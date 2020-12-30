https://ria.ru/20201230/honda-1591542134.html
Honda прекратит поставлять автомобили в Россию в 2022 году
Honda прекратит поставлять автомобили в Россию в 2022 году
"Дочка" Honda Motor Co ООО "Хонда Мотор РУС" (ХМР) прекратит поставки новых машин в Россию в течение 2022 года, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T12:11
2020-12-30T12:11
2020-12-30T14:22
авто
honda motor
экономика
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. "Дочка" Honda Motor Co ООО "Хонда Мотор РУС" (ХМР) прекратит поставки новых машин в Россию в течение 2022 года, говорится в сообщении компании.Решение объясняется новой стратегией в условиях изменений в автомобильной промышленности.Речи о полном уходе Honda, как отмечается, не идет. Компания пообещала сохранить присутствие на российском рынке силовой и мотоциклетной техники. Кроме того, она продолжит заниматься обслуживанием машин.Компания Honda Motor основана в 1946 году. До 1960-х годов она занималась исключительно выпуском мотоциклов, а к 1970-м смогла зарекомендовать себя на международном рынке как один из ведущих японских производителей машин.
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авто, honda motor, экономика
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. "Дочка" Honda Motor Co ООО "Хонда Мотор РУС" (ХМР) прекратит поставки новых машин в Россию в течение 2022 года, говорится в сообщении компании.
Решение объясняется новой стратегией в условиях изменений в автомобильной промышленности.
Речи о полном уходе Honda, как отмечается, не идет. Компания пообещала сохранить присутствие на российском рынке силовой и мотоциклетной техники. Кроме того, она продолжит заниматься обслуживанием машин.
Компания Honda Motor
основана в 1946 году. До 1960-х годов она занималась исключительно выпуском мотоциклов, а к 1970-м смогла зарекомендовать себя на международном рынке как один из ведущих японских производителей машин.