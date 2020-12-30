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СК проводит обыски в резиденции бизнесмена Быкова
СК проводит обыски в резиденции бизнесмена Быкова
Следователи проводят обыски в резиденции красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова в рамках дела о неуплате налогов, сообщает пресс-служба управления... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T09:31
2020-12-30T14:49
анатолий быков
красноярский алюминиевый завод
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
республика хакасия
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 30 дек — РИА Новости. Следователи проводят обыски в резиденции красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова в рамках дела о неуплате налогов, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.Во вторник адвокат Быкова Алексей Прохоров сообщал, что бойцы СОБР приехали в резиденцию Сосны, где проживает семья арестованного бизнесмена и политика.Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В начале сентября ему предъявили окончательное обвинение в организации убийства двух человек в 1994 году. В октябре СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявил Быкову обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33, пунктом "з" части 2 статьи 105 УК России ("Подстрекательство к совершению убийства по найму"). Кроме того, в отношении Быкова расследуются еще два уголовных дела: о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства.Ранее СК сообщил, что Быкова, уже обвиненного в организации убийства, заподозрили еще в одном преступлении — неуплате налогов. По данным следствия, в 2017-2019 годы Быков в качестве физического лица недоплатил налогов более чем на 65 миллионов рублей. Вдобавок к этому в 2017 году он на правах индивидуального предпринимателя не уплатил свыше 12 миллионов рублей. Суд в рамках дела по неуплате налогов арестовал имущество Быкова кадастровой стоимостью более 81 миллиона рублей.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, известный человек в регионе. Помимо бизнеса, он активно занимался политикой, избирался депутатом Законодательного собрания Красноярского края.
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красноярский край
республика хакасия
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анатолий быков, красноярский алюминиевый завод, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, республика хакасия, происшествия

СК проводит обыски в резиденции бизнесмена Быкова

09:31 30.12.2020 (обновлено: 14:49 30.12.2020)
 
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкБизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время избрания меры пресечения в Красноярске. Стоп-кадр видео
Бизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время избрания меры пресечения в Красноярске. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / СК РФ
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КРАСНОЯРСК, 30 дек — РИА Новости. Следователи проводят обыски в резиденции красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова в рамках дела о неуплате налогов, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Во вторник адвокат Быкова Алексей Прохоров сообщал, что бойцы СОБР приехали в резиденцию Сосны, где проживает семья арестованного бизнесмена и политика.

"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении Анатолия Быкова по факту уклонения от уплаты налогов (часть 2 статьи 198 УК России) проведены обыски в резиденции подозреваемого, в ходе которых изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности организаций, подконтрольных Быкову. В настоящее время обысковые мероприятия продолжаются", — говорится в сообщении.

Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В начале сентября ему предъявили окончательное обвинение в организации убийства двух человек в 1994 году. В октябре СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявил Быкову обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33, пунктом "з" части 2 статьи 105 УК России ("Подстрекательство к совершению убийства по найму"). Кроме того, в отношении Быкова расследуются еще два уголовных дела: о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства.
Анатолий Быков - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря, 18:19
Полиция нашла укравших деньги со счетов бизнесмена Быкова
Ранее СК сообщил, что Быкова, уже обвиненного в организации убийства, заподозрили еще в одном преступлении — неуплате налогов. По данным следствия, в 2017-2019 годы Быков в качестве физического лица недоплатил налогов более чем на 65 миллионов рублей. Вдобавок к этому в 2017 году он на правах индивидуального предпринимателя не уплатил свыше 12 миллионов рублей. Суд в рамках дела по неуплате налогов арестовал имущество Быкова кадастровой стоимостью более 81 миллиона рублей.
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, известный человек в регионе. Помимо бизнеса, он активно занимался политикой, избирался депутатом Законодательного собрания Красноярского края.
 
Анатолий БыковКрасноярский алюминиевый заводСледственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайРеспублика ХакасияПроисшествия
 
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