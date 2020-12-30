https://ria.ru/20201230/dukhi-1591530036.html

Эксперт: спрос на духи на основе эфирных масел возрастет на фоне СOVID-19

Эксперт: спрос на духи на основе эфирных масел возрастет на фоне СOVID-19

Санитарный кризис COVID-19 выявил запрос на натуральные парфюмы на основе эфирных масел, которые имеют антисептические свойства и смогут защитить от бактерий и... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T11:18

2020-12-30T11:18

2020-12-30T11:18

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

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ПАРИЖ, 30 дек - РИА Новости, Людмила Орищенко. Санитарный кризис COVID-19 выявил запрос на натуральные парфюмы на основе эфирных масел, которые имеют антисептические свойства и смогут защитить от бактерий и микробов, эта тенденция будет расти, сказала РИА Новости антрополог, философ, одна из самых известных во Франции специалистов по истории парфюмерии Анник Ле Герер (Annick Le Guérer)."Конечно, лучшая защита от вируса – это вакцина. Но духи все же могут играть роль в защите от микробов и бактерий. Они позволяют обеспечивать некоторую защиту, не обязательно от COVID-19. Однако люди, которые пользуются парфюмом, будут искать некой защиты", - отмечает она.По ее словам, уже существует спрос на био- и натуральные парфюмы. "Думаю, что он будет расти все больше", - предполагает Ле Герер, которая является автором книги "Парфюм: от истоков до наших дней" (Le Parfum: Des origines à nos jours).Она указала на то, что на протяжении веков духи использовались как средство борьбы против болезней. "Духи – это одно из первых лекарств. С пятого века до нашей эры древнегреческий врач Гиппократ советовал использовать их для борьбы с эпидемиями, которые были в Афинах. И до конца 19 века медики использовали парфюмы для борьбы с эпидемиями и болезнями", - продолжила она.В истории были кризисы, которые изменили предпочтения людей в области парфюмерии, напомнила она. "Экономический кризис в начале 2000-х годов вывел на первый план сладкие ароматы. Женщины носили их, чтобы успокоиться... Например, парфюм марки Lacôme c названием La vie est belle очень сладкий", - рассказывает собеседница агентства.По ее мнению, также в связи с необходимостью соблюдать социальную дистанцию люди будут отдавать предпочтении более стойким ароматам, которые бы чувствовались на расстоянии.Из-за вынужденного нахождение дома и удаленной работы люди не станут меньше пользоваться духами, полагает Ле Герер. "Парфюм – это всегда некая поддержка... Даже если женщина работает удаленно и остается дома, нанести духи для нее уже стало привычным, даже автоматическим действием", - отмечает она. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201230/brooker-1591482904.html

https://ria.ru/20201229/pandemiya-1591465146.html

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коронавирус covid-19, франция, афины