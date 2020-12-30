https://ria.ru/20201230/inoagenty-1591554568.html

Кремль изучит практику применения закона о деятельности иноагентов

Кремль изучит практику применения закона о деятельности иноагентов

Практика применения закона о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в России, которые занимаются в стране политической... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T12:53

2020-12-30T12:53

2020-12-30T12:53

россия

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Практика применения закона о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в России, которые занимаются в стране политической деятельностью на средства из-за рубежа, будет внимательно проанализирована, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что при необходимости глава государства может потребовать дополнительные разъяснения.Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в РФ, которые занимаются в РФ политической деятельностью на средства из-за рубежа.По его словам, определенные критерии, безусловно, прописаны, однако все до мелочей невозможно указать."Поэтому, если потребуется, то, наверное, (Путин)... в какие-то дополнительные разъяснения будет вдаваться. Здесь же главное, что фиксируется такая практика, которая широко применяется в мире и направлена на то, чтобы на зарубежные деньги никто не вмешивался в политику", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20201228/inoagenty-1591259151.html

россия

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россия, дмитрий песков, владимир путин, общество