https://ria.ru/20201230/bykov-1591508733.html

СК проводит обыски в резиденции бизнесмена Быкова

СК проводит обыски в резиденции бизнесмена Быкова

Следователи проводят обыски в резиденции красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова в рамках дела о неуплате налогов, сообщает пресс-служба управления... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T09:31

2020-12-30T09:31

2020-12-30T14:49

анатолий быков

красноярский алюминиевый завод

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский край

республика хакасия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581209165_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_488f8bc43b2d9734d689a43e3aca37b2.jpg

КРАСНОЯРСК, 30 дек — РИА Новости. Следователи проводят обыски в резиденции красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова в рамках дела о неуплате налогов, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.Во вторник адвокат Быкова Алексей Прохоров сообщал, что бойцы СОБР приехали в резиденцию Сосны, где проживает семья арестованного бизнесмена и политика.Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В начале сентября ему предъявили окончательное обвинение в организации убийства двух человек в 1994 году. В октябре СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявил Быкову обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33, пунктом "з" части 2 статьи 105 УК России ("Подстрекательство к совершению убийства по найму"). Кроме того, в отношении Быкова расследуются еще два уголовных дела: о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства.Ранее СК сообщил, что Быкова, уже обвиненного в организации убийства, заподозрили еще в одном преступлении — неуплате налогов. По данным следствия, в 2017-2019 годы Быков в качестве физического лица недоплатил налогов более чем на 65 миллионов рублей. Вдобавок к этому в 2017 году он на правах индивидуального предпринимателя не уплатил свыше 12 миллионов рублей. Суд в рамках дела по неуплате налогов арестовал имущество Быкова кадастровой стоимостью более 81 миллиона рублей.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, известный человек в регионе. Помимо бизнеса, он активно занимался политикой, избирался депутатом Законодательного собрания Красноярского края.

https://ria.ru/20201212/biznesmen-1588934510.html

красноярский край

республика хакасия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий быков, красноярский алюминиевый завод, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, республика хакасия, происшествия