Дилеры прокомментировали решение Honda уйти с российского авторынка
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Уход любого бренда - это потеря для российского авторынка, но остающаяся сервисная сеть и продажи других видов техники дают основание полагать, что компания вернется на наш рынок в будущем, рассказал РИА Новости президент ассоциации автодилеров РоАД Вячеслав Зубарев.
До этого 30 декабря Honda распространила сообщение о планах прекратить поставки автомобилей в Россию в 2022 году. В нем отмечается, что принятое решение продиктовано стратегией развития автомобильного бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности.
"Каждый раз уход любого бренда большого или маленького мы считаем потерей для авторитейла России и наших граждан. Да, известно, что "Хонда" последние годы постепенно сокращала свою деятельность и сейчас, стоит отметить, предупреждает своих партнеров заблаговременно. Остается сервисная сеть, продажи других транспортных средств, что, в принципе, дает нам уверенность думать о возвращении компании в будущем. Ведь мы помним как популярны были модели Сivic и CR-V на дорогах нашей страны еще несколько лет назад. Мы сожалеем об уходе бренда "Хонда", но надеемся, что компания вернется с новинками в Россию", - говорит Зубарев.
По словам директора филиала "Авилон Mitsubishi" Олега Сережникова, основная причина, которая могла послужить такому решению марки Honda – это отсутствие производства в России, поскольку в массовом сегменте практически у всех японских брендов есть локализованное производство в РФ – у Mitsubishi, Toyota, Nissan, плюс дилерская сеть по марке в нашей стране была значительно сокращена, так как Honda убрала представительство.
"Что касается перераспределения долей в сегменте после ухода Honda – то на рынке сегодня есть достаточно игроков – массовых брендов, таких как Mitsubishi, Volkswagen, Hyundai, Toyota, Nissan, которые вполне смогут занять эту нишу, как это было с Ford", - считает он.
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