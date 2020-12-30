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Бывшего вице-спикера парламента Бурятии будут судить за смертельное ДТП
Бывшего вице-спикера парламента Бурятии будут судить за смертельное ДТП
Прокуратура Республики Бурятия направила в суд уголовное дело о смертельном ДТП, совершенном, по версии следствия, бывшим зампредседателя Народного Хурала... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T13:37
2020-12-30T13:37
республика бурятия
toyota land cruiser prado
следственный комитет россии (ск рф)
единая россия
генеральная прокуратура рф
улан-удэ
происшествия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Прокуратура Республики Бурятия направила в суд уголовное дело о смертельном ДТП, совершенном, по версии следствия, бывшим зампредседателя Народного Хурала Бурятии, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.Уголовное дело направлено в Прибайкальский районный суд Республики Бурятия для рассмотрения по существу.Ранее следствие заявляло, что в январе этого года бизнесмен из Улан-Удэ Галуст Пилосян на внедорожнике на большой скорости сбил насмерть девушку, скрылся с места ДТП, но позже сам пришел в полицию. По данным следствия, ДТП произошло 5 января вечером возле села Батурино Прибайкальского района Бурятии. Как отмечал СК, предприниматель управлял автомобилем марки Toyota Land Cruiser Prado своего знакомого. Ряд региональных СМИ писали, что автомобиль якобы принадлежал Жамбалову. В пятницу местные издания написали, что ему сменили меру пресечения: с домашнего ареста на запрет определенных действий.В январе 2020 года президиум генсовета "Единой России" исключил Жамбалова из партии, а в марте он добровольно ушел с должности зампредседателя Народного хурала, но сохранил депутатские полномочия. В мае депутаты парламента Бурятии большинством голосов лишили полномочий вице-спикера.В конце апреля Жамбалов был задержан, и ему предъявили обвинение по двум статьям – об оставлении в опасности и нарушении ПДД, повлекшем смерть, соединенное с оставлением места происшествия. Следствие имя политика не называло. Суд отправил его под домашний арест.
https://ria.ru/20201230/obvinenie-1591504390.html
республика бурятия
улан-удэ
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республика бурятия, toyota land cruiser prado, следственный комитет россии (ск рф), единая россия, генеральная прокуратура рф, улан-удэ, происшествия

Бывшего вице-спикера парламента Бурятии будут судить за смертельное ДТП

13:37 30.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Прокуратура Республики Бурятия направила в суд уголовное дело о смертельном ДТП, совершенном, по версии следствия, бывшим зампредседателя Народного Хурала Бурятии, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"Прокуратура Республики Бурятия направила в суд уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии, совершенном бывшим заместителем Председателя Народного Хурала. Он обвиняется в совершении преступлений… нарушение лицом правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения и заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии…" - говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено в Прибайкальский районный суд Республики Бурятия для рассмотрения по существу.
Ранее следствие заявляло, что в январе этого года бизнесмен из Улан-Удэ Галуст Пилосян на внедорожнике на большой скорости сбил насмерть девушку, скрылся с места ДТП, но позже сам пришел в полицию. По данным следствия, ДТП произошло 5 января вечером возле села Батурино Прибайкальского района Бурятии. Как отмечал СК, предприниматель управлял автомобилем марки Toyota Land Cruiser Prado своего знакомого. Ряд региональных СМИ писали, что автомобиль якобы принадлежал Жамбалову. В пятницу местные издания написали, что ему сменили меру пресечения: с домашнего ареста на запрет определенных действий.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
08:39
В Татарстане экс-сотрудника СК обвинили в смертельном ДТП
В январе 2020 года президиум генсовета "Единой России" исключил Жамбалова из партии, а в марте он добровольно ушел с должности зампредседателя Народного хурала, но сохранил депутатские полномочия. В мае депутаты парламента Бурятии большинством голосов лишили полномочий вице-спикера.
В конце апреля Жамбалов был задержан, и ему предъявили обвинение по двум статьям – об оставлении в опасности и нарушении ПДД, повлекшем смерть, соединенное с оставлением места происшествия. Следствие имя политика не называло. Суд отправил его под домашний арест.
 
Республика БурятияToyota Land Cruiser PradoСледственный комитет России (СК РФ)Единая РоссияГенеральная прокуратура РФУлан-УдэПроисшествия
 
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