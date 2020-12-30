https://ria.ru/20201230/dtp-1591641756.html
В Нижнем Новгороде один человек погиб в ДТП
В Нижнем Новгороде один человек погиб в ДТП
Один человек погиб, двое ранены в результате столкновения инкассаторского автомобиля с легковой машиной в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T19:35
2020-12-30T19:35
2020-12-30T19:35
россия
нижний новгород
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 дек - РИА Новости. Один человек погиб, двое ранены в результате столкновения инкассаторского автомобиля с легковой машиной в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.ДТП произошло в среду в 14.30 у дома 70 на улице Федосеенко в Сормовском районе Нижнего Новгорода.Сотрудники ГИБДД и следователи устанавливают обстоятельства ДТП.
https://ria.ru/20201228/dtp-1591278615.html
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россия, нижний новгород, происшествия