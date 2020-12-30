https://ria.ru/20201230/ikra-1591620176.html

Россиян предупредили о фальшивой икре в магазинах

Россиян предупредили о фальшивой икре в магазинах

Директор "Рыборазводного предприятия № 1" Александр Ходос в разговоре со "Звездой" указал россиянам на необходимость покупать икру в специализированных... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T17:17

2020-12-30T17:17

2020-12-30T17:34

россия

красная икра

новый год

еда

продукты

общество

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Директор "Рыборазводного предприятия № 1" Александр Ходос в разговоре со "Звездой" указал россиянам на необходимость покупать икру в специализированных магазинах из-за риска столкнуться с "фальшивыми" продуктами."Сейчас очень большой процент имитированной икры. Это вообще не икра, а продукт из рыбьего жира и красителей. К сожалению, его так хорошо делают, что распознать на глаз подделку почти невозможно", — предупредил он.По его словам, определить качество икры без лабораторных исследований практически невозможно. Тем не менее эксперт посоветовал при покупке продукта обращать внимание на этикетку: на ней как минимум должна быть информация о типе рыбы, сроках и месте ее вылова, а также о периоде хранения.

https://ria.ru/20201227/ikra-1591086967.html

россия

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россия, красная икра, новый год, еда, продукты, общество