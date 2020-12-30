https://ria.ru/20201230/dieta-1591612798.html

Названа полезная для сердца диета

Названа полезная для сердца диета

Диетологи в беседе с порталом Today рассказали, какая диета может снизить риски заболеваний сердца. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T16:43

2020-12-30T16:43

2020-12-30T16:43

диета

общество

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Диетологи в беседе с порталом Today рассказали, какая диета может снизить риски заболеваний сердца.Эксперт Соня Ангелоне пояснила, что в основе болезней, связанных с сердцем, лежит воспаление. По ее словам, этому процессу может способствовать употребление чрезмерно обработанных продуктов, а также низкое содержание клетчатки и малое количество овощей и фруктов в рационе. "По сути, диета, полезная для сердца, основана на ежедневном употреблении большого количества минимально обработанных продуктов", — пояснила эксперт. Она посоветовала придерживаться диеты, рекомендованной Американской кардиологической ассоциации. В рацион нужно включить фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, фасоль и бобовые, орехи, нежирные молочные продукты, а также оливковое масло, рыбу и птицу без кожи. При этом обработка этих продуктов должна быть минимальной.Также Ассоциация рекомендует ограничить потребление насыщенных жиров до пяти-шести процентов от общего количества калорий и избегать трансжиров. Следует уменьшить в рационе количество говядины, свинины или баранины, а также мясных деликатесов, фастфуда, хлеба, сладких напитков, конфет и других сладостей.Как пояснила диетолог Крис Розенблум, питание является одним из лучших инструментов для борьбы с сердечными заболеваниями. Диета, рекомендованная Ассоциацией, не требует дорогих продуктов или отказа от любимых блюд. Так, по ее словам, нужно лишь внести небольшие изменения в привычный рацион, добавив фрукты и овощи, а также уменьшив порции мяса. Однако, как напомнила эксперт, нужно не только соблюдать диету, но и отказаться от курения и заниматься спортом. Вместе с приемом назначенных врачом лекарств все это поможет сохранить здоровье сердца.

https://ria.ru/20201229/serdtse-1591319800.html

https://rsport.ria.ru/20201215/kakao-1589325268.html

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диета, общество