Блейк верил в идеалы справедливости, заявил ветеран СВР
© AP Photo / Boris YurchenkoБывший офицер британской секретной разведывательной службы MI6 Джордж Блейк
© AP Photo / Boris Yurchenko
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Легендарный разведчик Джордж Блейк бескорыстно помогал советской и российской разведке не только в решении стоявших перед ней задач, но и в подготовке ее молодого поколения, заявил журналистам ветеран Службы внешней разведки России Сергей Яковлев.
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Джордж Блейк, в 1950-х – начале 1960-х годов работая на советскую внешнюю разведку, "был источником очень серьезной политической, военно-стратегической и контрразведывательной информации", отметил Яковлев.
"Он искренне верил в идеалы справедливости и встал в ряды советской внешней разведки бескорыстно и целеустремленно. Он считал, что вносит вклад в обеспечение мира на Земле, и это было для него главным движущим мотивом", - подчеркнул ветеран СВР.
Затем Блейк стал гражданином СССР, где его, как затем и в России, звали Георгием Ивановичем, напомнил Яковлев. "Он был большим патриотом Советского Союза и России. Гордился тем, что стал сотрудником нашей внешней разведки, участвовал не только в праздничных мероприятиях. Он внес большой вклад в плане воспитания сотрудников Службы. Его напутствия молодому поколению делали их работу более романтичной", - добавил ветеран СВР.
По словам Яковлева, ему самому казалось, что Блейк будет вечно с сотрудниками и ветеранами отечественной внешней разведки. "Для нас его кончина - это очень большая и тяжелая потеря", - признался он.