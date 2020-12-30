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Россияне получили право требовать у оператора удалить персональные данные
Россияне получили право требовать у оператора удалить персональные данные
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому любой россиянин имеет право требовать от операторов персональных данных удалить сведения о нем РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T14:49
2020-12-30T14:49
россия
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому любой россиянин имеет право требовать от операторов персональных данных удалить сведения о нем из общего доступа без дополнительных условий, документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон предусматривает право гражданина обратиться к любому оператору персональных данных с требованием удалить его персональные данные из общего доступа без доказывания факта их неправомерной обработки.Содержание требования от граждан в части, касающейся идентификации, документ определяет аналогично требованиям, предусмотренным при направлении требований к оператору поисковой системы об удалении информации.В пояснительной записке отмечалось, что закон позволит верифицировать субъекта персональных данных без проведения дополнительных процедур идентификации, а также исключает возможные случаи сбора оператором избыточных персональных данных.При этом закон оставляет без изменений обязательность получения согласия физлица на обработку его персональных данных, сделанных им общедоступными. Исключение делается для обработки персональных данных в государственных, общественных и иных публичных интересах.
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россия, владимир путин, технологии

Россияне получили право требовать у оператора удалить персональные данные

14:49 30.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМолодой человек в защитной маске на платформе метро "Жулебино" Московского метрополитена
Молодой человек в защитной маске на платформе метро Жулебино Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому любой россиянин имеет право требовать от операторов персональных данных удалить сведения о нем из общего доступа без дополнительных условий, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон предусматривает право гражданина обратиться к любому оператору персональных данных с требованием удалить его персональные данные из общего доступа без доказывания факта их неправомерной обработки.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
08:26
Названа главная угроза развития банковских экосистем
Содержание требования от граждан в части, касающейся идентификации, документ определяет аналогично требованиям, предусмотренным при направлении требований к оператору поисковой системы об удалении информации.
В пояснительной записке отмечалось, что закон позволит верифицировать субъекта персональных данных без проведения дополнительных процедур идентификации, а также исключает возможные случаи сбора оператором избыточных персональных данных.
При этом закон оставляет без изменений обязательность получения согласия физлица на обработку его персональных данных, сделанных им общедоступными. Исключение делается для обработки персональных данных в государственных, общественных и иных публичных интересах.
 
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