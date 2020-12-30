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Стало известно, где окажется Галь Гадот в "Чудо-женщине 3"
Стало известно, где окажется Галь Гадот в "Чудо-женщине 3"
Режиссер франшизы "Чудо-женщина" Патти Дженкинс рассказала, что действие следующей части трилогии будет происходить в наши дни, сообщает THR. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T00:27
2020-12-30T00:27
галь гадот
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новости культуры
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Режиссер франшизы "Чудо-женщина" Патти Дженкинс рассказала, что действие следующей части трилогии будет происходить в наши дни, сообщает THR.Если быть точнее, она описала ее как "современную историю". Режиссер пояснила при этом, что давно уже так решила, но предупредила, что события 2020 года могут внести коррективы в ее планы. Перед "Чудо-женщиной 3" она собирается спродюсировать и выпустить спин-офф проекта под названием "Амазонки". Это будет отдельный фильм, не связанный с событиями двух первых картин.Обозреватели издания предположили, что с учетом контракта Дженкинс на съемки "Rogue Squadron" во вселенной "Звездных войн", третья часть "Чудо-женщины" может выйти самое раннее — через четыре года.
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60
галь гадот, кино и сериалы, новости культуры

Стало известно, где окажется Галь Гадот в "Чудо-женщине 3"

00:27 30.12.2020
 
© Warner Bros. Pictures, 2020Фильм "Чудо-женщина: 1984"
Фильм Чудо-женщина: 1984 - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© Warner Bros. Pictures, 2020
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Режиссер франшизы "Чудо-женщина" Патти Дженкинс рассказала, что действие следующей части трилогии будет происходить в наши дни, сообщает THR.
Если быть точнее, она описала ее как "современную историю". Режиссер пояснила при этом, что давно уже так решила, но предупредила, что события 2020 года могут внести коррективы в ее планы.
Перед "Чудо-женщиной 3" она собирается спродюсировать и выпустить спин-офф проекта под названием "Амазонки". Это будет отдельный фильм, не связанный с событиями двух первых картин.
Обозреватели издания предположили, что с учетом контракта Дженкинс на съемки "Rogue Squadron" во вселенной "Звездных войн", третья часть "Чудо-женщины" может выйти самое раннее — через четыре года.
Кадр из фильма Чудо-женщина - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
Вчера, 01:49Культура
Студия рассказала, будет ли третья "Чудо-женщина" и кто ее сыграет
 
КультураГаль ГадотКино и сериалыНовости культуры
 
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