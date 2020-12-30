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Наука
https://ria.ru/20201230/gipoksemiya-1591571250.html
Ученые объяснили, почему при COVID-19 снижается уровень кислорода в крови
Ученые объяснили, почему при COVID-19 снижается уровень кислорода в крови
Испанские ученые предположили, что причиной снижения уровня кислорода в крови у людей с COVID-19 может быть заражение коронавирусом каротидных телец —... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T13:58
2020-12-30T13:58
наука
коронавирус covid-19
биология
здоровье
испания
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Испанские ученые предположили, что причиной снижения уровня кислорода в крови у людей с COVID-19 может быть заражение коронавирусом каротидных телец — хеморецепторов, отвечающих за оценку парциального давления кислорода в крови. Результаты исследования опубликованы в журнале Function.У многих пациентов с тяжелой пневмонией, вызванной COVID-19, отмечается гипоксемия — заметное снижение уровня кислорода в артериальной крови. Но при этом у них нет одышки или учащенного дыхания — явлений, которые всегда сопровождают гипоксемию, вызванную пневмонией. Люди с обычной гипоксемией обычно сообщают об ощущениях одышки и учащении дыхания, что увеличивает потребление кислорода организмом. Такой рефлекторный механизм запускают каротидные тельца — маленькие органы, расположенные по обе стороны шеи рядом с сонной артерией. Обнаружив падение кислорода в крови, они посылают в мозг сигналы для стимуляции дыхательного центра.У пациентов с "тихой гипоксемией", характерной для COVID-19, такой защитный механизм не срабатывает. В итоге люди могут испытывать внезапный кислородный дисбаланс, который при достижении критического уровня приводит к смерти.Исследователи из Севильского института биомедицины, университетских больниц Virgen del Rocío y Macarena в Севилье, Севильского университета, Сетевого исследовательского центра нейродегенеративных заболеваний в Мадриде и Национального центра биотехнологий Испании предположили, что "тихая гипоксемия" в случаях COVID-19 может быть вызвана заражением вирусом SARS-CoV-2 каротидных телец, которые при этом перестают нормально работать."У многих пациентов с COVID-19 наблюдается атипичное и вызывающее недоумение клиническое проявление: у них тяжелая гипоксемия с уровнем артериального давления кислорода даже ниже 50 миллиметров ртутного столба не сопровождается явными признаками одышки или значительного учащения дыхания. В этих условиях может наступить декомпенсация и, как следствие, быстрое ухудшение клинического состояния", — пишут авторы статьи.Ученые провели серию экспериментов, которые показали высокое присутствие в каротидных тельцах фермента ACE2 — белка, который коронавирус использует для проникновения в клетки. Авторы предполагают, что инфицирование коронавирусом каротидных телец человека на ранних стадиях заболевания влияет на их функцию определения уровня кислорода в крови, что приводит к неспособности "заметить" падение кислорода в артериях.Исследователи отмечают, что в настоящее время они проверяют свою гипотезу на экспериментальных моделях. Если она будет подтверждена, это позволит создать новые терапевтические методы, в частности, использовать активаторы каротидных телец, независимых от механизма чувствительности к кислороду, в качестве стимуляторов дыхания у пациентов с COVID-19.
https://ria.ru/20201230/kovid-1591552930.html
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коронавирус covid-19, биология, здоровье, испания

Ученые объяснили, почему при COVID-19 снижается уровень кислорода в крови

13:58 30.12.2020
 
© РИА Новости / Николай ХижнякАппаратура в медицинском кабинете
Аппаратура в медицинском кабинете - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Испанские ученые предположили, что причиной снижения уровня кислорода в крови у людей с COVID-19 может быть заражение коронавирусом каротидных телец — хеморецепторов, отвечающих за оценку парциального давления кислорода в крови. Результаты исследования опубликованы в журнале Function.
У многих пациентов с тяжелой пневмонией, вызванной COVID-19, отмечается гипоксемия — заметное снижение уровня кислорода в артериальной крови. Но при этом у них нет одышки или учащенного дыхания — явлений, которые всегда сопровождают гипоксемию, вызванную пневмонией.
Люди с обычной гипоксемией обычно сообщают об ощущениях одышки и учащении дыхания, что увеличивает потребление кислорода организмом. Такой рефлекторный механизм запускают каротидные тельца — маленькие органы, расположенные по обе стороны шеи рядом с сонной артерией. Обнаружив падение кислорода в крови, они посылают в мозг сигналы для стимуляции дыхательного центра.
У пациентов с "тихой гипоксемией", характерной для COVID-19, такой защитный механизм не срабатывает. В итоге люди могут испытывать внезапный кислородный дисбаланс, который при достижении критического уровня приводит к смерти.
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Ученые обнаружили еще одно опасное последствие COVID-19
Исследователи из Севильского института биомедицины, университетских больниц Virgen del Rocío y Macarena в Севилье, Севильского университета, Сетевого исследовательского центра нейродегенеративных заболеваний в Мадриде и Национального центра биотехнологий Испании предположили, что "тихая гипоксемия" в случаях COVID-19 может быть вызвана заражением вирусом SARS-CoV-2 каротидных телец, которые при этом перестают нормально работать.
"У многих пациентов с COVID-19 наблюдается атипичное и вызывающее недоумение клиническое проявление: у них тяжелая гипоксемия с уровнем артериального давления кислорода даже ниже 50 миллиметров ртутного столба не сопровождается явными признаками одышки или значительного учащения дыхания. В этих условиях может наступить декомпенсация и, как следствие, быстрое ухудшение клинического состояния", — пишут авторы статьи.
Ученые провели серию экспериментов, которые показали высокое присутствие в каротидных тельцах фермента ACE2 — белка, который коронавирус использует для проникновения в клетки. Авторы предполагают, что инфицирование коронавирусом каротидных телец человека на ранних стадиях заболевания влияет на их функцию определения уровня кислорода в крови, что приводит к неспособности "заметить" падение кислорода в артериях.
Исследователи отмечают, что в настоящее время они проверяют свою гипотезу на экспериментальных моделях. Если она будет подтверждена, это позволит создать новые терапевтические методы, в частности, использовать активаторы каротидных телец, независимых от механизма чувствительности к кислороду, в качестве стимуляторов дыхания у пациентов с COVID-19.
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