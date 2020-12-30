https://ria.ru/20201230/general-1591496227.html

Уволенный после критики Зеленского генерал ВСУ резко ответил президенту

Уволенный после критики Зеленского генерал ВСУ резко ответил президенту

Украинский генерал Сергей Кривонос прокомментировал в Facebook свое увольнение с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T03:43

2020-12-30T03:43

2020-12-30T13:52

сергей кривонос

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Украинский генерал Сергей Кривонос прокомментировал в Facebook свое увольнение с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.В прошлую пятницу Кривонос выступил с критикой ранее озвученной президентом Владимиром Зеленским идеи мобилизовать и мужчин и женщин для ведения тотальной войны с Россией. По его мнению, такие меры могут привести только к повальному дезертирству, поскольку патриотизм на Украине "не поддерживается на уровне государства". Вечером во вторник глава государства снял Кривоноса с должности."Можно уволить человека с должности, но человека из человека не уволить! Спасибо президенту Украины за новогодний подарок", — написал генерал, комментируя решение Зеленского.

https://ria.ru/20201228/zelenskiy-1591308930.html

украина

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сергей кривонос, владимир зеленский, украина, в мире