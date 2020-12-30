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Мэр Благовещенска оценил рейтинг "опасных" городов блогера Варламова
Мэр Благовещенска оценил рейтинг "опасных" городов блогера Варламова
Мэр Благовещенска Олег Имамеев ответил блогеру Илье Варламову, который включил город в число самых опасных в России. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T10:02
2020-12-30T10:18
илья варламов
кызыл
магадан
благовещенск
улан-удэ
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 дек — РИА Новости. Мэр Благовещенска Олег Имамеев ответил блогеру Илье Варламову, который включил город в число самых опасных в России.Варламов разместил "рейтинг" на своем YouTube-канале. Наиболее опасным городом он назвал Кызыл, на втором месте Магадан, на третьем Улан-Удэ. Благовещенск занял четвертую строчку. "В регионе живет меньше миллиона человек. Но за 2019 год здесь совершено почти 20 тысяч преступлений. Просто задумайтесь, по одному преступлению приходится на каждые 40 человек. При этом на 100 тысяч населения здесь приходится аж 15 убийств - это в три раза больше среднего показателя по России за прошлый год", — сказал Варламов.Он также предложил оказавшимся в Благовещенске "сразу езжать куда-нибудь дальше", иначе они рискуют "уже никуда не уехать"."Илья Варламов, добро пожаловать в Благовещенск! Страховку сделаем, бронежилет выдадим", — написал Имамеев в Instagram-сторис.
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илья варламов, кызыл, магадан, благовещенск, улан-удэ, общество

Мэр Благовещенска оценил рейтинг "опасных" городов блогера Варламова

10:02 30.12.2020 (обновлено: 10:18 30.12.2020)
 
© Фото : Благовещенская городская ДумаЗаместитель председателя Благовещенской городской Думы Олег Имамеев
Заместитель председателя Благовещенской городской Думы Олег Имамеев - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© Фото : Благовещенская городская Дума
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 дек — РИА Новости. Мэр Благовещенска Олег Имамеев ответил блогеру Илье Варламову, который включил город в число самых опасных в России.
Варламов разместил "рейтинг" на своем YouTube-канале. Наиболее опасным городом он назвал Кызыл, на втором месте Магадан, на третьем Улан-Удэ.
Благовещенск занял четвертую строчку. "В регионе живет меньше миллиона человек. Но за 2019 год здесь совершено почти 20 тысяч преступлений. Просто задумайтесь, по одному преступлению приходится на каждые 40 человек. При этом на 100 тысяч населения здесь приходится аж 15 убийств - это в три раза больше среднего показателя по России за прошлый год", — сказал Варламов.
Он также предложил оказавшимся в Благовещенске "сразу езжать куда-нибудь дальше", иначе они рискуют "уже никуда не уехать".
"Илья Варламов, добро пожаловать в Благовещенск! Страховку сделаем, бронежилет выдадим", — написал Имамеев в Instagram-сторис.
Дежурная часть - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря, 09:45
Названы самые опасные города по числу правонарушений с жильем
 
Илья ВарламовКызылМагаданБлаговещенскУлан-УдэОбщество
 
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