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Турция и США создали рабочую группу по С-400
Турция и США создали рабочую группу по С-400
Турция и США договорились создать совместную рабочую группу в связи с покупкой Анкарой российских систем ПВО С-400 "Триумф", заявил глава МИД республики Мевлют... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T11:12
2020-12-30T11:59
майк помпео
мария захарова
мевлют чавушоглу
с-400 «триумф»
турция
сша
в мире
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АНКАРА, 30 дек — РИА Новости. Турция и США договорились создать совместную рабочую группу в связи с покупкой Анкарой российских систем ПВО С-400 "Триумф", заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.Поставки новейших российских систем, вызвавшие кризис в турецко-американских отношениях, начались летом 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. В итоге Соединенные Штаты ввели санкции против турецких чиновников и учреждений, ответственных за приобретение "Триумфов", которые, по заявлению госсекретаря Майка Помпео, подвергают опасности американских военных.По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, реакция США в очередной раз продемонстрировала неспособность Вашингтона к честной конкуренции.Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для уничтожения современных и перспективных средств воздушно-космического нападения на дальности в несколько сотен километров, летящих во всем диапазоне высот.
https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590406349.html
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майк помпео, мария захарова, мевлют чавушоглу, с-400 «триумф», турция, сша, в мире

Турция и США создали рабочую группу по С-400

11:12 30.12.2020 (обновлено: 11:59 30.12.2020)
 
© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© Фото : Turkish Defence Ministry
Читать ria.ru в
АНКАРА, 30 дек — РИА Новости. Турция и США договорились создать совместную рабочую группу в связи с покупкой Анкарой российских систем ПВО С-400 "Триумф", заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

"Начались технические переговоры", — добавил он на пресс-конференции.

Поставки новейших российских систем, вызвавшие кризис в турецко-американских отношениях, начались летом 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").
Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
Министр обороны Турции Хулуси Акар во время выступления в военном штабе недалеко от сирийской границы в Хатае - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
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В итоге Соединенные Штаты ввели санкции против турецких чиновников и учреждений, ответственных за приобретение "Триумфов", которые, по заявлению госсекретаря Майка Помпео, подвергают опасности американских военных.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, реакция США в очередной раз продемонстрировала неспособность Вашингтона к честной конкуренции.
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для уничтожения современных и перспективных средств воздушно-космического нападения на дальности в несколько сотен километров, летящих во всем диапазоне высот.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 05.06.2019
5 июня 2019, 09:47Инфографика
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
 
Майк ПомпеоМария ЗахароваМевлют ЧавушоглуС-400 «Триумф»ТурцияСШАВ мире
 
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