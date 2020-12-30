Песков рассказал, есть ли у Чубайса кабинет в администрации президента
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГлава "РОСНАНО" Анатолий Чубайс на сессии "Россия – Финляндия" в рамках ПМЭФ-2019
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Спецпредставитель президента по целям устойчивого развития Анатолий Чубайс до ухода с поста главы "Роснано" говорил с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону, очной встречи не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что у Чубайса нет кабинета в администрации президента.
Ранее спецпредставитель президента по целям устойчивого развития Анатолий Чубайс рассказал, что перед своим уходом из "Роснано" обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным свой отказ от должности госслужащего. В начале декабря УК "Роснано" вместо Чубайса возглавил Сергей Куликов, пришедший с поста первого зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, а до этого около 10 лет посвятивший госкорпорации "Ростех". По его словам, Путин сам предложил Чубайсу стать спецпредставителем президента по достижению целей устойчивого развития. Экс-глава "Роснано" рассказал, что согласился, но с тем условием, что формально не будет государственным служащим.
"Нет. Анатолий Чубайс не обзавелся кабинетом в администрации президента, потому что мы рассказывали, что он у него на общественных началах, такой статус. Он не является непосредственно сотрудником администрации президента, и поэтому он не имеет здесь кабинета. Действительно, имел место телефонный разговор. О телефонном разговоре не сообщалось, потому что мы о большей части телефонных разговоров президента за рабочий день мы не сообщаем, просто не имеем такой возможности", - сказал Песков, отвечая на вопрос, в какой форме состоялся диалог Путина и Чубайса, почему эта информация не раскрывалась ранее и "обзавелся ли Чубайс" кабинетом в администрации президента.
"Очной встречи не было", - подчеркнул Песков.