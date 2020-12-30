Фургал впервые почти за полгода созвонился с семьей
© Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, в зале заседаний Басманного суда города Москвы, где будет рассматриваться ходатайство о продлении ему срока ареста
© Пресс-служба Басманного суда
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, находящийся в СИЗО, впервые с момента ареста созвонился с семьей, рассказал РИА Новости ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.
"На данный момент известно, что накануне, перед Новым годом, Сергею Ивановичу Фургалу следователем было дано разрешение на совершение звонков. Сегодня ему удалось созвониться и поговорить с сыновьями и другими членами семьи", - сказал правозащитник.
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Он пояснил, что помимо сыновей Фургал смог позвонить гражданской жене Ларисе Стародубовой.
Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Хабаровского губернатора увезли в Москву и заключили в СИЗО "Лефортово", а вскоре президент уволил его. СК РФ обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным себя он не признает.