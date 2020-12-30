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Блейк верил в идеалы справедливости, заявил ветеран СВР
Блейк верил в идеалы справедливости, заявил ветеран СВР
Легендарный разведчик Джордж Блейк бескорыстно помогал советской и российской разведке не только в решении стоявших перед ней задач, но и в подготовке ее... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T15:29
2020-12-30T15:29
джордж блейк
сергей яковлев
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
юрий яковлев
москва
ссср
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Легендарный разведчик Джордж Блейк бескорыстно помогал советской и российской разведке не только в решении стоявших перед ней задач, но и в подготовке ее молодого поколения, заявил журналистам ветеран Службы внешней разведки России Сергей Яковлев.Полковника СВР в отставке Блейка, скончавшегося в минувшую субботу на 99-м году жизни, похоронили в среду с воинскими почестями на Троекуровском кладбище в Москве.Джордж Блейк, в 1950-х – начале 1960-х годов работая на советскую внешнюю разведку, "был источником очень серьезной политической, военно-стратегической и контрразведывательной информации", отметил Яковлев.Затем Блейк стал гражданином СССР, где его, как затем и в России, звали Георгием Ивановичем, напомнил Яковлев. "Он был большим патриотом Советского Союза и России. Гордился тем, что стал сотрудником нашей внешней разведки, участвовал не только в праздничных мероприятиях. Он внес большой вклад в плане воспитания сотрудников Службы. Его напутствия молодому поколению делали их работу более романтичной", - добавил ветеран СВР.По словам Яковлева, ему самому казалось, что Блейк будет вечно с сотрудниками и ветеранами отечественной внешней разведки. "Для нас его кончина - это очень большая и тяжелая потеря", - признался он.
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джордж блейк, сергей яковлев, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), юрий яковлев, москва, ссср

Блейк верил в идеалы справедливости, заявил ветеран СВР

15:29 30.12.2020
 
© AP Photo / Boris YurchenkoБывший офицер британской секретной разведывательной службы MI6 Джордж Блейк
Бывший офицер британской секретной разведывательной службы MI6 Джордж Блейк - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© AP Photo / Boris Yurchenko
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Легендарный разведчик Джордж Блейк бескорыстно помогал советской и российской разведке не только в решении стоявших перед ней задач, но и в подготовке ее молодого поколения, заявил журналистам ветеран Службы внешней разведки России Сергей Яковлев.
Полковника СВР в отставке Блейка, скончавшегося в минувшую субботу на 99-м году жизни, похоронили в среду с воинскими почестями на Троекуровском кладбище в Москве.
Бывший офицер британской секретной разведывательной службы MI6 Джордж Блейк в Москве - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
26 декабря, 17:29
Историограф рассказал о легендарном разведчике Джордже Блейке
Джордж Блейк, в 1950-х – начале 1960-х годов работая на советскую внешнюю разведку, "был источником очень серьезной политической, военно-стратегической и контрразведывательной информации", отметил Яковлев.
"Он искренне верил в идеалы справедливости и встал в ряды советской внешней разведки бескорыстно и целеустремленно. Он считал, что вносит вклад в обеспечение мира на Земле, и это было для него главным движущим мотивом", - подчеркнул ветеран СВР.
Затем Блейк стал гражданином СССР, где его, как затем и в России, звали Георгием Ивановичем, напомнил Яковлев. "Он был большим патриотом Советского Союза и России. Гордился тем, что стал сотрудником нашей внешней разведки, участвовал не только в праздничных мероприятиях. Он внес большой вклад в плане воспитания сотрудников Службы. Его напутствия молодому поколению делали их работу более романтичной", - добавил ветеран СВР.
По словам Яковлева, ему самому казалось, что Блейк будет вечно с сотрудниками и ветеранами отечественной внешней разведки. "Для нас его кончина - это очень большая и тяжелая потеря", - признался он.
 
Джордж БлейкСергей ЯковлевСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Юрий ЯковлевМоскваСССР
 
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