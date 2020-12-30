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Яна Габбасова стала победителем шоу "Голос"
Яна Габбасова стала победителем шоу "Голос"
Яна Габбасова стала победителем нового сезона телепроекта "Голос" на Первом канале, лучшим наставником признан Баста. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T23:38
2020-12-30T23:38
2020-12-30T23:43
культура
россия
"голос"
валерий сюткин
баста (василий вакуленко)
полина гагарина
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Яна Габбасова стала победителем нового сезона телепроекта "Голос" на Первом канале, лучшим наставником признан Баста.В финал "Голоса", который транслировался в прямом эфире Первого канала 30 декабря, вышли Олег Аккуратов из команды Валерия Сюткина, Дмитрий Венгеров из команды Сергея Шнурова, Василий Пасечник из команды Басты и Яна Габбасова из команды Полины Гагариной. По итогам зрительского голосования, набрав 51,1%, победителем стала Габбасова. Лучшим наставником сезона признан Баста."Голос" — российское развлекательное вокальное шоу талантов, которое является версией формата телевизионного конкурса The Voice, придуманного голландским продюсером Джоном де Молем. Выходит в эфир Первого канала с 5 октября 2012 года.
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культура, россия, "голос", валерий сюткин, баста (василий вакуленко), полина гагарина