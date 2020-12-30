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Пушкинский музей назвал самую трогательную причину возврата билетов
Пушкинский музей назвал самую трогательную причину возврата билетов
Административный отдел ГМИИ имени Пушкина подвел в своем инстаграме несерьезные итоги 2020 года. Так, команда музея по работе с посетителями выделила самую... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T18:12
2020-12-30T18:12
культура
новости культуры
выставки
музеи
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Административный отдел ГМИИ имени Пушкина подвел в своем инстаграме несерьезные итоги 2020 года. Так, команда музея по работе с посетителями выделила самую трогательную причину возврата билетов в прошедшем году.Ей стало "разбитое сердце": "Меня бросила девушка, мне не с кем идти в музей".Три раза в этом году администраторам приходилось оказывать поддержку посетителям, которые лишились чувств от восхищения музеем.Самая долгая консультация по телефону по покупке билета онлайн длилась полтора часа и сопровождалась элементами психотерапии. Вопросом, больше всего покорившем команду по работе с посетителями, стал: "Скажите, а что в галерее висит? А маме понравится?"За год сотрудники протестировали три модели масок, четыре вида перчаток и пять безопасных маршрутов.По телефону администраторы разговаривали с посетителями в общей сложности почти девять суток и ответили на 8472 звонка.Музей посетили почти полмиллиона человек. Несмотря на ограничительные меры в связи с пандемии коронавируса, администраторы провели на рабочем месте 204 дня.
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новости культуры, выставки, музеи, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

Пушкинский музей назвал самую трогательную причину возврата билетов

18:12 30.12.2020
 
© Пресс-служба ГМИИКоллаж рисунка Ван Гога
Коллаж рисунка Ван Гога - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© Пресс-служба ГМИИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Административный отдел ГМИИ имени Пушкина подвел в своем инстаграме несерьезные итоги 2020 года. Так, команда музея по работе с посетителями выделила самую трогательную причину возврата билетов в прошедшем году.
Ей стало "разбитое сердце": "Меня бросила девушка, мне не с кем идти в музей".
Три раза в этом году администраторам приходилось оказывать поддержку посетителям, которые лишились чувств от восхищения музеем.
Самая долгая консультация по телефону по покупке билета онлайн длилась полтора часа и сопровождалась элементами психотерапии.
Вопросом, больше всего покорившем команду по работе с посетителями, стал: "Скажите, а что в галерее висит? А маме понравится?"
За год сотрудники протестировали три модели масок, четыре вида перчаток и пять безопасных маршрутов.
По телефону администраторы разговаривали с посетителями в общей сложности почти девять суток и ответили на 8472 звонка.
Музей посетили почти полмиллиона человек. Несмотря на ограничительные меры в связи с пандемии коронавируса, администраторы провели на рабочем месте 204 дня.
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