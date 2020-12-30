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Стивен Содерберг начал работу над "философским" сиквелом "Заражения"
Стивен Содерберг начал работу над "философским" сиквелом "Заражения"
Стивен Содерберг приступил к работе над сиквелом своего "пророческого" фильма о пандемии 2011 года. Сценарист у проекта тот же – Скотт Бернс, сообщает... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T06:51
2020-12-30T06:51
2020-12-30T06:51
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Стивен Содерберг приступил к работе над сиквелом своего "пророческого" фильма о пандемии 2011 года. Сценарист у проекта тот же – Скотт Бернс, сообщает IndieWire.Пока работа только начата, но уже известно, что новая лента не будет прямым продолжением первой. По словам режиссера, в ней будут затронуты аналогичные темы и идеи."Мы со Скоттом Бернсом работаем над одним проектом — философским продолжением "Заражения", но в другом контексте. Это будут два похожих волоска, но совершенно разного цвета", — поделился постановщик. "Заражение" Содерберга стал одним из самых обсуждаемых фильмов в 2020 году, поскольку в картине идет речь об эпидемии смертельной болезни в США, хаосе, который она вызвала, и мерах, предпринятых правительством.В картине 2011 года принимали участие Мэтт Деймон, Джуд Лоу, Кейт Уинслет, Гвинет Пэлтроу, Лоренс Фишборн и Марион Котийяр. Пока нет информации о том, вернутся ли они к своим ролям в новом проекте.
https://ria.ru/20200317/1568694920.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кино и сериалы, новости культуры, стивен содерберг, марион котийяр, гвинет пэлтроу, сша
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости
. Стивен Содерберг приступил к работе над сиквелом своего "пророческого" фильма о пандемии 2011 года. Сценарист у проекта тот же – Скотт Бернс, сообщает
IndieWire.
Пока работа только начата, но уже известно, что новая лента не будет прямым продолжением первой. По словам режиссера, в ней будут затронуты аналогичные темы и идеи.
"Мы со Скоттом Бернсом работаем над одним проектом — философским продолжением "Заражения", но в другом контексте. Это будут два похожих волоска, но совершенно разного цвета", — поделился постановщик.
"Заражение" Содерберга стал одним из самых обсуждаемых фильмов в 2020 году, поскольку в картине идет речь об эпидемии смертельной болезни в США, хаосе, который она вызвала, и мерах, предпринятых правительством.
В картине 2011 года принимали участие Мэтт Деймон, Джуд Лоу, Кейт Уинслет, Гвинет Пэлтроу, Лоренс Фишборн и Марион Котийяр. Пока нет информации о том, вернутся ли они к своим ролям в новом проекте.