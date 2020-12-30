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В России начали применять ИИ для выявления запрещенного контента в Сети
В России начали применять ИИ для выявления запрещенного контента в Сети
Роскомнадзор начал использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) для повышения скорости и точности выявления противоправной информации в интернете,... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T16:04
2020-12-30T16:04
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Роскомнадзор начал использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) для повышения скорости и точности выявления противоправной информации в интернете, говорится в сообщении Роскомнадзора.Отмечается, что новое программное обеспечение системы мониторинга позволяет проверять более 11,7 миллиона текстовых материалов в сутки и выявлять незаконную информацию с точностью не ниже 85%.Выявленная информация с признаками противоправной направляется для проверки экспертам. Применение нейросетей позволяет повысить производительность работы экспертов более чем в 14 раз.
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество

В России начали применять ИИ для выявления запрещенного контента в Сети

16:04 30.12.2020
 
© Depositphotos / WavebreakmediaПрикосновение мужской и искусственной рук
Прикосновение мужской и искусственной рук - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© Depositphotos / Wavebreakmedia
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Роскомнадзор начал использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) для повышения скорости и точности выявления противоправной информации в интернете, говорится в сообщении Роскомнадзора.
"Значительно увеличивается мощность системы мониторинга, повышается объем информации, обрабатываемой в целях выявления детской порнографии, наркотического контента, призывов к суициду", - сообщает ведомство.
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Отмечается, что новое программное обеспечение системы мониторинга позволяет проверять более 11,7 миллиона текстовых материалов в сутки и выявлять незаконную информацию с точностью не ниже 85%.
Выявленная информация с признаками противоправной направляется для проверки экспертам. Применение нейросетей позволяет повысить производительность работы экспертов более чем в 14 раз.
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
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