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Российские истребители "завоевали" Японию
Российские истребители "завоевали" Японию
Японцы охарактеризовали новейшие российские истребители Су-57 как прекрасные самолеты. Комментарии пользователей портала Yahoo News Japan были переведены... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T09:40
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россия
су-57
yahoo
f-35
япония
технологии
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Японцы охарактеризовали новейшие российские истребители Су-57 как прекрасные самолеты. Комментарии пользователей портала Yahoo News Japan были переведены Иносми.ру. Японские пользователи подробно изучили все доступные в интернете фотографии истребителя. Их волновал внешний вид самолета, его стелс-возможности, а также вооружение.Многие пришли к единому выводу, что российская разработка — отличный летательный аппарат как с точки зрения управляемости, так и с точки зрения выполнения боевых задач. Кроме того, они отмечали, что эта модель предназначена для обороны именно территории России, где можно воспользоваться географическими преимуществами.А некоторые посчитали, что российский истребитель и спроектирован лучше американского F-35. СУ-57 — истребитель пятого поколения. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Отличительными чертами самолета стали высокая маневренность, новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования и малая заметность.
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россия, су-57, yahoo, f-35, япония, технологии

Российские истребители "завоевали" Японию

09:40 30.12.2020 (обновлено: 12:46 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Андрей Катаев / Перейти в фотобанкМногофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Андрей Катаев
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Японцы охарактеризовали новейшие российские истребители Су-57 как прекрасные самолеты. Комментарии пользователей портала Yahoo News Japan были переведены Иносми.ру.

"Мощный двигатель, отличная управляемость и прекрасные пилоты. Видимо, в реальном бою он также будет хорош", — поделился мнением один из читателей.

Японские пользователи подробно изучили все доступные в интернете фотографии истребителя. Их волновал внешний вид самолета, его стелс-возможности, а также вооружение.
"У истребителей "Сухого" свой уникальный силуэт, который выглядит очень классно", — написал один из комментаторов.
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Многие пришли к единому выводу, что российская разработка — отличный летательный аппарат как с точки зрения управляемости, так и с точки зрения выполнения боевых задач. Кроме того, они отмечали, что эта модель предназначена для обороны именно территории России, где можно воспользоваться географическими преимуществами.
"Российские истребители изящны и красивы. Они смотрятся намного лучше американских. Лучше бы силы самообороны Японии купили российские самолеты. Но это нереально", — добавил пользователь под ником Sou.
А некоторые посчитали, что российский истребитель и спроектирован лучше американского F-35.
СУ-57 — истребитель пятого поколения. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Отличительными чертами самолета стали высокая маневренность, новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования и малая заметность.
 
РоссияСу-57YahooF-35ЯпонияТехнологии
 
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