https://ria.ru/20201230/dtp-1591566690.html

Бывшего вице-спикера парламента Бурятии будут судить за смертельное ДТП

Бывшего вице-спикера парламента Бурятии будут судить за смертельное ДТП

Прокуратура Республики Бурятия направила в суд уголовное дело о смертельном ДТП, совершенном, по версии следствия, бывшим зампредседателя Народного Хурала... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T13:37

2020-12-30T13:37

2020-12-30T13:37

республика бурятия

toyota land cruiser prado

следственный комитет россии (ск рф)

единая россия

генеральная прокуратура рф

улан-удэ

происшествия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Прокуратура Республики Бурятия направила в суд уголовное дело о смертельном ДТП, совершенном, по версии следствия, бывшим зампредседателя Народного Хурала Бурятии, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.Уголовное дело направлено в Прибайкальский районный суд Республики Бурятия для рассмотрения по существу.Ранее следствие заявляло, что в январе этого года бизнесмен из Улан-Удэ Галуст Пилосян на внедорожнике на большой скорости сбил насмерть девушку, скрылся с места ДТП, но позже сам пришел в полицию. По данным следствия, ДТП произошло 5 января вечером возле села Батурино Прибайкальского района Бурятии. Как отмечал СК, предприниматель управлял автомобилем марки Toyota Land Cruiser Prado своего знакомого. Ряд региональных СМИ писали, что автомобиль якобы принадлежал Жамбалову. В пятницу местные издания написали, что ему сменили меру пресечения: с домашнего ареста на запрет определенных действий.В январе 2020 года президиум генсовета "Единой России" исключил Жамбалова из партии, а в марте он добровольно ушел с должности зампредседателя Народного хурала, но сохранил депутатские полномочия. В мае депутаты парламента Бурятии большинством голосов лишили полномочий вице-спикера.В конце апреля Жамбалов был задержан, и ему предъявили обвинение по двум статьям – об оставлении в опасности и нарушении ПДД, повлекшем смерть, соединенное с оставлением места происшествия. Следствие имя политика не называло. Суд отправил его под домашний арест.

https://ria.ru/20201230/obvinenie-1591504390.html

республика бурятия

улан-удэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика бурятия, toyota land cruiser prado, следственный комитет россии (ск рф), единая россия, генеральная прокуратура рф, улан-удэ, происшествия