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https://ria.ru/20201230/deripaska-1591496034.html
В США отказались предоставить Дерипаске дополнительные данные по санкциям
В США отказались предоставить Дерипаске дополнительные данные по санкциям
Американский суд отказал российскому предпринимателю Олегу Дерипаске в предоставлении дополнительных документов минфина США по введению санкций против... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T03:28
2020-12-30T03:28
россия
олег дерипаска
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости, Алексей Богдановский. Американский суд отказал российскому предпринимателю Олегу Дерипаске в предоставлении дополнительных документов минфина США по введению санкций против Дерипаски, говорится в решении суда."Суд считает, что Дерипаска не доказал, что его требования о дополнениях соответствуют каким-либо обстоятельствам, при которых дополнения допустимы. Следовательно, суд отказывает в его ходатайстве", - постановил в 16-страничном решении судья Амит Мехта."Дерипаска, видимо, просто предполагает, что эта информация противоречила бы решению министерства", - добавил Мехта. По его словам, оснований так считать нет.Дерипаска требовал документы не только по собственному административному делу, но и по делу другого российского предпринимателя Виктора Вексельберга, поскольку считал, что политика властей США в отношении Вексельберга аналогична собственным проблемам Дерипаски с американским минфином.Дерипаска в марте 2019 года подал иск в федеральный суд Вашингтона на министерство финансов США, добиваясь блокировки наложенных на него санкций. Он заявил, что из-за санкций его состояние сократилось на 7,5 миллиарда долларов. Дерипаска также заявил, что Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) преследовало его несправедливо и незаконно. Среди ответчиков в иске указаны министр финансов США Стивен Мнучин и глава OFAC Андреа Гакки.В рамках иска Дерипаска не раз добивался раскрытия аргументации минфина США по санкциям против него, но не добивался успеха.В феврале 2020 года издание Financial Times опубликовало статью, к которой приложило скан ответа OFAC адвокатам Дерипаски. В этом письме OFAC изложило основания, на которых ввело в 2018 году санкции против бизнесмена. Там перечислены шесть оснований, причем все с формулировкой "согласно сообщениям". Их источник не указан. В том числе минфин США утверждает, что Дерипаска в 2016 году, "согласно сообщениям, был идентифицирован как одно из лиц, которые владеют активами и отмывают денежные средства в интересах президента России Владимира Путина".Дерипаска заявил РИА Новости, что обвинения минфина США голословны, и назвал их "полным бредом". По его словам, в письме OFAC изложены "просто слухи и сплетни, приведенные без единого доказательства". Он также назвал дело против него нарушением прав человека и "попыткой использовать юридическую систему США в политических целях". Бизнесмен отмечал, что обвинение – это атака, которая ставит на карту сотни тысяч рабочих мест в России и во всем мире.США в апреле 2018 года внесли в "черный список" (SDN-лист) Дерипаску и контролируемые им компании. Активы фигурантов списка в США блокируются, а бизнес с ними запрещается. Однако 27 января 2019 года американский минфин вывел из-под санкций "Эн+ Групп" и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в группе ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ", которую он контролирует через холдинг "Русские машины", остались в списке.США в апреле 2018 года внесли в "черный список" (SDN-лист) Дерипаску и контролируемые им компании. Активы фигурантов списка в США блокируются, а бизнес с ними запрещается. Однако 27 января 2019 года американский минфин вывел из-под санкций "Эн+ Групп" и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в группе ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ", которую он контролирует через холдинг "Русские машины", остались в списке.
https://ria.ru/20201221/sanktsii-1590192488.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201220/ekonomika-1590135517.html
https://ria.ru/20201214/deripaska-1589112849.html
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россия, олег дерипаска, сша, в мире

В США отказались предоставить Дерипаске дополнительные данные по санкциям

03:28 30.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости, Алексей Богдановский. Американский суд отказал российскому предпринимателю Олегу Дерипаске в предоставлении дополнительных документов минфина США по введению санкций против Дерипаски, говорится в решении суда.
"Суд считает, что Дерипаска не доказал, что его требования о дополнениях соответствуют каким-либо обстоятельствам, при которых дополнения допустимы. Следовательно, суд отказывает в его ходатайстве", - постановил в 16-страничном решении судья Амит Мехта.
"Дерипаска, видимо, просто предполагает, что эта информация противоречила бы решению министерства", - добавил Мехта. По его словам, оснований так считать нет.
Дерипаска требовал документы не только по собственному административному делу, но и по делу другого российского предпринимателя Виктора Вексельберга, поскольку считал, что политика властей США в отношении Вексельберга аналогична собственным проблемам Дерипаски с американским минфином.
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
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Песков прокомментировал слова Дерипаски о санкциях
Дерипаска в марте 2019 года подал иск в федеральный суд Вашингтона на министерство финансов США, добиваясь блокировки наложенных на него санкций. Он заявил, что из-за санкций его состояние сократилось на 7,5 миллиарда долларов. Дерипаска также заявил, что Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) преследовало его несправедливо и незаконно. Среди ответчиков в иске указаны министр финансов США Стивен Мнучин и глава OFAC Андреа Гакки.
В рамках иска Дерипаска не раз добивался раскрытия аргументации минфина США по санкциям против него, но не добивался успеха.
В феврале 2020 года издание Financial Times опубликовало статью, к которой приложило скан ответа OFAC адвокатам Дерипаски. В этом письме OFAC изложило основания, на которых ввело в 2018 году санкции против бизнесмена. Там перечислены шесть оснований, причем все с формулировкой "согласно сообщениям". Их источник не указан. В том числе минфин США утверждает, что Дерипаска в 2016 году, "согласно сообщениям, был идентифицирован как одно из лиц, которые владеют активами и отмывают денежные средства в интересах президента России Владимира Путина".
Основатель компании РУСАЛ, основатель фонда Вольное дело Олег Дерипаска на сессии Конкуренция стран за экономический рост. Каков план России? в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
20 декабря, 20:20
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Дерипаска заявил РИА Новости, что обвинения минфина США голословны, и назвал их "полным бредом". По его словам, в письме OFAC изложены "просто слухи и сплетни, приведенные без единого доказательства". Он также назвал дело против него нарушением прав человека и "попыткой использовать юридическую систему США в политических целях". Бизнесмен отмечал, что обвинение – это атака, которая ставит на карту сотни тысяч рабочих мест в России и во всем мире.
США в апреле 2018 года внесли в "черный список" (SDN-лист) Дерипаску и контролируемые им компании. Активы фигурантов списка в США блокируются, а бизнес с ними запрещается. Однако 27 января 2019 года американский минфин вывел из-под санкций "Эн+ Групп" и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в группе ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ", которую он контролирует через холдинг "Русские машины", остались в списке.
США в апреле 2018 года внесли в "черный список" (SDN-лист) Дерипаску и контролируемые им компании. Активы фигурантов списка в США блокируются, а бизнес с ними запрещается. Однако 27 января 2019 года американский минфин вывел из-под санкций "Эн+ Групп" и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в группе ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ", которую он контролирует через холдинг "Русские машины", остались в списке.
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