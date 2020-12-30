https://ria.ru/20201230/fmba-1591513592.html

Мишустин оценил работу ФМБА

Мишустин оценил работу ФМБА

Все федеральные медучреждения РФ, несмотря на сложности, сейчас обеспечены компонентами крови, Федеральное медико-биологическое агентство почти в круглосуточном РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T10:01

2020-12-30T10:01

2020-12-30T10:01

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

вероника скворцова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591511726_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_2425755e5ac4790a035205c80075374d.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Все федеральные медучреждения РФ, несмотря на сложности, сейчас обеспечены компонентами крови, Федеральное медико-биологическое агентство почти в круглосуточном режиме работает над средствами борьбы с коронавирусом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Что очень важно, вы также занимаетесь ещё заготовкой крови, плазмы крови, и в том числе антиковидной. И несмотря на все сложности, непростую ситуацию, все федеральные медицинские учреждения обеспечены компонентами крови", - сказал Мишустин в среду на встрече с главой ФМБА Вероникой Скворцовой.Он упомянул, что она является руководителем агентства уже почти год и возглавила его в непростое время, когда началась эпидемия коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201216/antitela-1589424712.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), вероника скворцова