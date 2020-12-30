https://ria.ru/20201230/gadot-1591427975.html
Стало известно, где окажется Галь Гадот в "Чудо-женщине 3"
Стало известно, где окажется Галь Гадот в "Чудо-женщине 3"
Режиссер франшизы "Чудо-женщина" Патти Дженкинс рассказала, что действие следующей части трилогии будет происходить в наши дни, сообщает THR. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T00:27
2020-12-30T00:27
2020-12-30T00:27
галь гадот
культура
кино и сериалы
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564926812_0:88:1200:763_1920x0_80_0_0_13789058b7425175466cbd481f21e52f.jpg
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Режиссер франшизы "Чудо-женщина" Патти Дженкинс рассказала, что действие следующей части трилогии будет происходить в наши дни, сообщает THR.Если быть точнее, она описала ее как "современную историю". Режиссер пояснила при этом, что давно уже так решила, но предупредила, что события 2020 года могут внести коррективы в ее планы. Перед "Чудо-женщиной 3" она собирается спродюсировать и выпустить спин-офф проекта под названием "Амазонки". Это будет отдельный фильм, не связанный с событиями двух первых картин.Обозреватели издания предположили, что с учетом контракта Дженкинс на съемки "Rogue Squadron" во вселенной "Звездных войн", третья часть "Чудо-женщины" может выйти самое раннее — через четыре года.
https://ria.ru/20201229/gadot-1591218339.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564926812_183:0:1200:763_1920x0_80_0_0_69beb3cf5d8ff83d4c5ccf08cd90e26d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
галь гадот, кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости
. Режиссер франшизы "Чудо-женщина" Патти Дженкинс рассказала, что действие следующей части трилогии будет происходить в наши дни, сообщает
THR.
Если быть точнее, она описала ее как "современную историю". Режиссер пояснила при этом, что давно уже так решила, но предупредила, что события 2020 года могут внести коррективы в ее планы.
Перед "Чудо-женщиной 3" она собирается спродюсировать и выпустить спин-офф проекта под названием "Амазонки". Это будет отдельный фильм, не связанный с событиями двух первых картин.
Обозреватели издания предположили, что с учетом контракта Дженкинс на съемки "Rogue Squadron" во вселенной "Звездных войн", третья часть "Чудо-женщины" может выйти самое раннее — через четыре года.