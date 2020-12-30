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Россияне смогут отзывать согласие на обработку своих данных в госсистемах
Россияне смогут отзывать согласие на обработку своих данных в госсистемах
Россияне получили возможность через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) отзывать согласие на обработку своих персональных данных в... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T18:56
2020-12-30T18:56
россия
правительство рф
общество
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россияне получили возможность через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) отзывать согласие на обработку своих персональных данных в государственных информсистемах, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.Кроме того, согласно документу, граждане и юрлица получили возможность получения через ЕСИА из информационных систем госорганов и организаций относящейся к ним информации используемой в процессе оказания государственных и муниципальных услуг. Также граждане и юрлица теперь могут на основании своего запроса получить сведения о фактах обмена информацией о них между участниками информационного взаимодействия.В свою очередь, госорганы и организации, подключенные к ЕСИА, смогут получать содержащиеся в ЕСИА сведения о гражданах и юрлицах с их согласия. Также предусмотрена возможность с помощью ЕСИА корректировки информации о физических и юридических лицах, содержащейся в государственных информсистемах, в случае ее неточности.На основании информации, содержащейся в ЕСИА, будет реализовано автоматическое заполнение заявлений, форм и иных документов, используемых для предоставления госуслуг.Также теперь граждане и организации смогут передавать другому лицу полномочия от их имени подавать через портал госуслуг заявления на оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде, получение результатов оказания услуг, получение уведомлений. Судебных извещений и актов и иных сообщений, в том числе юридически значимых. Также можно передать полномочия по оплате госпошлин и иных платежей через портал госуслуг.
https://radiosputnik.ria.ru/20201230/putin-1591599025.html
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россия, правительство рф, общество

Россияне смогут отзывать согласие на обработку своих данных в госсистемах

18:56 30.12.2020
 
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Голосование за рубежом по внесению изменений в Конституцию РФ - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россияне получили возможность через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) отзывать согласие на обработку своих персональных данных в государственных информсистемах, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.
Кроме того, согласно документу, граждане и юрлица получили возможность получения через ЕСИА из информационных систем госорганов и организаций относящейся к ним информации используемой в процессе оказания государственных и муниципальных услуг. Также граждане и юрлица теперь могут на основании своего запроса получить сведения о фактах обмена информацией о них между участниками информационного взаимодействия.
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
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Путин подписал закон о защите персональных данных
В свою очередь, госорганы и организации, подключенные к ЕСИА, смогут получать содержащиеся в ЕСИА сведения о гражданах и юрлицах с их согласия. Также предусмотрена возможность с помощью ЕСИА корректировки информации о физических и юридических лицах, содержащейся в государственных информсистемах, в случае ее неточности.
На основании информации, содержащейся в ЕСИА, будет реализовано автоматическое заполнение заявлений, форм и иных документов, используемых для предоставления госуслуг.
Также теперь граждане и организации смогут передавать другому лицу полномочия от их имени подавать через портал госуслуг заявления на оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде, получение результатов оказания услуг, получение уведомлений. Судебных извещений и актов и иных сообщений, в том числе юридически значимых. Также можно передать полномочия по оплате госпошлин и иных платежей через портал госуслуг.
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