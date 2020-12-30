https://ria.ru/20201230/brooker-1591482904.html

Авторы "2020, тебе конец!" рассказали о работе над комедией про пандемию

Авторы "2020, тебе конец!" рассказали о работе над комедией про пандемию

Сценаристы и продюсеры Чарли Брукер и Аннабель Джонс рассказали о работе над псевдодокументальным проектом "2020, тебе конец!", сообщает THR. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T02:48

2020-12-30T02:48

2020-12-30T02:48

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Сценаристы и продюсеры Чарли Брукер и Аннабель Джонс рассказали о работе над псевдодокументальным проектом "2020, тебе конец!", сообщает THR."Мы надеялись дать зрителям возможность катарсического очищения от бесов 2020 года. Людям нужно какое-то облегчение", — рассказала Джонс изданию.Создатели начали работу над проектом в июле в разгар пандемии COVID-19. Они решили использовать архивные кадры и комментарии экспертных "говорящих голов", в роли которых выступили Сэмюэл Л. Джексон, Лиза Кудроу и Хью Грант и другие.Актеры снимали свои сцены отдельно, на работу с каждым уходил один день, съемки шли в течение двух недель в конце ноября в Лондоне и Лос-Анджелесе. Последним был монолог Лоренса Фишберна. Брукер и Джонс контролировали процесс съемок при помощи Zoom. "Как такового у нас не было чернового или итогового вариантов сценария.<…> Мы бесконечно обсуждали все в Zoom, отправляя друг другу по одной короткой шутке. Постепенно начал собираться сценарий и довольно рано мы приступили к монтажу. Мы использовали фотографии, а я говорил за всех персонажей, чтобы собрать хотя бы примерную версию имеющегося материала, а потом мы уже планировали съемки. Это было больше на работу над анимационным фильмом", — поделился Брукер. Премьера ленты "2020, тебе конец!" на Netflix состоялась 27 декабря.

https://ria.ru/20201229/filmy-1590561232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, netflix, лиза кудроу, хью грант, лос-анджелес, лондон