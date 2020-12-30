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В России ввели штрафы за неоплату проезда по платной автодороге
В России ввели штрафы за неоплату проезда по платной автодороге
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, вводящий штрафы за неоплату проезда по платной автодороге, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T12:46
2020-12-30T12:46
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, вводящий штрафы за неоплату проезда по платной автодороге, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ дополняет КоАП новой статьей 12.21.4 "Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог".За это правонарушение вводится штраф для водителей легкового авто - в размере 1,5 тысяч рублей, для водителей автобусов и грузовиков - в размере 5 тысяч рублей.Кроме того, привлеченные к ответственности и оплатившие штраф не позднее 20 дней со дня вынесения постановления по делу об административном правонарушении освобождаются от административной ответственности, а дело о нарушении прекращается.Помимо этого, если правонарушение было зафиксировано средствами фото- и видеофиксации дважды за сутки, то владелец транспортного средства не будет привлекаться к ответственности за второй и последующие случаи в течение суток.
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россия, владимир путин, общество

В России ввели штрафы за неоплату проезда по платной автодороге

12:46 30.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПункт взимания платы скоростной платной трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург
Пункт взимания платы скоростной платной трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, вводящий штрафы за неоплату проезда по платной автодороге, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ дополняет КоАП новой статьей 12.21.4 "Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог".
Сотрудник ГИБДД проверяет документы - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 11:14
Российских водителей предупредили о новых штрафах
За это правонарушение вводится штраф для водителей легкового авто - в размере 1,5 тысяч рублей, для водителей автобусов и грузовиков - в размере 5 тысяч рублей.
Кроме того, привлеченные к ответственности и оплатившие штраф не позднее 20 дней со дня вынесения постановления по делу об административном правонарушении освобождаются от административной ответственности, а дело о нарушении прекращается.
Помимо этого, если правонарушение было зафиксировано средствами фото- и видеофиксации дважды за сутки, то владелец транспортного средства не будет привлекаться к ответственности за второй и последующие случаи в течение суток.
Платные дороги России - РИА Новости, 1920, 27.11.2019
27 ноября 2019, 15:10Инфографика
Платные дороги России
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
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