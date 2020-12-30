https://ria.ru/20201230/bleyk-1591556475.html

В Москве похоронили советского разведчика Джорджа Блейка

В Москве похоронили советского разведчика Джорджа Блейка

Легендарного советского разведчика Джорджа Блейка, внесшего большой вклад в обеспечение стратегического паритета СССР и США, похоронили в среду с воинскими... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T13:01

2020-12-30T13:01

2020-12-30T13:35

джордж блейк

москва

общество

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Легендарного советского разведчика Джорджа Блейка, внесшего большой вклад в обеспечение стратегического паритета СССР и США, похоронили в среду с воинскими почестями на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Полковник Службы внешней разведки России в отставке Джордж Блейк скончался в минувшую субботу на 99-м году жизни. Соболезнования родным и близким разведчика выразил президент РФ Владимир Путин.Под звуки государственного гимна России и залпы почетного караула Блейка похоронили на Алее героев Троекуровского кладбища под именем Георгия Ивановича Бехтера, под которым он с 1965 года жил в СССР и России. Около могилы выставлены многочисленные венки, в том числе от президента России.Блейк упокоился там, где ранее были погребены многие другие легендарные советские и российские разведчики, в числе которых Геворк и Гоар Вартанян, Алексей Козлов, Юрий Дроздов, Евгений Ким, Виталий Нетыкса, Юрий Шевченко, Владимир Лохов, Александр Феклисов и Владимир Барковский.Джордж Блейк (George Blake) родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме (Нидерланды). В 1942 году перебрался в Англию, в 1944-м поступил на службу в голландскую секцию британской разведки MI6.В 1948 года Блейка назначили резидентом MI6 в Сеуле и поручили собирать сведения о советском Дальнем Востоке и Сибири, а также Маньчжурии. С началом войны в Корее Сеул был занят войсками Ким Ир Сена, а Блейк как представитель воюющей стороны был интернирован и направлен в лагерь.Весной 1951 года через корейского офицера он передал записку в советское посольство с просьбой организовать встречу с представителем внешней разведки. На состоявшихся встречах Блейк предложил сотрудничество советской разведке и сообщил ценные сведения об английских спецслужбах.После подписания перемирия в Корее в 1953 году он возвратился в Лондон и продолжил работу в штаб-квартире MI6. От Блейка поступали разведывательные обзоры военного министерства Англии и данные о степени осведомленности англичан и американцев в военных секретах СССР.На основе сведений Блейка советская внешняя разведка провела в 1956 году операцию по "случайному" вскрытию туннеля в Берлине, проведенного американцами и британцами к линиям связи Группы советских войск в Германии. Та операция имела большой политический эффект.Из-за предательства сотрудника польской разведки Михала Голеневского, сообщившего ЦРУ сведения о советском агенте в MI6, Блейк в 1961 году был арестован и осужден к 42 годам тюрьмы. Спустя четыре года был организован побег Блейка из тюрьмы. С помощью друзей он в 1965 году перебрался через Берлин в Москву, где с тех пор жил под именем Георгия Ивановича Бехтера.Джорджу Блейку было присвоено звание полковника внешней разведки. Он написал две книги воспоминаний - "Иного выбора нет" и "Прозрачные стены". За заслуги в обеспечении государственной безопасности СССР и России Джордж Блейк был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, "За личное мужество", орденом Дружбы, многими медалями, а также нагрудными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке" (порядковый номер 1).Бронзовый портрет Блейка размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен, открытом в сентябре нынешнего года на территории штаб-квартиры СВР.Сам Блейк три года назад, когда отмечалось его 95-летие, выступил с обращением к российским разведчикам, в котором рассказал, почему однажды принял решение помогать СССР. Его речь тогда обнародовала СВР.По словам Блейка, именно в годы Корейской войны, видя тела убитых американской военной машиной мирных жителей, он понял, что подобные конфликты чреваты смертельной опасностью для всего человечества, и принял "самое важное решение в своей жизни" - стал инициативно и безвозмездно сотрудничать с советской внешней разведкой "с целью защиты мира во всем мире".Напутствуя своих коллег по СВР, прежде всего молодых, Блейк подчеркивал, что им предстоит непростая и ответственная миссия - спасать мир в ситуации, когда опасность ядерной войны и связанного с ней самоуничтожения человечества вновь поставлена безответственными политиками на повестку дня. Идет "настоящая война добра со злом", говорил Блейк."Россия стала моей второй Родиной. Есть прекрасное русское пожелание - "мир вашему дому". И я очень хочу, чтобы мир был в вашем, а вернее в нашем с вами доме", - сказал тогда разведчик.

https://ria.ru/20201226/bleyk-1591051299.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201226/putin-1591049879.html

https://ria.ru/20201106/razvedka-1583333830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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