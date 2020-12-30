https://ria.ru/20201230/doroga-1591553143.html
В России ввели штрафы за неоплату проезда по платной автодороге
В России ввели штрафы за неоплату проезда по платной автодороге
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, вводящий штрафы за неоплату проезда по платной автодороге, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T12:46
2020-12-30T12:46
2020-12-30T12:46
россия
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156170/31/1561703145_0:197:3289:2047_1920x0_80_0_0_16b01240f7a63332eab7487ce38fa9c1.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, вводящий штрафы за неоплату проезда по платной автодороге, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ дополняет КоАП новой статьей 12.21.4 "Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог".За это правонарушение вводится штраф для водителей легкового авто - в размере 1,5 тысяч рублей, для водителей автобусов и грузовиков - в размере 5 тысяч рублей.Кроме того, привлеченные к ответственности и оплатившие штраф не позднее 20 дней со дня вынесения постановления по делу об административном правонарушении освобождаются от административной ответственности, а дело о нарушении прекращается.Помимо этого, если правонарушение было зафиксировано средствами фото- и видеофиксации дважды за сутки, то владелец транспортного средства не будет привлекаться к ответственности за второй и последующие случаи в течение суток.
https://ria.ru/20200929/shtrafy-1577931805.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156170/31/1561703145_36:0:2765:2047_1920x0_80_0_0_9655a6ba2fdbf7a2c6155359b9b8a047.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал федеральный закон, вводящий штрафы за неоплату проезда по платной автодороге, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ дополняет КоАП новой статьей 12.21.4 "Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог".
За это правонарушение вводится штраф для водителей легкового авто - в размере 1,5 тысяч рублей, для водителей автобусов и грузовиков - в размере 5 тысяч рублей.
Кроме того, привлеченные к ответственности и оплатившие штраф не позднее 20 дней со дня вынесения постановления по делу об административном правонарушении освобождаются от административной ответственности, а дело о нарушении прекращается.
Помимо этого, если правонарушение было зафиксировано средствами фото- и видеофиксации дважды за сутки, то владелец транспортного средства не будет привлекаться к ответственности за второй и последующие случаи в течение суток.