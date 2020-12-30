https://ria.ru/20201230/dukhi-1591530036.html
Эксперт: спрос на духи на основе эфирных масел возрастет на фоне СOVID-19
Эксперт: спрос на духи на основе эфирных масел возрастет на фоне СOVID-19
Санитарный кризис COVID-19 выявил запрос на натуральные парфюмы на основе эфирных масел, которые имеют антисептические свойства и смогут защитить от бактерий и... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T11:18
2020-12-30T11:18
2020-12-30T11:18
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
франция
афины
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ПАРИЖ, 30 дек - РИА Новости, Людмила Орищенко. Санитарный кризис COVID-19 выявил запрос на натуральные парфюмы на основе эфирных масел, которые имеют антисептические свойства и смогут защитить от бактерий и микробов, эта тенденция будет расти, сказала РИА Новости антрополог, философ, одна из самых известных во Франции специалистов по истории парфюмерии Анник Ле Герер (Annick Le Guérer)."Конечно, лучшая защита от вируса – это вакцина. Но духи все же могут играть роль в защите от микробов и бактерий. Они позволяют обеспечивать некоторую защиту, не обязательно от COVID-19. Однако люди, которые пользуются парфюмом, будут искать некой защиты", - отмечает она.По ее словам, уже существует спрос на био- и натуральные парфюмы. "Думаю, что он будет расти все больше", - предполагает Ле Герер, которая является автором книги "Парфюм: от истоков до наших дней" (Le Parfum: Des origines à nos jours).Она указала на то, что на протяжении веков духи использовались как средство борьбы против болезней. "Духи – это одно из первых лекарств. С пятого века до нашей эры древнегреческий врач Гиппократ советовал использовать их для борьбы с эпидемиями, которые были в Афинах. И до конца 19 века медики использовали парфюмы для борьбы с эпидемиями и болезнями", - продолжила она.В истории были кризисы, которые изменили предпочтения людей в области парфюмерии, напомнила она. "Экономический кризис в начале 2000-х годов вывел на первый план сладкие ароматы. Женщины носили их, чтобы успокоиться... Например, парфюм марки Lacôme c названием La vie est belle очень сладкий", - рассказывает собеседница агентства.По ее мнению, также в связи с необходимостью соблюдать социальную дистанцию люди будут отдавать предпочтении более стойким ароматам, которые бы чувствовались на расстоянии.Из-за вынужденного нахождение дома и удаленной работы люди не станут меньше пользоваться духами, полагает Ле Герер. "Парфюм – это всегда некая поддержка... Даже если женщина работает удаленно и остается дома, нанести духи для нее уже стало привычным, даже автоматическим действием", - отмечает она. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201230/brooker-1591482904.html
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коронавирус covid-19, франция, афины
ПАРИЖ, 30 дек - РИА Новости, Людмила Орищенко. Санитарный кризис COVID-19 выявил запрос на натуральные парфюмы на основе эфирных масел, которые имеют антисептические свойства и смогут защитить от бактерий и микробов, эта тенденция будет расти, сказала РИА Новости антрополог, философ, одна из самых известных во Франции специалистов по истории парфюмерии Анник Ле Герер (Annick Le Guérer).
"Индустрия парфюмерии должна будет эволюционировать в результате этого санитарного кризиса. Люди нуждаются в духах, которые бы их защищали от микробов, бактерий и вирусов", - говорит Ле Герер.
"Конечно, лучшая защита от вируса – это вакцина. Но духи все же могут играть роль в защите от микробов и бактерий. Они позволяют обеспечивать некоторую защиту, не обязательно от COVID-19. Однако люди, которые пользуются парфюмом, будут искать некой защиты", - отмечает она.
По ее словам, уже существует спрос на био- и натуральные парфюмы. "Думаю, что он будет расти все больше", - предполагает Ле Герер, которая является автором книги "Парфюм: от истоков до наших дней" (Le Parfum: Des origines à nos jours).
Она указала на то, что на протяжении веков духи использовались как средство борьбы против болезней. "Духи – это одно из первых лекарств. С пятого века до нашей эры древнегреческий врач Гиппократ советовал использовать их для борьбы с эпидемиями, которые были в Афинах. И до конца 19 века медики использовали парфюмы для борьбы с эпидемиями и болезнями", - продолжила она.
"Сегодня парфюм уже не используется в этих целях. Но с этим кризисом существует большой спрос на духи, которые бы защищали от микробов, вирусов. Известно, что эфирные масла имеют антисептические свойства. Поэтому есть спрос на духи, изготовленные из эфирных масел. Масла лаванды, розы, жасмина... И я думаю, что это получит развитие в индустрии парфюмерии", - считает эксперт.
В истории были кризисы, которые изменили предпочтения людей в области парфюмерии, напомнила она. "Экономический кризис в начале 2000-х годов вывел на первый план сладкие ароматы. Женщины носили их, чтобы успокоиться... Например, парфюм марки Lacôme c названием La vie est belle очень сладкий", - рассказывает собеседница агентства.
По ее мнению, также в связи с необходимостью соблюдать социальную дистанцию люди будут отдавать предпочтении более стойким ароматам, которые бы чувствовались на расстоянии.
Из-за вынужденного нахождение дома и удаленной работы люди не станут меньше пользоваться духами, полагает Ле Герер. "Парфюм – это всегда некая поддержка... Даже если женщина работает удаленно и остается дома, нанести духи для нее уже стало привычным, даже автоматическим действием", - отмечает она.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.