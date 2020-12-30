https://ria.ru/20201230/furgal-1591564009.html

Фургал впервые почти за полгода созвонился с семьей

Фургал впервые почти за полгода созвонился с семьей

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, находящийся в СИЗО, впервые с момента ареста созвонился с семьей, рассказал РИА Новости ответственный секретарь... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T13:32

2020-12-30T13:32

2020-12-30T13:32

евстратий зоря

алексей мельников

сизо лефортово

сергей фургал

следственный комитет россии (ск рф)

москва

хабаровский край

происшествия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, находящийся в СИЗО, впервые с момента ареста созвонился с семьей, рассказал РИА Новости ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.Он пояснил, что помимо сыновей Фургал смог позвонить гражданской жене Ларисе Стародубовой.Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Хабаровского губернатора увезли в Москву и заключили в СИЗО "Лефортово", а вскоре президент уволил его. СК РФ обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным себя он не признает.

https://ria.ru/20201217/safronov-1589759460.html

москва

хабаровский край

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евстратий зоря, алексей мельников, сизо лефортово, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), москва, хабаровский край, происшествия