https://ria.ru/20201230/bleyk-1591597107.html

Блейк верил в идеалы справедливости, заявил ветеран СВР

Блейк верил в идеалы справедливости, заявил ветеран СВР

Легендарный разведчик Джордж Блейк бескорыстно помогал советской и российской разведке не только в решении стоявших перед ней задач, но и в подготовке ее... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T15:29

2020-12-30T15:29

2020-12-30T15:29

джордж блейк

сергей яковлев

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

юрий яковлев

москва

ссср

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Легендарный разведчик Джордж Блейк бескорыстно помогал советской и российской разведке не только в решении стоявших перед ней задач, но и в подготовке ее молодого поколения, заявил журналистам ветеран Службы внешней разведки России Сергей Яковлев.Полковника СВР в отставке Блейка, скончавшегося в минувшую субботу на 99-м году жизни, похоронили в среду с воинскими почестями на Троекуровском кладбище в Москве.Джордж Блейк, в 1950-х – начале 1960-х годов работая на советскую внешнюю разведку, "был источником очень серьезной политической, военно-стратегической и контрразведывательной информации", отметил Яковлев.Затем Блейк стал гражданином СССР, где его, как затем и в России, звали Георгием Ивановичем, напомнил Яковлев. "Он был большим патриотом Советского Союза и России. Гордился тем, что стал сотрудником нашей внешней разведки, участвовал не только в праздничных мероприятиях. Он внес большой вклад в плане воспитания сотрудников Службы. Его напутствия молодому поколению делали их работу более романтичной", - добавил ветеран СВР.По словам Яковлева, ему самому казалось, что Блейк будет вечно с сотрудниками и ветеранами отечественной внешней разведки. "Для нас его кончина - это очень большая и тяжелая потеря", - признался он.

https://ria.ru/20201226/bleyk-1591059453.html

москва

ссср

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джордж блейк, сергей яковлев, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), юрий яковлев, москва, ссср