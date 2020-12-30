https://ria.ru/20201230/galaktiki-1591606335.html

"Спектр-РГ" нашел новое сверхскопление галактик

"Спектр-РГ" нашел новое сверхскопление галактик

Астрономы сообщили об обнаружении нового сверхскопления галактик в экваториальной части звездного неба. Открытие было сделано с помощью рентгеновского телескопа РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T16:13

2020-12-30T16:13

2020-12-30T16:13

наука

астрофизика

спектр-рг

галактики

космос - риа наука

германия

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Астрономы сообщили об обнаружении нового сверхскопления галактик в экваториальной части звездного неба. Открытие было сделано с помощью рентгеновского телескопа eROSITA космической обсерватории "Спектр-РГ". Результаты опубликованы на сайте препринтов arXiv.org.Рентгеновский телескоп eROSITA Института внеземной физики Общества Макса Планка в Германии планомерно выполняет съемку всего неба в мягком рентгеновском излучении. Первый полный обзор был завершен 11 июня 2020 года.Анализируя данные итогового исследования экваториальных глубин (eFEDS — eROSITA Final Equatorial Depth Survey), астрономы во главе с Витторио Гирардини (Vittorio Ghirardini) из Института внеземной физики Макса Планка в Гархинге (Германия) обнаружили новое сверхскопление, состоящее из восьми скоплений галактик."На этапе проверки рабочих характеристик eFEDS мы анализировали поле обзора 140 квадратных градусов. В этом поле мы обнаружили ранее неизвестное сверхскопление", — пишут авторы статьи.Сверхскопления — крупнейшие структуры в известной Вселенной. Они объединяют в себе объекты с различными диапазонами масс, от массивных и плотных скоплений галактик до мостов с низкой плотностью и слоев материи.Ученые отмечают, что обнаружение и детальное исследование сверхскоплений имеет важное значение для понимания образования и эволюции больших космических волокон.Обнаруженное сверхскопление состоит из цепочки восьми скоплений галактик с красным смещением 0,36. Самое крупное из них — кластер eFEDS J093513.3+004746 в северной части сверхскопления. Его масса оценивается в 580 триллионов солнечных масс.Наименее массивные кластеры этого сверхскопления — eFEDS J093546.4-000115 и eFEDS J093543.9-000334 — имеют массу около 130 триллионов солнечных масс. Массы остальных пяти скоплений составляют от 140 до 250 триллионов солнечных масс.Наблюдения показывают, что три самых северных кластера этой структуры, включая eFEDS J093513.3+004746, переживают неосевое слияние с образованием тройной системы. Кроме того, анализ выявил существование двух реликтовых радиообъектов и удлиненного радиогало в северной и юго-восточной областях северных скоплений, что подтверждает продолжающийся процесс слияния."Присутствие вытянутого радиогало, соединяющего два радиореликта eFEDS J093513.3+004746 и eFEDS J093510.7+004910, указывает на то, что скопление переживает крупное слияние. Это подтверждается контурной картой плотности галактик, на которой показаны два пика — на севере и юге системы скоплений", — отмечают авторы.Исследователи сообщают, что рентгеновские свойства восьми кластеров, образующих новое сверхскопление, в целом аналогичны свойствам общей популяции кластеров eFEDS. Их морфологические свойства также согласуются с выборкой из более чем 300 кластеров, идентифицированных eFEDS.

https://ria.ru/20201222/luna-1590439974.html

https://ria.ru/20201210/zvezda-1588611636.html

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астрофизика, спектр-рг, галактики, космос - риа наука, германия