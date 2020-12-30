https://ria.ru/20201230/internet-1591602235.html

В России начали применять ИИ для выявления запрещенного контента в Сети

В России начали применять ИИ для выявления запрещенного контента в Сети

Роскомнадзор начал использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) для повышения скорости и точности выявления противоправной информации в интернете,... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T16:04

2020-12-30T16:04

2020-12-30T16:04

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Роскомнадзор начал использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) для повышения скорости и точности выявления противоправной информации в интернете, говорится в сообщении Роскомнадзора.Отмечается, что новое программное обеспечение системы мониторинга позволяет проверять более 11,7 миллиона текстовых материалов в сутки и выявлять незаконную информацию с точностью не ниже 85%.Выявленная информация с признаками противоправной направляется для проверки экспертам. Применение нейросетей позволяет повысить производительность работы экспертов более чем в 14 раз.

https://ria.ru/20201230/kleveta-1591567903.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество