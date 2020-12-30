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Китай протестировал секционный ракетный двигатель твердого топлива
Китай протестировал секционный ракетный двигатель твердого топлива
Китай в среду успешно провел испытания первого разработанного в стране крупного секционного ракетного двигателя твердого топлива гражданского назначения,... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T08:01
2020-12-30T08:01
2020-12-30T15:51
космос - риа наука
сиань
китай
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ПЕКИН. 30 дек — РИА Новости. Китай в среду успешно провел испытания первого разработанного в стране крупного секционного ракетного двигателя твердого топлива гражданского назначения, сообщает в среду Центральное телевидение Китая.Уточняется, что первые наземные испытания двигателя прошли в городе Сиань. На сегодняшний день в Китае это секционный ракетный двигатель твердого топлива с наибольшей тягой.Подчеркивается, что в будущем этот двигатель можно будет использовать на крупных и тяжелых китайских космических ракетах для удовлетворения имеющихся у страны потребностей в развитии космической техники, осуществлении пилотируемой посадки на Луну и исследованиях дальнего космоса.
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космос - риа наука, сиань, китай