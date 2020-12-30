Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201230/chinovnik-1591572526.html
В России будут штрафовать чиновников за хамство
В России будут штрафовать чиновников за хамство
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о штрафах до 150 тысяч рублей за хамство чиновников, также за это им может грозить двухлетняя... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T13:54
2020-12-30T13:58
россия
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/148086/33/1480863381_0:178:3324:2048_1920x0_80_0_0_196ff251be58ac50a9e7ed7b1a0c30e5.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о штрафах до 150 тысяч рублей за хамство чиновников, также за это им может грозить двухлетняя дисквалификация, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Закон вводит для государственных и муниципальных служащих штрафы за оскорбление в размере от 50 до 100 тысяч рублей, при повторном правонарушении — от 100 до 150 тысяч. Кроме того, чиновников будут дисквалифицировать за хамство на год, а при повторном случае — до двух лет.Закон корректирует понятие оскорбления, предусматривая, что оскорбление может быть выражено не только в неприличной, но и в иной "противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме", а также совершено публично с использованием интернета или в отношении нескольких лиц.За оскорбление предлагается штраф для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей (действует от 1 до 3 тысяч), для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч (сейчас от 10 до 30 тысяч), для юрлиц – от 100 до 200 тысяч (сейчас от 50 до 100 тысяч).Кроме того, за оскорбление в публичном выступлении, которое демонстрируется в СМИ либо совершенное публично с использованием интернета или в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных, штраф для граждан составит от 5 до 10 тысяч рублей (действует от 3 до 5 тысяч), для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч (сейчас от 30 до 50 тысяч), для юрлиц – от 200 до 700 тысяч (сейчас от 100 до 500 тысяч). Также наказание будет грозить за непринятие мер к недопущению оскорбления в СМИ или интернете: штраф для должностных лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей (действует – от 10 до 30 тысяч), для юрлиц – от 50 до 100 тысяч (сейчас от 30 до 50 тысяч).Помимо этого, закон уточняет в КоАП понятие "клевета" и наказание для юрлиц, которых нельзя наказать по аналогичной статье УК. В этой связи за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого - клевету им будет грозить штраф от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.
https://ria.ru/20201217/chinovnik-1589754914.html
https://ria.ru/20201225/dekolte-1590980892.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/148086/33/1480863381_593:0:3324:2048_1920x0_80_0_0_7bc988f3d2cfd2d5886a81583385dc35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин, общество

В России будут штрафовать чиновников за хамство

13:54 30.12.2020 (обновлено: 13:58 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПортфель чиновника
Портфель чиновника - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о штрафах до 150 тысяч рублей за хамство чиновников, также за это им может грозить двухлетняя дисквалификация, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон вводит для государственных и муниципальных служащих штрафы за оскорбление в размере от 50 до 100 тысяч рублей, при повторном правонарушении — от 100 до 150 тысяч. Кроме того, чиновников будут дисквалифицировать за хамство на год, а при повторном случае — до двух лет.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря, 17:22Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
"Вразумить чиновников". Жена рассказала, зачем инвалид пожаловался Путину
Закон корректирует понятие оскорбления, предусматривая, что оскорбление может быть выражено не только в неприличной, но и в иной "противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме", а также совершено публично с использованием интернета или в отношении нескольких лиц.
За оскорбление предлагается штраф для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей (действует от 1 до 3 тысяч), для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч (сейчас от 10 до 30 тысяч), для юрлиц – от 100 до 200 тысяч (сейчас от 50 до 100 тысяч).
Кроме того, за оскорбление в публичном выступлении, которое демонстрируется в СМИ либо совершенное публично с использованием интернета или в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных, штраф для граждан составит от 5 до 10 тысяч рублей (действует от 3 до 5 тысяч), для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч (сейчас от 30 до 50 тысяч), для юрлиц – от 200 до 700 тысяч (сейчас от 100 до 500 тысяч). Также наказание будет грозить за непринятие мер к недопущению оскорбления в СМИ или интернете: штраф для должностных лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей (действует – от 10 до 30 тысяч), для юрлиц – от 50 до 100 тысяч (сейчас от 30 до 50 тысяч).
Петр Аммосов и Ирина Высоких. Кадр видеотрансляции рабочего заседания - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря, 18:20
Глава Якутии раскритиковал депутата за слова про декольте министра
Помимо этого, закон уточняет в КоАП понятие "клевета" и наказание для юрлиц, которых нельзя наказать по аналогичной статье УК. В этой связи за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого - клевету им будет грозить штраф от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:59От коронавируса умер автор песен Френка Синатры и Элвиса Пресли
15:58Жириновский пояснил свой "список" вероятных преемников Путина
15:55Додон возглавил Партию социалистов в Молдавии
15:53Создатели "Спутник V" приветствуют регистрацию Лондоном вакцины от COVID
15:52Конституционный суд Украины обвинил Зеленского в превышении полномочий
15:50Мишустин подарил девочке синтезатор и сыграл мелодии из "Чебурашки"
15:42Роскомнадзор оштрафует девять СМИ-иноагентов за отсутствие маркировки
15:41В Самарской области бывшего судью будут судить за взятку
15:37В Шереметьево экстренно сел самолет из Симферополя
15:36В Астрахани судья в отставке получил срок за взятку
15:34Российские миротворцы не выявили нарушений прекращения огня в Карабахе
15:32Путин и Назарбаев обсудили стратегическое партнерство
15:31Официальный курс евро на четверг вырос на 48 копеек
15:29Блейк верил в идеалы справедливости, заявил ветеран СВР
15:26Власти Москвы объяснили рост расходов на новогоднее оформление парков
15:25Белорусская оппозиция рассказала, что может усилить протесты
15:15Эксперт оценил преимущества закона о соцсетях
15:13Медики рассказали о состоянии госпитализированной Алисы Фрейндлих
15:10В США выявили более 201 тысячи случаев COVID-19 за сутки
15:08Федеральные органы власти разработали 60 программ цифровой трансформации
Лента новостейМолния