https://ria.ru/20201230/gadot-1591427975.html

Стало известно, где окажется Галь Гадот в "Чудо-женщине 3"

Стало известно, где окажется Галь Гадот в "Чудо-женщине 3"

Режиссер франшизы "Чудо-женщина" Патти Дженкинс рассказала, что действие следующей части трилогии будет происходить в наши дни, сообщает THR. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T00:27

2020-12-30T00:27

2020-12-30T00:27

галь гадот

культура

кино и сериалы

новости культуры

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Режиссер франшизы "Чудо-женщина" Патти Дженкинс рассказала, что действие следующей части трилогии будет происходить в наши дни, сообщает THR.Если быть точнее, она описала ее как "современную историю". Режиссер пояснила при этом, что давно уже так решила, но предупредила, что события 2020 года могут внести коррективы в ее планы. Перед "Чудо-женщиной 3" она собирается спродюсировать и выпустить спин-офф проекта под названием "Амазонки". Это будет отдельный фильм, не связанный с событиями двух первых картин.Обозреватели издания предположили, что с учетом контракта Дженкинс на съемки "Rogue Squadron" во вселенной "Звездных войн", третья часть "Чудо-женщины" может выйти самое раннее — через четыре года.

https://ria.ru/20201229/gadot-1591218339.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

галь гадот, кино и сериалы, новости культуры