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Россиян предупредили о фальшивой икре в магазинах
Россиян предупредили о фальшивой икре в магазинах
Директор "Рыборазводного предприятия № 1" Александр Ходос в разговоре со "Звездой" указал россиянам на необходимость покупать икру в специализированных... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T17:17
2020-12-30T17:34
россия
красная икра
новый год
еда
продукты
общество
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Директор "Рыборазводного предприятия № 1" Александр Ходос в разговоре со "Звездой" указал россиянам на необходимость покупать икру в специализированных магазинах из-за риска столкнуться с "фальшивыми" продуктами."Сейчас очень большой процент имитированной икры. Это вообще не икра, а продукт из рыбьего жира и красителей. К сожалению, его так хорошо делают, что распознать на глаз подделку почти невозможно", — предупредил он.По его словам, определить качество икры без лабораторных исследований практически невозможно. Тем не менее эксперт посоветовал при покупке продукта обращать внимание на этикетку: на ней как минимум должна быть информация о типе рыбы, сроках и месте ее вылова, а также о периоде хранения.
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россия, красная икра, новый год, еда, продукты, общество

Россиян предупредили о фальшивой икре в магазинах

17:17 30.12.2020 (обновлено: 17:34 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКрасная икра
Красная икра - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Директор "Рыборазводного предприятия № 1" Александр Ходос в разговоре со "Звездой" указал россиянам на необходимость покупать икру в специализированных магазинах из-за риска столкнуться с "фальшивыми" продуктами.
"Сейчас очень большой процент имитированной икры. Это вообще не икра, а продукт из рыбьего жира и красителей. К сожалению, его так хорошо делают, что распознать на глаз подделку почти невозможно", — предупредил он.
По его словам, определить качество икры без лабораторных исследований практически невозможно. Тем не менее эксперт посоветовал при покупке продукта обращать внимание на этикетку: на ней как минимум должна быть информация о типе рыбы, сроках и месте ее вылова, а также о периоде хранения.
Красная икра - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
27 декабря, 02:17
Эксперт рассказал, чем опасна изготовленная в декабре икра
 
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