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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Биткоин обновил исторический максимум
Биткоин обновил исторический максимум
Цена на биткоин впервые поднялась до 29 тысяч долларов, вновь обновив исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-30T23:56
2020-12-31T01:24
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
биткоин
в мире
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Цена на биткоин впервые поднялась до 29 тысяч долларов, вновь обновив исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные торгов.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 23.52 мск биткоин дорожает на 7,75 процента, до 28 944 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами Binance — на 7,37 процента, до 28 961 доллара. Минутами ранее цены на биткоин впервые достигли отметки в 29 тысяч долларов.На долю этой криптовалюты приходится примерно 70,5 процента всего глобального рынка криптовалют.Биткоин взлетел в цене во второй половине месяца. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор продолжает бить рекорды. В воскресенье цена биткоина превысила 28 тысяч долларов, а затем в течение недели поднялась до 28 395 долларов, после чего несколько скорректировалась.Он добавил, что это происходит на фоне ослабления доллара за счет фискальных и монетарных стимулов. Также собеседник агентства уверен, что разворота в ситуации пока не просматривается, и на рынках может произойти новое достижение. Однако в 2021 году цены на криптовалюты ждет корректировка, если мировая экономика будет хорошо восстанавливаться.
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динамика курсов валют, биткоин, в мире

Биткоин обновил исторический максимум

23:56 30.12.2020 (обновлено: 01:24 31.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПункт обмена биткоинов в центре города Тель-Авив
Пункт обмена биткоинов в центре города Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 30 дек РИА Новости. Цена на биткоин впервые поднялась до 29 тысяч долларов, вновь обновив исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 23.52 мск биткоин дорожает на 7,75 процента, до 28 944 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами Binance — на 7,37 процента, до 28 961 доллара. Минутами ранее цены на биткоин впервые достигли отметки в 29 тысяч долларов.
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На долю этой криптовалюты приходится примерно 70,5 процента всего глобального рынка криптовалют.
Биткоин взлетел в цене во второй половине месяца. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор продолжает бить рекорды. В воскресенье цена биткоина превысила 28 тысяч долларов, а затем в течение недели поднялась до 28 395 долларов, после чего несколько скорректировалась.

"Сегодня биткоин достиг очередного исторического максимума 29 тысяч долларов. Нынешний рост, начавшийся с мартовского падения, уже в два раза превысил движение 2019 года. Традиционные рынки тоже демонстрируют рекорды — исторические максимумы по ведущим индексам акций, цене золота и других активов", — рассказал РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.

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"Народ не знает, куда девать". Аналитик объяснил взлет стоимости биткоина
Он добавил, что это происходит на фоне ослабления доллара за счет фискальных и монетарных стимулов. Также собеседник агентства уверен, что разворота в ситуации пока не просматривается, и на рынках может произойти новое достижение. Однако в 2021 году цены на криптовалюты ждет корректировка, если мировая экономика будет хорошо восстанавливаться.
 
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