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Honda прекратит поставлять автомобили в Россию в 2022 году
Honda прекратит поставлять автомобили в Россию в 2022 году
"Дочка" Honda Motor Co ООО "Хонда Мотор РУС" (ХМР) прекратит поставки новых машин в Россию в течение 2022 года, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T12:11
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авто
honda motor
экономика
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. "Дочка" Honda Motor Co ООО "Хонда Мотор РУС" (ХМР) прекратит поставки новых машин в Россию в течение 2022 года, говорится в сообщении компании.Решение объясняется новой стратегией в условиях изменений в автомобильной промышленности.Речи о полном уходе Honda, как отмечается, не идет. Компания пообещала сохранить присутствие на российском рынке силовой и мотоциклетной техники. Кроме того, она продолжит заниматься обслуживанием машин.Компания Honda Motor основана в 1946 году. До 1960-х годов она занималась исключительно выпуском мотоциклов, а к 1970-м смогла зарекомендовать себя на международном рынке как один из ведущих японских производителей машин.
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авто, honda motor, экономика

Honda прекратит поставлять автомобили в Россию в 2022 году

12:11 30.12.2020 (обновлено: 14:22 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосетители автомобильного салона Honda в Москве
Посетители автомобильного салона Honda в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. "Дочка" Honda Motor Co ООО "Хонда Мотор РУС" (ХМР) прекратит поставки новых машин в Россию в течение 2022 года, говорится в сообщении компании.
Решение объясняется новой стратегией в условиях изменений в автомобильной промышленности.
Речи о полном уходе Honda, как отмечается, не идет. Компания пообещала сохранить присутствие на российском рынке силовой и мотоциклетной техники. Кроме того, она продолжит заниматься обслуживанием машин.
Компания Honda Motor основана в 1946 году. До 1960-х годов она занималась исключительно выпуском мотоциклов, а к 1970-м смогла зарекомендовать себя на международном рынке как один из ведущих японских производителей машин.
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