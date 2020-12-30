https://ria.ru/20201230/dannye-1591548352.html

Путин подписал закон о наказании за сбор данных о нацбезопасности

Путин подписал закон о наказании за сбор данных о нацбезопасности

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о наказании за злостные нарушения порядка деятельности физлиц и организаций-иноагентов, в частности,... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T12:30

2020-12-30T12:30

2020-12-30T12:30

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о наказании за злостные нарушения порядка деятельности физлиц и организаций-иноагентов, в частности, за сбор данных о национальной безопасности им может грозить до пяти лет лишения свободы, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения вносятся в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ. К уголовной ответственности будут привлекать иностранных агентов, которые после привлечения к административной продолжат нарушать установленные для них правила.Согласно закону, за непредоставление документов для включения в соответствующий реестр НКО-иноагентов по УК будет грозить штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.Аналогичные санкции будут грозить за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иноагента, если его ранее наказывали за такое же нарушение по КоАП.Кроме того, за злостное уклонение от предоставления документов, которые необходимы для решения вопроса о включении их в соответствующий реестр, НКО и физлицам-иноагентам, осуществляющим на территории РФ в интересах иностранного государства, его государственных органов, международной или иностранной организации, иностранных граждан, лиц без гражданства целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, получение которых указанными субъектами может быть использовано против безопасности РФ, будет грозить штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

https://ria.ru/20201230/sanktsii-1591515354.html

https://ria.ru/20201230/politika-1591514577.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество