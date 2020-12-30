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Уволенный после критики Зеленского генерал ВСУ резко ответил президенту
Уволенный после критики Зеленского генерал ВСУ резко ответил президенту
Украинский генерал Сергей Кривонос прокомментировал в Facebook свое увольнение с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T03:43
2020-12-30T13:52
сергей кривонос
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Украинский генерал Сергей Кривонос прокомментировал в Facebook свое увольнение с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.В прошлую пятницу Кривонос выступил с критикой ранее озвученной президентом Владимиром Зеленским идеи мобилизовать и мужчин и женщин для ведения тотальной войны с Россией. По его мнению, такие меры могут привести только к повальному дезертирству, поскольку патриотизм на Украине "не поддерживается на уровне государства". Вечером во вторник глава государства снял Кривоноса с должности."Можно уволить человека с должности, но человека из человека не уволить! Спасибо президенту Украины за новогодний подарок", — написал генерал, комментируя решение Зеленского.
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сергей кривонос, владимир зеленский, украина, в мире

Уволенный после критики Зеленского генерал ВСУ резко ответил президенту

03:43 30.12.2020 (обновлено: 13:52 30.12.2020)
 
CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України / Бывший заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос
Бывший заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України /
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Украинский генерал Сергей Кривонос прокомментировал в Facebook свое увольнение с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
В прошлую пятницу Кривонос выступил с критикой ранее озвученной президентом Владимиром Зеленским идеи мобилизовать и мужчин и женщин для ведения тотальной войны с Россией. По его мнению, такие меры могут привести только к повальному дезертирству, поскольку патриотизм на Украине "не поддерживается на уровне государства". Вечером во вторник глава государства снял Кривоноса с должности.
"Можно уволить человека с должности, но человека из человека не уволить! Спасибо президенту Украины за новогодний подарок", — написал генерал, комментируя решение Зеленского.
Президент Украины Владимир Зеленский и экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
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