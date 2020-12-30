https://ria.ru/20201230/gruppa-1591528977.html

Турция и США создали рабочую группу по С-400

Турция и США создали рабочую группу по С-400

Турция и США договорились создать совместную рабочую группу в связи с покупкой Анкарой российских систем ПВО С-400 "Триумф", заявил глава МИД республики Мевлют... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T11:12

2020-12-30T11:12

2020-12-30T11:59

майк помпео

мария захарова

мевлют чавушоглу

с-400 «триумф»

турция

сша

в мире

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АНКАРА, 30 дек — РИА Новости. Турция и США договорились создать совместную рабочую группу в связи с покупкой Анкарой российских систем ПВО С-400 "Триумф", заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.Поставки новейших российских систем, вызвавшие кризис в турецко-американских отношениях, начались летом 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. В итоге Соединенные Штаты ввели санкции против турецких чиновников и учреждений, ответственных за приобретение "Триумфов", которые, по заявлению госсекретаря Майка Помпео, подвергают опасности американских военных.По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, реакция США в очередной раз продемонстрировала неспособность Вашингтона к честной конкуренции.Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для уничтожения современных и перспективных средств воздушно-космического нападения на дальности в несколько сотен километров, летящих во всем диапазоне высот.

https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590406349.html

https://ria.ru/20190605/1555033159.html

турция

сша

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майк помпео, мария захарова, мевлют чавушоглу, с-400 «триумф», турция, сша, в мире