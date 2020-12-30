В Москве арестовали мужчину по делу о гостайне
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО до конца февраля 2021 года Николая Колабухова, подозреваемого по делу о незаконном получении сведений, составляющих гостайну, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Дарья Розмахова.
"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 29.12.2020 в отношении Колабухова Николая Александровича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч.2 ст. 283.1 УК РФ (Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 февраля 2021", - сказала собеседница агентства.
30 ноября, 19:39Блогеру Пыжу продлили арест по делу о гостайне
Колабухова обвиняют в совершении преступления по статье "Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, сопряженное с их распространением либо перемещением носителей таких сведений за пределы РФ". Ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Фабула дела не разглашается.
Согласно данным сайта акционерного общества "Скоростные магистрали", полный тезка заключенного под стражу является заместителем гендиректора организации. РИА Новости пока не получило официального подтверждения, что арестованный Колабухов занимает данную должность.
АО "Скоростные магистрали" - дочерняя компания ОАО "РЖД", отвечающая за реализацию инновационных проектов в сфере железнодорожного транспорта, включая создание высокоскоростных магистралей (ВСМ).