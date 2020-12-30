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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201230/fmba-1591513592.html
Мишустин оценил работу ФМБА
Мишустин оценил работу ФМБА
Все федеральные медучреждения РФ, несмотря на сложности, сейчас обеспечены компонентами крови, Федеральное медико-биологическое агентство почти в круглосуточном РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T10:01
2020-12-30T10:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
вероника скворцова
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Все федеральные медучреждения РФ, несмотря на сложности, сейчас обеспечены компонентами крови, Федеральное медико-биологическое агентство почти в круглосуточном режиме работает над средствами борьбы с коронавирусом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Что очень важно, вы также занимаетесь ещё заготовкой крови, плазмы крови, и в том числе антиковидной. И несмотря на все сложности, непростую ситуацию, все федеральные медицинские учреждения обеспечены компонентами крови", - сказал Мишустин в среду на встрече с главой ФМБА Вероникой Скворцовой.Он упомянул, что она является руководителем агентства уже почти год и возглавила его в непростое время, когда началась эпидемия коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), вероника скворцова

Мишустин оценил работу ФМБА

10:01 30.12.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин и руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова во время встречи
Михаил Мишустин и руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Все федеральные медучреждения РФ, несмотря на сложности, сейчас обеспечены компонентами крови, Федеральное медико-биологическое агентство почти в круглосуточном режиме работает над средствами борьбы с коронавирусом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Что очень важно, вы также занимаетесь ещё заготовкой крови, плазмы крови, и в том числе антиковидной. И несмотря на все сложности, непростую ситуацию, все федеральные медицинские учреждения обеспечены компонентами крови", - сказал Мишустин в среду на встрече с главой ФМБА Вероникой Скворцовой.
Пакет с плазмой в процедурном отделении Центра крови ФМБА в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря, 08:04Распространение нового коронавируса
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Он упомянул, что она является руководителем агентства уже почти год и возглавила его в непростое время, когда началась эпидемия коронавируса.
"Знаю, что агентство практически в круглосуточном режиме работает над всеми компонентами борьбы с коронавирусом. Выполнено более 1,5 миллионов тестов, активно разрабатываются также все средства для повышения иммунитета и борьбы с коронавирусом", - добавил премьер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Вероника Скворцова
 
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