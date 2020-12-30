https://ria.ru/20201230/istrebiteli-1591509656.html
Российские истребители "завоевали" Японию
Российские истребители "завоевали" Японию
Японцы охарактеризовали новейшие российские истребители Су-57 как прекрасные самолеты. Комментарии пользователей портала Yahoo News Japan были переведены... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T09:40
2020-12-30T09:40
2020-12-30T12:46
россия
су-57
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Японцы охарактеризовали новейшие российские истребители Су-57 как прекрасные самолеты. Комментарии пользователей портала Yahoo News Japan были переведены Иносми.ру. Японские пользователи подробно изучили все доступные в интернете фотографии истребителя. Их волновал внешний вид самолета, его стелс-возможности, а также вооружение.Многие пришли к единому выводу, что российская разработка — отличный летательный аппарат как с точки зрения управляемости, так и с точки зрения выполнения боевых задач. Кроме того, они отмечали, что эта модель предназначена для обороны именно территории России, где можно воспользоваться географическими преимуществами.А некоторые посчитали, что российский истребитель и спроектирован лучше американского F-35. СУ-57 — истребитель пятого поколения. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Отличительными чертами самолета стали высокая маневренность, новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования и малая заметность.
https://ria.ru/20201226/kurily-1591050769.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, су-57, yahoo, f-35, япония, технологии
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Японцы
охарактеризовали новейшие российские
истребители Су-57
как прекрасные самолеты. Комментарии пользователей портала Yahoo News Japan
были переведены Иносми.ру
.
"Мощный двигатель, отличная управляемость и прекрасные пилоты. Видимо, в реальном бою он также будет хорош", — поделился мнением один из читателей.
Японские пользователи подробно изучили все доступные в интернете фотографии истребителя. Их волновал внешний вид самолета, его стелс-возможности, а также вооружение.
"У истребителей "Сухого" свой уникальный силуэт, который выглядит очень классно", — написал один из комментаторов.
Многие пришли к единому выводу, что российская разработка — отличный летательный аппарат как с точки зрения управляемости, так и с точки зрения выполнения боевых задач. Кроме того, они отмечали, что эта модель предназначена для обороны именно территории России, где можно воспользоваться географическими преимуществами.
"Российские истребители изящны и красивы. Они смотрятся намного лучше американских. Лучше бы силы самообороны Японии купили российские самолеты. Но это нереально", — добавил пользователь под ником Sou.
А некоторые посчитали, что российский истребитель и спроектирован лучше американского F-35.
СУ-57 — истребитель пятого поколения. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Отличительными чертами самолета стали высокая маневренность, новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования и малая заметность.