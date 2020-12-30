https://ria.ru/20201230/bleyk-1591577637.html
Нарышкин оценил вклад Блейка в борьбу за идеалы справедливого мира
Нарышкин оценил вклад Блейка в борьбу за идеалы справедливого мира
Легендарный отечественный разведчик Джордж Блейк всю свою жизнь посвятил борьбе за идеалы справедливого, свободного мира и высокие гуманистические ценности,... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T14:17
2020-12-30T14:17
2020-12-30T14:18
джордж блейк
ким ир сен
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
британская разведывательная служба mi6
англия
роттердам
безопасность
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Легендарный отечественный разведчик Джордж Блейк всю свою жизнь посвятил борьбе за идеалы справедливого, свободного мира и высокие гуманистические ценности, заявил журналистам директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.Полковника СВР в отставке Блейка, скончавшегося в минувшую субботу на 99-м году жизни, похоронили в среду с воинскими почестями на Троекуровском кладбище в Москве.По его словам, семь десятилетий судьба Блейка была связана с советской и российской разведкой. "Он выбрал для себя путь решительной и бескомпромиссной борьбы за самые высокие гуманистические ценности, за справедливый и свободный мир. На его долю выпали суровые испытания, он долгие годы провел на самом острие невидимого фронта, работал на пределе человеческих сил и возможностей - и сохранил веру в свои идеалы, в свои убеждения и высокие ценности", - подчеркнул Нарышкин.Для многих поколений сотрудников советской и российской разведки Блейк был наставником и человеком, близким по духу и убеждениям, заявил глава СВР.Нарышкин напомнил, что бронзовый портрет Блейка размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен, открытом в сентябре нынешнего года на территории штаб-квартиры СВР.Джордж Блейк (George Blake) родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме (Нидерланды). В 1942 году перебрался в Англию, в 1944-м поступил на службу в голландскую секцию британской разведки MI6.В 1948 года Блейка назначили резидентом MI6 в Сеуле и поручили собирать сведения о советском Дальнем Востоке и Сибири, а также Маньчжурии. С началом войны в Корее Сеул был занят войсками Ким Ир Сена, а Блейк как представитель воюющей стороны был интернирован и направлен в лагерь.Весной 1951 года через корейского офицера он передал записку в советское посольство с просьбой организовать встречу с представителем внешней разведки. На состоявшихся встречах Блейк предложил сотрудничество советской разведке и сообщил ценные сведения об английских спецслужбах.После подписания перемирия в Корее в 1953 году он возвратился в Лондон и продолжил работу в штаб-квартире MI6. От Блейка поступали разведывательные обзоры военного министерства Англии и данные о степени осведомленности англичан и американцев в военных секретах СССР.На основе сведений Блейка советская внешняя разведка провела в 1956 году операцию по "случайному" вскрытию туннеля в Берлине, проведенного американцами и британцами к линиям связи Группы советских войск в Германии. Та операция имела большой политический эффект.Из-за предательства сотрудника польской разведки Михала Голеневского, сообщившего ЦРУ сведения о советском агенте в MI6, Блейк в 1961 году был арестован и осужден к 42 годам тюрьмы. Спустя четыре года был организован побег Блейка из тюрьмы. С помощью друзей он в 1965 году перебрался через Берлин в Москву, где с тех пор жил под именем Георгия Ивановича Бехтера.Джорджу Блейку было присвоено звание полковника внешней разведки. Он написал две книги воспоминаний - "Иного выбора нет" и "Прозрачные стены". За заслуги в обеспечении государственной безопасности СССР и России Джордж Блейк был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, "За личное мужество", орденом Дружбы, многими медалями, а также нагрудными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке" (порядковый номер 1).Бронзовый портрет Блейка размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен, открытом в сентябре нынешнего года на территории штаб-квартиры СВР.Сам Блейк три года назад, когда отмечалось его 95-летие, выступил с обращением к российским разведчикам, в котором рассказал, почему однажды принял решение помогать СССР. Его речь тогда обнародовала СВР.По словам Блейка, именно в годы Корейской войны, видя тела убитых американской военной машиной мирных жителей, он понял, что подобные конфликты чреваты смертельной опасностью для всего человечества, и принял "самое важное решение в своей жизни" - стал инициативно и безвозмездно сотрудничать с советской внешней разведкой "с целью защиты мира во всем мире".Напутствуя своих коллег по СВР, прежде всего молодых, Блейк подчеркивал, что им предстоит непростая и ответственная миссия - спасать мир в ситуации, когда опасность ядерной войны и связанного с ней самоуничтожения человечества вновь поставлена безответственными политиками на повестку дня. Идет "настоящая война добра со злом", говорил Блейк.
https://ria.ru/20201226/bleyk-1591059453.html
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джордж блейк, ким ир сен, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), британская разведывательная служба mi6, англия, роттердам, безопасность
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
Легендарный отечественный разведчик Джордж Блейк
всю свою жизнь посвятил борьбе за идеалы справедливого, свободного мира и высокие гуманистические ценности, заявил журналистам директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин
.
Полковника СВР
в отставке Блейка, скончавшегося в минувшую субботу на 99-м году жизни, похоронили в среду с воинскими почестями на Троекуровском кладбище в Москве.
"Легендарный советский разведчик Джордж Блейк, он же полковник Георгий Иванович Бехтер, прожил большую жизнь, наполненную яркими событиями", - отметил Нарышкин, добавив, что Блейк в 1940 году юношей начал борьбу с нацизмом.
По его словам, семь десятилетий судьба Блейка была связана с советской и российской разведкой. "Он выбрал для себя путь решительной и бескомпромиссной борьбы за самые высокие гуманистические ценности, за справедливый и свободный мир. На его долю выпали суровые испытания, он долгие годы провел на самом острие невидимого фронта, работал на пределе человеческих сил и возможностей - и сохранил веру в свои идеалы, в свои убеждения и высокие ценности", - подчеркнул Нарышкин.
Для многих поколений сотрудников советской и российской разведки Блейк был наставником и человеком, близким по духу и убеждениям, заявил глава СВР.
Нарышкин напомнил, что бронзовый портрет Блейка размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен, открытом в сентябре нынешнего года на территории штаб-квартиры СВР.
"А память о нем сохранится в наших сердцах", - заключил директор СВР.
Джордж Блейк (George Blake) родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме (Нидерланды
). В 1942 году перебрался в Англию, в 1944-м поступил на службу в голландскую секцию британской разведки MI6
.
В 1948 года Блейка назначили резидентом MI6 в Сеуле и поручили собирать сведения о советском Дальнем Востоке и Сибири, а также Маньчжурии. С началом войны в Корее Сеул был занят войсками Ким Ир Сена
, а Блейк как представитель воюющей стороны был интернирован и направлен в лагерь.
Весной 1951 года через корейского офицера он передал записку в советское посольство с просьбой организовать встречу с представителем внешней разведки. На состоявшихся встречах Блейк предложил сотрудничество советской разведке и сообщил ценные сведения об английских спецслужбах.
После подписания перемирия в Корее в 1953 году он возвратился в Лондон и продолжил работу в штаб-квартире MI6. От Блейка поступали разведывательные обзоры военного министерства Англии и данные о степени осведомленности англичан и американцев в военных секретах СССР.
На основе сведений Блейка советская внешняя разведка провела в 1956 году операцию по "случайному" вскрытию туннеля в Берлине, проведенного американцами и британцами к линиям связи Группы советских войск в Германии
. Та операция имела большой политический эффект.
Из-за предательства сотрудника польской разведки Михала Голеневского, сообщившего ЦРУ сведения о советском агенте в MI6, Блейк в 1961 году был арестован и осужден к 42 годам тюрьмы. Спустя четыре года был организован побег Блейка из тюрьмы. С помощью друзей он в 1965 году перебрался через Берлин в Москву, где с тех пор жил под именем Георгия Ивановича Бехтера.
Джорджу Блейку было присвоено звание полковника внешней разведки. Он написал две книги воспоминаний - "Иного выбора нет" и "Прозрачные стены". За заслуги в обеспечении государственной безопасности СССР и России Джордж Блейк был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, "За личное мужество", орденом Дружбы, многими медалями, а также нагрудными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке" (порядковый номер 1).
Бронзовый портрет Блейка размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен, открытом в сентябре нынешнего года на территории штаб-квартиры СВР.
Сам Блейк три года назад, когда отмечалось его 95-летие, выступил с обращением к российским разведчикам, в котором рассказал, почему однажды принял решение помогать СССР. Его речь тогда обнародовала СВР.
По словам Блейка, именно в годы Корейской войны, видя тела убитых американской военной машиной мирных жителей, он понял, что подобные конфликты чреваты смертельной опасностью для всего человечества, и принял "самое важное решение в своей жизни" - стал инициативно и безвозмездно сотрудничать с советской внешней разведкой "с целью защиты мира во всем мире".
Напутствуя своих коллег по СВР, прежде всего молодых, Блейк подчеркивал, что им предстоит непростая и ответственная миссия - спасать мир в ситуации, когда опасность ядерной войны и связанного с ней самоуничтожения человечества вновь поставлена безответственными политиками на повестку дня. Идет "настоящая война добра со злом", говорил Блейк.
"Россия стала моей второй Родиной. Есть прекрасное русское пожелание - "мир вашему дому". И я очень хочу, чтобы мир был в вашем, а вернее в нашем с вами доме", - сказал тогда разведчик.