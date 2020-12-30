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В Москве арестовали мужчину по делу о гостайне
В Москве арестовали мужчину по делу о гостайне
Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО до конца февраля 2021 года Николая Колабухова, подозреваемого по делу о незаконном получении сведений, составляющих... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T22:38
2020-12-30T22:38
россия
скоростные магистрали
ржд
москва
происшествия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО до конца февраля 2021 года Николая Колабухова, подозреваемого по делу о незаконном получении сведений, составляющих гостайну, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Дарья Розмахова.Колабухова обвиняют в совершении преступления по статье "Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, сопряженное с их распространением либо перемещением носителей таких сведений за пределы РФ". Ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Фабула дела не разглашается.Согласно данным сайта акционерного общества "Скоростные магистрали", полный тезка заключенного под стражу является заместителем гендиректора организации. РИА Новости пока не получило официального подтверждения, что арестованный Колабухов занимает данную должность.АО "Скоростные магистрали" - дочерняя компания ОАО "РЖД", отвечающая за реализацию инновационных проектов в сфере железнодорожного транспорта, включая создание высокоскоростных магистралей (ВСМ).
https://ria.ru/20201130/pyzh-1587038295.html
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россия, скоростные магистрали, ржд, москва, происшествия

В Москве арестовали мужчину по делу о гостайне

22:38 30.12.2020
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО до конца февраля 2021 года Николая Колабухова, подозреваемого по делу о незаконном получении сведений, составляющих гостайну, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Дарья Розмахова.

"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 29.12.2020 в отношении Колабухова Николая Александровича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч.2 ст. 283.1 УК РФ (Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 февраля 2021", - сказала собеседница агентства.

Андрей Пыж - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 19:39
Блогеру Пыжу продлили арест по делу о гостайне
Колабухова обвиняют в совершении преступления по статье "Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, сопряженное с их распространением либо перемещением носителей таких сведений за пределы РФ". Ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Фабула дела не разглашается.
Согласно данным сайта акционерного общества "Скоростные магистрали", полный тезка заключенного под стражу является заместителем гендиректора организации. РИА Новости пока не получило официального подтверждения, что арестованный Колабухов занимает данную должность.
АО "Скоростные магистрали" - дочерняя компания ОАО "РЖД", отвечающая за реализацию инновационных проектов в сфере железнодорожного транспорта, включая создание высокоскоростных магистралей (ВСМ).
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РоссияСкоростные магистралиРЖДМоскваПроисшествия
 
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