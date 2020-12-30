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Авторы "2020, тебе конец!" рассказали о работе над комедией про пандемию
Авторы "2020, тебе конец!" рассказали о работе над комедией про пандемию
Сценаристы и продюсеры Чарли Брукер и Аннабель Джонс рассказали о работе над псевдодокументальным проектом "2020, тебе конец!", сообщает THR. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T02:48
2020-12-30T02:48
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Сценаристы и продюсеры Чарли Брукер и Аннабель Джонс рассказали о работе над псевдодокументальным проектом "2020, тебе конец!", сообщает THR."Мы надеялись дать зрителям возможность катарсического очищения от бесов 2020 года. Людям нужно какое-то облегчение", — рассказала Джонс изданию.Создатели начали работу над проектом в июле в разгар пандемии COVID-19. Они решили использовать архивные кадры и комментарии экспертных "говорящих голов", в роли которых выступили Сэмюэл Л. Джексон, Лиза Кудроу и Хью Грант и другие.Актеры снимали свои сцены отдельно, на работу с каждым уходил один день, съемки шли в течение двух недель в конце ноября в Лондоне и Лос-Анджелесе. Последним был монолог Лоренса Фишберна. Брукер и Джонс контролировали процесс съемок при помощи Zoom. "Как такового у нас не было чернового или итогового вариантов сценария.<…> Мы бесконечно обсуждали все в Zoom, отправляя друг другу по одной короткой шутке. Постепенно начал собираться сценарий и довольно рано мы приступили к монтажу. Мы использовали фотографии, а я говорил за всех персонажей, чтобы собрать хотя бы примерную версию имеющегося материала, а потом мы уже планировали съемки. Это было больше на работу над анимационным фильмом", — поделился Брукер. Премьера ленты "2020, тебе конец!" на Netflix состоялась 27 декабря.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, netflix, лиза кудроу, хью грант, лос-анджелес, лондон
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости
. Сценаристы и продюсеры Чарли Брукер и Аннабель Джонс рассказали о работе над псевдодокументальным проектом "2020, тебе конец!", сообщает
THR.
"Мы надеялись дать зрителям возможность катарсического очищения от бесов 2020 года. Людям нужно какое-то облегчение", — рассказала Джонс изданию.
Создатели начали работу над проектом в июле в разгар пандемии COVID-19. Они решили использовать архивные кадры и комментарии экспертных "говорящих голов", в роли которых выступили Сэмюэл Л. Джексон, Лиза Кудроу и Хью Грант и другие.
Актеры снимали свои сцены отдельно, на работу с каждым уходил один день, съемки шли в течение двух недель в конце ноября в Лондоне и Лос-Анджелесе. Последним был монолог Лоренса Фишберна. Брукер и Джонс контролировали процесс съемок при помощи Zoom.
"Как такового у нас не было чернового или итогового вариантов сценария.<…> Мы бесконечно обсуждали все в Zoom, отправляя друг другу по одной короткой шутке. Постепенно начал собираться сценарий и довольно рано мы приступили к монтажу. Мы использовали фотографии, а я говорил за всех персонажей, чтобы собрать хотя бы примерную версию имеющегося материала, а потом мы уже планировали съемки. Это было больше на работу над анимационным фильмом", — поделился Брукер.
Премьера ленты "2020, тебе конец!" на Netflix состоялась 27 декабря.