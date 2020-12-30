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Кремль изучит практику применения закона о деятельности иноагентов
Кремль изучит практику применения закона о деятельности иноагентов
Практика применения закона о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в России, которые занимаются в стране политической... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T12:53
2020-12-30T12:53
россия
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Практика применения закона о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в России, которые занимаются в стране политической деятельностью на средства из-за рубежа, будет внимательно проанализирована, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что при необходимости глава государства может потребовать дополнительные разъяснения.Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в РФ, которые занимаются в РФ политической деятельностью на средства из-за рубежа.По его словам, определенные критерии, безусловно, прописаны, однако все до мелочей невозможно указать."Поэтому, если потребуется, то, наверное, (Путин)... в какие-то дополнительные разъяснения будет вдаваться. Здесь же главное, что фиксируется такая практика, которая широко применяется в мире и направлена на то, чтобы на зарубежные деньги никто не вмешивался в политику", - подчеркнул Песков.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, общество

Кремль изучит практику применения закона о деятельности иноагентов

12:53 30.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВид из парка "Зарядье" на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля
Вид из парка Зарядье на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Практика применения закона о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в России, которые занимаются в стране политической деятельностью на средства из-за рубежа, будет внимательно проанализирована, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что при необходимости глава государства может потребовать дополнительные разъяснения.
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в РФ, которые занимаются в РФ политической деятельностью на средства из-за рубежа.
"Внимательно будет проанализирована практика применения. И после того, как у нас накопится какое-то количество соответствующих случаев, тогда уже можно будет делать выводы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, насколько Кремлю и лично Путину понятны все критерии того, как будут определяться физлица и организации иноагентами, или президент рассчитывает на то, что это все определится в ходе практики применения закона.
По его словам, определенные критерии, безусловно, прописаны, однако все до мелочей невозможно указать.
"Поэтому, если потребуется, то, наверное, (Путин)... в какие-то дополнительные разъяснения будет вдаваться. Здесь же главное, что фиксируется такая практика, которая широко применяется в мире и направлена на то, чтобы на зарубежные деньги никто не вмешивался в политику", - подчеркнул Песков.
Здание министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
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