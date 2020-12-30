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https://ria.ru/20201230/galaktiki-1591606335.html
"Спектр-РГ" нашел новое сверхскопление галактик
"Спектр-РГ" нашел новое сверхскопление галактик
Астрономы сообщили об обнаружении нового сверхскопления галактик в экваториальной части звездного неба. Открытие было сделано с помощью рентгеновского телескопа РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T16:13
2020-12-30T16:13
наука
астрофизика
спектр-рг
галактики
космос - риа наука
германия
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Астрономы сообщили об обнаружении нового сверхскопления галактик в экваториальной части звездного неба. Открытие было сделано с помощью рентгеновского телескопа eROSITA космической обсерватории "Спектр-РГ". Результаты опубликованы на сайте препринтов arXiv.org.Рентгеновский телескоп eROSITA Института внеземной физики Общества Макса Планка в Германии планомерно выполняет съемку всего неба в мягком рентгеновском излучении. Первый полный обзор был завершен 11 июня 2020 года.Анализируя данные итогового исследования экваториальных глубин (eFEDS — eROSITA Final Equatorial Depth Survey), астрономы во главе с Витторио Гирардини (Vittorio Ghirardini) из Института внеземной физики Макса Планка в Гархинге (Германия) обнаружили новое сверхскопление, состоящее из восьми скоплений галактик."На этапе проверки рабочих характеристик eFEDS мы анализировали поле обзора 140 квадратных градусов. В этом поле мы обнаружили ранее неизвестное сверхскопление", — пишут авторы статьи.Сверхскопления — крупнейшие структуры в известной Вселенной. Они объединяют в себе объекты с различными диапазонами масс, от массивных и плотных скоплений галактик до мостов с низкой плотностью и слоев материи.Ученые отмечают, что обнаружение и детальное исследование сверхскоплений имеет важное значение для понимания образования и эволюции больших космических волокон.Обнаруженное сверхскопление состоит из цепочки восьми скоплений галактик с красным смещением 0,36. Самое крупное из них — кластер eFEDS J093513.3+004746 в северной части сверхскопления. Его масса оценивается в 580 триллионов солнечных масс.Наименее массивные кластеры этого сверхскопления — eFEDS J093546.4-000115 и eFEDS J093543.9-000334 — имеют массу около 130 триллионов солнечных масс. Массы остальных пяти скоплений составляют от 140 до 250 триллионов солнечных масс.Наблюдения показывают, что три самых северных кластера этой структуры, включая eFEDS J093513.3+004746, переживают неосевое слияние с образованием тройной системы. Кроме того, анализ выявил существование двух реликтовых радиообъектов и удлиненного радиогало в северной и юго-восточной областях северных скоплений, что подтверждает продолжающийся процесс слияния."Присутствие вытянутого радиогало, соединяющего два радиореликта eFEDS J093513.3+004746 и eFEDS J093510.7+004910, указывает на то, что скопление переживает крупное слияние. Это подтверждается контурной картой плотности галактик, на которой показаны два пика — на севере и юге системы скоплений", — отмечают авторы.Исследователи сообщают, что рентгеновские свойства восьми кластеров, образующих новое сверхскопление, в целом аналогичны свойствам общей популяции кластеров eFEDS. Их морфологические свойства также согласуются с выборкой из более чем 300 кластеров, идентифицированных eFEDS.
https://ria.ru/20201222/luna-1590439974.html
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астрофизика, спектр-рг, галактики, космос - риа наука, германия

"Спектр-РГ" нашел новое сверхскопление галактик

16:13 30.12.2020
 
© РоскосмосАстрофизическая обсерватория "Спектр-РГ"
Астрофизическая обсерватория Спектр-РГ - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© Роскосмос
Астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ"
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Астрономы сообщили об обнаружении нового сверхскопления галактик в экваториальной части звездного неба. Открытие было сделано с помощью рентгеновского телескопа eROSITA космической обсерватории "Спектр-РГ". Результаты опубликованы на сайте препринтов arXiv.org.
Рентгеновский телескоп eROSITA Института внеземной физики Общества Макса Планка в Германии планомерно выполняет съемку всего неба в мягком рентгеновском излучении. Первый полный обзор был завершен 11 июня 2020 года.
Анализируя данные итогового исследования экваториальных глубин (eFEDS — eROSITA Final Equatorial Depth Survey), астрономы во главе с Витторио Гирардини (Vittorio Ghirardini) из Института внеземной физики Макса Планка в Гархинге (Германия) обнаружили новое сверхскопление, состоящее из восьми скоплений галактик.
"На этапе проверки рабочих характеристик eFEDS мы анализировали поле обзора 140 квадратных градусов. В этом поле мы обнаружили ранее неизвестное сверхскопление", — пишут авторы статьи.
Сверхскопления — крупнейшие структуры в известной Вселенной. Они объединяют в себе объекты с различными диапазонами масс, от массивных и плотных скоплений галактик до мостов с низкой плотностью и слоев материи.
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Ученые отмечают, что обнаружение и детальное исследование сверхскоплений имеет важное значение для понимания образования и эволюции больших космических волокон.
Обнаруженное сверхскопление состоит из цепочки восьми скоплений галактик с красным смещением 0,36. Самое крупное из них — кластер eFEDS J093513.3+004746 в северной части сверхскопления. Его масса оценивается в 580 триллионов солнечных масс.
Наименее массивные кластеры этого сверхскопления — eFEDS J093546.4-000115 и eFEDS J093543.9-000334 — имеют массу около 130 триллионов солнечных масс. Массы остальных пяти скоплений составляют от 140 до 250 триллионов солнечных масс.
Наблюдения показывают, что три самых северных кластера этой структуры, включая eFEDS J093513.3+004746, переживают неосевое слияние с образованием тройной системы. Кроме того, анализ выявил существование двух реликтовых радиообъектов и удлиненного радиогало в северной и юго-восточной областях северных скоплений, что подтверждает продолжающийся процесс слияния.
"Присутствие вытянутого радиогало, соединяющего два радиореликта eFEDS J093513.3+004746 и eFEDS J093510.7+004910, указывает на то, что скопление переживает крупное слияние. Это подтверждается контурной картой плотности галактик, на которой показаны два пика — на севере и юге системы скоплений", — отмечают авторы.
Исследователи сообщают, что рентгеновские свойства восьми кластеров, образующих новое сверхскопление, в целом аналогичны свойствам общей популяции кластеров eFEDS. Их морфологические свойства также согласуются с выборкой из более чем 300 кластеров, идентифицированных eFEDS.
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