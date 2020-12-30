https://ria.ru/20201230/dtp-1591641756.html

В Нижнем Новгороде один человек погиб в ДТП

В Нижнем Новгороде один человек погиб в ДТП

Один человек погиб, двое ранены в результате столкновения инкассаторского автомобиля с легковой машиной в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T19:35

2020-12-30T19:35

2020-12-30T19:35

россия

нижний новгород

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 дек - РИА Новости. Один человек погиб, двое ранены в результате столкновения инкассаторского автомобиля с легковой машиной в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.ДТП произошло в среду в 14.30 у дома 70 на улице Федосеенко в Сормовском районе Нижнего Новгорода.Сотрудники ГИБДД и следователи устанавливают обстоятельства ДТП.

https://ria.ru/20201228/dtp-1591278615.html

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нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нижний новгород, происшествия