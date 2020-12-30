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Путин подписал закон о наказании за сбор данных о нацбезопасности
Путин подписал закон о наказании за сбор данных о нацбезопасности
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о наказании за злостные нарушения порядка деятельности физлиц и организаций-иноагентов, в частности,... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T12:30
2020-12-30T12:30
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о наказании за злостные нарушения порядка деятельности физлиц и организаций-иноагентов, в частности, за сбор данных о национальной безопасности им может грозить до пяти лет лишения свободы, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения вносятся в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ. К уголовной ответственности будут привлекать иностранных агентов, которые после привлечения к административной продолжат нарушать установленные для них правила.Согласно закону, за непредоставление документов для включения в соответствующий реестр НКО-иноагентов по УК будет грозить штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.Аналогичные санкции будут грозить за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иноагента, если его ранее наказывали за такое же нарушение по КоАП.Кроме того, за злостное уклонение от предоставления документов, которые необходимы для решения вопроса о включении их в соответствующий реестр, НКО и физлицам-иноагентам, осуществляющим на территории РФ в интересах иностранного государства, его государственных органов, международной или иностранной организации, иностранных граждан, лиц без гражданства целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, получение которых указанными субъектами может быть использовано против безопасности РФ, будет грозить штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.
https://ria.ru/20201230/sanktsii-1591515354.html
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владимир путин, общество

Путин подписал закон о наказании за сбор данных о нацбезопасности

12:30 30.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о наказании за злостные нарушения порядка деятельности физлиц и организаций-иноагентов, в частности, за сбор данных о национальной безопасности им может грозить до пяти лет лишения свободы, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения вносятся в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ. К уголовной ответственности будут привлекать иностранных агентов, которые после привлечения к административной продолжат нарушать установленные для них правила.
Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия цеха ООО Братскхимсинтез - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
10:10Медиавойны
Путин подписал закон о санкциях за цензуру против российских СМИ
Согласно закону, за непредоставление документов для включения в соответствующий реестр НКО-иноагентов по УК будет грозить штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Аналогичные санкции будут грозить за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иноагента, если его ранее наказывали за такое же нарушение по КоАП.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
10:06
Путин подписал закон о признании молодежью людей до 35 лет
Кроме того, за злостное уклонение от предоставления документов, которые необходимы для решения вопроса о включении их в соответствующий реестр, НКО и физлицам-иноагентам, осуществляющим на территории РФ в интересах иностранного государства, его государственных органов, международной или иностранной организации, иностранных граждан, лиц без гражданства целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, получение которых указанными субъектами может быть использовано против безопасности РФ, будет грозить штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.
 
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