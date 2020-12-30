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Экс-послу Молдавии в России предъявили обвинения по делу о контрабанде
Экс-послу Молдавии в России предъявили обвинения по делу о контрабанде
Бывшему послу Молдавии в России Андрею Негуце предъявлены обвинения в причастности к делу о контрабанде анаболиков, сообщила пресс-служба Генеральной... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T11:01
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КИШИНЕВ, 30 дек – РИА Новости. Бывшему послу Молдавии в России Андрею Негуце предъявлены обвинения в причастности к делу о контрабанде анаболиков, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.В понедельник Негуца был задержан на 72 часа по подозрению в причастности к контрабанде анаболиков.Негуца не признал себя виновным. Следствие подало ходатайство в суд, чтобы бывшего посла можно было арестовать на 30 дней.Если в будущем вина дипломата будет доказана, ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы.МИД Молдавии 5 декабря сообщил, что Служба информации и безопасности республики вместе с Таможенной службой смогли предотвратить попытку контрабанды партии анаболиков, которую хотели вывезти из страны на автомобиле с номерными знаками посольства Молдавии в Российской Федерации. В результате этого Негуца был отозван с должности посла.
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мид молдавии, андрей негуца, молдавия, в мире

Экс-послу Молдавии в России предъявили обвинения по делу о контрабанде

11:01 30.12.2020 (обновлено: 11:11 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАндрей Негуца
Андрей Негуца - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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КИШИНЕВ, 30 дек – РИА Новости. Бывшему послу Молдавии в России Андрею Негуце предъявлены обвинения в причастности к делу о контрабанде анаболиков, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.
В понедельник Негуца был задержан на 72 часа по подозрению в причастности к контрабанде анаболиков.

"Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам предъявила обвинения бывшему послу Молдавии в Российской Федерации. Он стал обвиняемым в соучастии в контрабанде", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генпрокуратуры.

Негуца не признал себя виновным. Следствие подало ходатайство в суд, чтобы бывшего посла можно было арестовать на 30 дней.
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МИД Молдавии 5 декабря сообщил, что Служба информации и безопасности республики вместе с Таможенной службой смогли предотвратить попытку контрабанды партии анаболиков, которую хотели вывезти из страны на автомобиле с номерными знаками посольства Молдавии в Российской Федерации. В результате этого Негуца был отозван с должности посла.
 
МИД МолдавииАндрей НегуцаМолдавияВ мире
 
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