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Китай протестировал секционный ракетный двигатель твердого топлива

Китай протестировал секционный ракетный двигатель твердого топлива

Китай в среду успешно провел испытания первого разработанного в стране крупного секционного ракетного двигателя твердого топлива гражданского назначения,... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T08:01

2020-12-30T08:01

2020-12-30T15:51

космос - риа наука

сиань

китай

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ПЕКИН. 30 дек — РИА Новости. Китай в среду успешно провел испытания первого разработанного в стране крупного секционного ракетного двигателя твердого топлива гражданского назначения, сообщает в среду Центральное телевидение Китая.Уточняется, что первые наземные испытания двигателя прошли в городе Сиань. На сегодняшний день в Китае это секционный ракетный двигатель твердого топлива с наибольшей тягой.Подчеркивается, что в будущем этот двигатель можно будет использовать на крупных и тяжелых китайских космических ракетах для удовлетворения имеющихся у страны потребностей в развитии космической техники, осуществлении пилотируемой посадки на Луну и исследованиях дальнего космоса.

сиань

китай

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, сиань, китай