https://ria.ru/20201230/eks-posol-1591526952.html

Экс-послу Молдавии в России предъявили обвинения по делу о контрабанде

Экс-послу Молдавии в России предъявили обвинения по делу о контрабанде

Бывшему послу Молдавии в России Андрею Негуце предъявлены обвинения в причастности к делу о контрабанде анаболиков, сообщила пресс-служба Генеральной... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T11:01

2020-12-30T11:01

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мид молдавии

андрей негуца

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КИШИНЕВ, 30 дек – РИА Новости. Бывшему послу Молдавии в России Андрею Негуце предъявлены обвинения в причастности к делу о контрабанде анаболиков, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.В понедельник Негуца был задержан на 72 часа по подозрению в причастности к контрабанде анаболиков.Негуца не признал себя виновным. Следствие подало ходатайство в суд, чтобы бывшего посла можно было арестовать на 30 дней.Если в будущем вина дипломата будет доказана, ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы.МИД Молдавии 5 декабря сообщил, что Служба информации и безопасности республики вместе с Таможенной службой смогли предотвратить попытку контрабанды партии анаболиков, которую хотели вывезти из страны на автомобиле с номерными знаками посольства Молдавии в Российской Федерации. В результате этого Негуца был отозван с должности посла.

https://ria.ru/20201221/posol-1590258394.html

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мид молдавии, андрей негуца, молдавия, в мире