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Путин подписал закон о регулировании деятельности иноагентов
Путин подписал закон о регулировании деятельности иноагентов
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в РФ, которые занимаются в... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T10:04
2020-12-30T10:27
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в РФ, которые занимаются в РФ политической деятельностью на средства из-за рубежа.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ предусматривает, что физические лица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием.По аналогии с правовым регулированием деятельности НКО, выполняющих функции иноагента, закон устанавливает уведомительный порядок учета общественных объединений, функционирующих в РФ без госрегистрации и получающих иностранное финансирование для участия в политической деятельности.Кроме того, сведения, содержащиеся в представляемых уведомлениях, составят реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента. Общественные объединения, которые включат в данный реестр, будут обязаны ежеквартально информировать Минюст об объеме и целях получаемого финансирования из-за рубежа и расходовании этих средств.Также статус иноагента могут получить и иностранные журналисты, аккредитованные в РФ, если они будут осуществлять деятельность, связанную с выполнением функций иноагента. Средства массовой информации будут обязаны маркировать материалы физлиц и организаций, имеющих этот статус.Члены НКО-иноагентов смогут входить в состав общественных советов в федеральных органах власти - в первоначальной версии проекта такой нормы не было, но по предложению общественников парламентарии ее включили в документ.Также закон уточняет понятие "политическая деятельность". Предусматривается, что политическая деятельность осуществляется посредством участия в организации и проведении публичных мероприятий - митингов, шествий, участия в выборах и наблюдения за ними, в деятельности политических партий, формирование общественно-политических взглядов и убеждений, в том числе путем проведения опросов общественного мнения и обнародования их результатов или проведения иных социологических исследований. Политдеятельностью не будет считаться наука, культура, искусство, здравоохранение, защита материнства и детства, социальная поддержка инвалидов, пропаганда здорового образа жизни, защита растительного и животного мира и благотворительность.Согласно закону, иностранные агенты, не устранившие нарушения после административного взыскания, могут быть привлечены к уголовной ответственности.Как отмечается в размещенном на портале документе, закон вступает в силу со дня его публикования.
https://ria.ru/20201229/inoagenty-1591362756.html
https://ria.ru/20201229/inoagent-1591426662.html
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владимир путин, общество

Путин подписал закон о регулировании деятельности иноагентов

10:04 30.12.2020 (обновлено: 10:27 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в РФ, которые занимаются в РФ политической деятельностью на средства из-за рубежа.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ предусматривает, что физические лица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием.
По аналогии с правовым регулированием деятельности НКО, выполняющих функции иноагента, закон устанавливает уведомительный порядок учета общественных объединений, функционирующих в РФ без госрегистрации и получающих иностранное финансирование для участия в политической деятельности.
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Кроме того, сведения, содержащиеся в представляемых уведомлениях, составят реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента. Общественные объединения, которые включат в данный реестр, будут обязаны ежеквартально информировать Минюст об объеме и целях получаемого финансирования из-за рубежа и расходовании этих средств.
Также статус иноагента могут получить и иностранные журналисты, аккредитованные в РФ, если они будут осуществлять деятельность, связанную с выполнением функций иноагента. Средства массовой информации будут обязаны маркировать материалы физлиц и организаций, имеющих этот статус.
Члены НКО-иноагентов смогут входить в состав общественных советов в федеральных органах власти - в первоначальной версии проекта такой нормы не было, но по предложению общественников парламентарии ее включили в документ.
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Также закон уточняет понятие "политическая деятельность". Предусматривается, что политическая деятельность осуществляется посредством участия в организации и проведении публичных мероприятий - митингов, шествий, участия в выборах и наблюдения за ними, в деятельности политических партий, формирование общественно-политических взглядов и убеждений, в том числе путем проведения опросов общественного мнения и обнародования их результатов или проведения иных социологических исследований. Политдеятельностью не будет считаться наука, культура, искусство, здравоохранение, защита материнства и детства, социальная поддержка инвалидов, пропаганда здорового образа жизни, защита растительного и животного мира и благотворительность.
Согласно закону, иностранные агенты, не устранившие нарушения после административного взыскания, могут быть привлечены к уголовной ответственности.
Как отмечается в размещенном на портале документе, закон вступает в силу со дня его публикования.
 
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