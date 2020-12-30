https://ria.ru/20201230/blokirovka-1591551185.html

В России запретили банкам блокировать счета без объяснения причин

В России запретили банкам блокировать счета без объяснения причин

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий банкам отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T12:40

2020-12-30T12:40

2020-12-30T12:40

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий банкам отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Сейчас получить отказ или даже столкнуться с закрытием счета можно, например, если банк не получил документы, подтверждающие добросовестность клиента, или счел ту или иную операцию подозрительной. При этом банки не обязаны объяснять, чем мотивировано решение. В результате могут пострадать обычные граждане и добросовестный бизнес, пояснял премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Закон запрещает банкам без объяснения причин блокировать счета или отказывать в совершении операций, даже если у клиента нет документов, подтверждающих его добросовестность. Причем это касается как граждан, так и бизнеса. Отказ от обслуживания теперь возможен лишь при обоснованном подозрении в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.Решение об отказе в заключении договора банковского счета (вклада) при подозрении в легализации преступных доходов, а также о расторжении такого договора, если в течение года было минимум два отказа в совершении операций, будет принимать руководитель банка или специально уполномоченные им лица. Решение об отказе от операции с денежными средствами и иным имуществом при наличии соответствующих подозрений также сможет принять лишь руководитель организации и уполномоченные им лица.Закон вступит в силу через 30 дней после официальной публикации, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. Так, с 1 сентября 2021 года вступает в силу норма, обязывающая банки информировать Росфинмониторинг, если суд отменит их решения об отказе открыть счет или расторгнуть договор об открытии счета.С сентября отменяется и предусмотренный антиотмывочными мерами запрет информировать клиентов об отказе в приеме на обслуживание, а также запрет на заключение договора банковского счета, если клиент не представил документов и сведений, необходимых для его идентификации.

https://ria.ru/20201108/blokirovka-1583569232.html

https://ria.ru/20201207/vklady-1587625714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), владимир путин, экономика