского государства в самые сложные периоды военных конфликтов, а также в обеспечении государственной безопасности России.Впервые на территории страны реализуется столь масштабная акция в сфере казачьей культуры с участием российского казачества. К концу 2022 года выставку планируется провести во всех 85 регионах России и 42 странах зарубежья, на территории которых проживают казаки и их потомки.Закрытие мероприятий передвижной планшетной выставки состоялось в Севастополе – на территории деятельности формирующегося Черноморского казачьего общества. В нем приняли участие заместитель министра культуры РФ, член Совета при президенте РФ по делам казачества, председатель постоянной комиссии по содействию развитию казачьей культуры совета Николай Овсиенко и губернатор Севастополя Михаил Владимирович Развожаев.Проект направлен на консолидацию российского казачества, детскую и молодежную аудиторию, формирование позитивного образа российского казачества. Организацией мероприятий занимаются органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Координатором проекта с 2019 года является войсковое казачье общество "Центральное казачье войско".
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российское казачество, севастополь
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В рамках первого этапа создания Центрального музея российского казачества Советом при президенте Российской Федерации по делам казачества завершилась передвижная планшетная выставка из собраний Государственного исторического музея "Казачество на государевой службе". Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.
Старт экспозиции был дан в Государственной Думе РФ в марте прошлого года. К концу 2020 года она прошла уже в 38 регионах России. В ноябре – декабре при поддержке Минкультуры России выставка работала на территории деятельности 11 войсковых казачьих обществ в 18 субъектах РФ. В ее рамках также проведено 55 мастер-классов по казачьей культуре. За весь период выставку посетили более 110 тысяч человек.
Визуальный планшетный ряд посвящен истории создания российского казачества на южных границах России, Сибири, Урала и возникновения Черноморского казачьего войска в период XV–XVI веков. Раздел "Казачество в эпоху 1812 года" отражает выдающиеся победы казачества в период Отечественной войны с Францией. Выставка демонстрирует роль казачества на протяжении всей истории Российского государства в самые сложные периоды военных конфликтов, а также в обеспечении государственной безопасности России.
Впервые на территории страны реализуется столь масштабная акция в сфере казачьей культуры с участием российского казачества. К концу 2022 года выставку планируется провести во всех 85 регионах России и 42 странах зарубежья, на территории которых проживают казаки и их потомки.
Закрытие мероприятий передвижной планшетной выставки состоялось в Севастополе – на территории деятельности формирующегося Черноморского казачьего общества. В нем приняли участие заместитель министра культуры РФ, член Совета при президенте РФ по делам казачества, председатель постоянной комиссии по содействию развитию казачьей культуры совета Николай Овсиенко и губернатор Севастополя Михаил Владимирович Развожаев.
Проект направлен на консолидацию российского казачества, детскую и молодежную аудиторию, формирование позитивного образа российского казачества. Организацией мероприятий занимаются органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Координатором проекта с 2019 года является войсковое казачье общество "Центральное казачье войско".