https://ria.ru/20201230/chubays-1591549543.html

Песков рассказал, есть ли у Чубайса кабинет в администрации президента

Песков рассказал, есть ли у Чубайса кабинет в администрации президента

Спецпредставитель президента по целям устойчивого развития Анатолий Чубайс до ухода с поста главы "Роснано" говорил с президентом РФ Владимиром Путиным по... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T12:34

2020-12-30T12:34

2020-12-30T12:34

сергей куликов

ростех

роснано

дмитрий песков

анатолий чубайс

политика

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Спецпредставитель президента по целям устойчивого развития Анатолий Чубайс до ухода с поста главы "Роснано" говорил с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону, очной встречи не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что у Чубайса нет кабинета в администрации президента.Ранее спецпредставитель президента по целям устойчивого развития Анатолий Чубайс рассказал, что перед своим уходом из "Роснано" обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным свой отказ от должности госслужащего. В начале декабря УК "Роснано" вместо Чубайса возглавил Сергей Куликов, пришедший с поста первого зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, а до этого около 10 лет посвятивший госкорпорации "Ростех". По его словам, Путин сам предложил Чубайсу стать спецпредставителем президента по достижению целей устойчивого развития. Экс-глава "Роснано" рассказал, что согласился, но с тем условием, что формально не будет государственным служащим."Очной встречи не было", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20201229/chubays-1591379251.html

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сергей куликов, ростех, роснано, дмитрий песков, анатолий чубайс, политика