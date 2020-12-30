https://ria.ru/20201230/istrebiteli-1591509656.html

Российские истребители "завоевали" Японию

Российские истребители "завоевали" Японию

Японцы охарактеризовали новейшие российские истребители Су-57 как прекрасные самолеты. Комментарии пользователей портала Yahoo News Japan были переведены... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T09:40

2020-12-30T09:40

2020-12-30T12:46

россия

су-57

yahoo

f-35

япония

технологии

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Японцы охарактеризовали новейшие российские истребители Су-57 как прекрасные самолеты. Комментарии пользователей портала Yahoo News Japan были переведены Иносми.ру. Японские пользователи подробно изучили все доступные в интернете фотографии истребителя. Их волновал внешний вид самолета, его стелс-возможности, а также вооружение.Многие пришли к единому выводу, что российская разработка — отличный летательный аппарат как с точки зрения управляемости, так и с точки зрения выполнения боевых задач. Кроме того, они отмечали, что эта модель предназначена для обороны именно территории России, где можно воспользоваться географическими преимуществами.А некоторые посчитали, что российский истребитель и спроектирован лучше американского F-35. СУ-57 — истребитель пятого поколения. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Отличительными чертами самолета стали высокая маневренность, новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования и малая заметность.

https://ria.ru/20201226/kurily-1591050769.html

россия

япония

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россия, су-57, yahoo, f-35, япония, технологии