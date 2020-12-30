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Арабская коалиция заявила о сбитом беспилотнике хуситов в Адене
Арабская коалиция заявила о сбитом беспилотнике хуситов в Адене
Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила, что ей удалось сбить запущенный мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами) по... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T20:40
2020-12-30T20:40
серия взрывов в адене
ансар алла
саудовская аравия
йемен
аден
в мире
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ДОХА, 30 дек - РИА Новости. Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила, что ей удалось сбить запущенный мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами) по правительственному дворцу в Адене начиненный взрывчаткой беспилотник, передал телеканал Sky News Arabia заявление коалиции.Ранее агентство Reuters сообщило о взрыве в районе дворца Аль-Маашик, куда переместилось новое правительство Йемена после обстрела аэропорта Адена после его прибытия на юг Йемена из Саудовской Аравии, где кабинет министров принес присягу перед президентом Йемена несколько дней назад. В его состав согласно договоренностям между властями и сепаратистами из Переходного совета Южного Йемена вошли пять министров-южан.
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серия взрывов в адене, ансар алла, саудовская аравия, йемен, аден, в мире

Арабская коалиция заявила о сбитом беспилотнике хуситов в Адене

20:40 30.12.2020
 
© REUTERS / Fawaz SalmanВзрыв в аэропорту города Аден, Йемен
Взрыв в аэропорту города Аден, Йемен - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© REUTERS / Fawaz Salman
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ДОХА, 30 дек - РИА Новости. Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила, что ей удалось сбить запущенный мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами) по правительственному дворцу в Адене начиненный взрывчаткой беспилотник, передал телеканал Sky News Arabia заявление коалиции.

"Выпущенный хуситами с целью поразить правительственный дворец Аль-Маашик в Адене начиненный взрывчаткой беспилотник был сбит и уничтожен силами коалиции", - отмечается в сообщении.

Ранее агентство Reuters сообщило о взрыве в районе дворца Аль-Маашик, куда переместилось новое правительство Йемена после обстрела аэропорта Адена после его прибытия на юг Йемена из Саудовской Аравии, где кабинет министров принес присягу перед президентом Йемена несколько дней назад. В его состав согласно договоренностям между властями и сепаратистами из Переходного совета Южного Йемена вошли пять министров-южан.
 
Серия взрывов в АденеАнсар АллаСаудовская АравияЙеменАденВ мире
 
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